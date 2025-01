Leurs planogrammes numériques pouvaient être ajustés sur Internet, mais ils dépendaient du personnel du magasin pour stocker physiquement les marchandises en conséquence. Trop souvent, les clients ouvraient une porte sur laquelle étaient projetées des rangées de lait pour découvrir à la place des sodas ou des étagères vides. Les caméras internes étaient censées détecter les articles en rupture de stock et en atténuer la luminosité, mais elles n'étaient pas constantes. Et c'est à ce moment-là que les écrans fonctionnaient : Walgreens a été confronté à des "portes assombries", des affichages noircis ou déformés que le système de surveillance à distance de Cooler Screens indiquait comme fonctionnant correctement. Leurs planogrammes numériques pouvaient être ajustés sur Internet, mais ils dépendaient du personnel du magasin pour stocker physiquement les marchandises en conséquence. Trop souvent, les clients ouvraient une porte sur laquelle étaient projetées des rangées de lait pour découvrir à la place des sodas ou des étagères vides. Les caméras internes étaient censées détecter les articles en rupture de stock et en atténuer la luminosité, mais elles n'étaient pas constantes. Et c'est à ce moment-là que les écrans fonctionnaient : Walgreens a été confronté à des "portes assombries", des affichages noircis ou déformés que le système de surveillance à distance de Cooler Screens indiquait comme fonctionnant correctement.

Cooler Screens veut empêcher Walgreens de retirer la technologie d'écran de ses magasins

Ce n'est pas le premier problème juridique auquel Cooler Screens Technology a été confronté

Walgreens a conclu un contrat de 10 ans avec Cooler Screens Inc. pour faciliter le remplacement de ces portes high-tech en 2019. Par la suite, les écrans numériques améliorés devaient aider le détaillant à voir quels produits étaient les plus achetés et à attirer les clients avec des publicités ciblées pour des produits particuliers.Selon un rapport de Bloomberg, Walgreens a depuis essayé de se retirer de l'accord avant la date prévue et s'est engagé dans une bataille juridique pour retirer les écrans de ses magasins et revenir aux anciennes façades vitrées des congélateurs. Greg Wasson, un ancien employé de Walgreens qui a occupé le poste de directeur général de la pharmacie de 2009 à 2014, a cofondé la startup Cooler Screens et poursuit son ancien employeur pour un différend contractuel.Greg Wasson affirme que l'ancienne PDG de Walgreens, Roz Brewer, qui a quitté ses fonctions en 2023, cherchait à supprimer ces dispositifs high-tech, qu'elle se serait engagée à installer dans 2 500 magasins. Cela s'explique en partie par les performances techniques des réfrigérateurs.Bloomberg a déclaré :En outre, selon le Chicago Tribune, la plainte de Greg Wasson indique que « après avoir visité des magasins dans lesquels des portes intelligentes avaient été installées, Roz Brewer a décidé qu'elle n'aimait pas leur aspect, comparant prétendument les écrans à “Vegas” de manière désobligeante ». Dans sa plainte, Cooler Screens affirme que Walgreens a inventé des raisons de résilier le contrat en invoquant des défauts de sécurité des Smart Doors qui n'existaient pas.Cooler Screens réclame 200 millions de dollars pour rupture de contrat et veut empêcher Walgreens de retirer la technologie d'écran de ses magasins.En juin 2023, Cooler Screens avait déjà dépensé 45 millions de dollars pour la fabrication et l'installation de portes dans 700 magasins, 88 millions de dollars pour des portes qui n'avaient pas été installées et plus de 100 millions de dollars pour des fournisseurs tiers afin de « soutenir la relation avec Walgreens ».L'année dernière, Walgreens a déclaré que le produit « n'avait pas rempli ses obligations contractuelles ». La décision de l'entreprise de résilier le contrat était donc fondée sur l'expérience acquise avec le produit dans les magasins où il était déjà installé.Selon Bloomberg, en décembre 2023, l'équipe de Cooler Screens a également « secrètement coupé les flux de données de plus de 100 magasins Walgreens dans la région de Chicago ». La douzaine de portes intelligentes affectées dans chacun de ces magasins s'est recouverte de pixels blancs ou s'est complètement éteinte ». Les portes sont restées hors ligne pendant une semaine avant que Walgreens ne parvienne à obtenir une ordonnance restrictive temporaire contre la startup pour la forcer à rétablir les flux de données.Dans une affaire déposée dans l'Illinois en 2022, Cooler Screens a été mis en cause par une femme nommée Rebecca Roberts, qui a intenté un recours collectif contre la société, affirmant qu'elle avait violé la loi Biometric Information Privacy Act (BIPA) de l'Illinois.Le document indique : « La plaignante intente cette action pour obtenir des dommages-intérêts et d'autres réparations légales et équitables résultant des actions illégales de Cooler Screens dans la capture, la collecte, le stockage et l'utilisation des identifiants biométriques et des informations biométriques de la plaignante et d'autres personnes similaires sans avoir obtenu au préalable un consentement écrit éclairé ou fourni les politiques de conservation et de déconstruction des données requises, en violation directe de la loi BIPA. »Cooler Screens a également conclu des contrats avec Kroger et Circle K. Jusqu'à présent, aucune de ces sociétés n'a intenté de procès contre l'entreprise technologique.Rapport de Bloomberg, Chicago TribuneQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que la décision de Walgreens de rompre son contrat avec Cooler Screens est pertinente et justifiée ?Que pensez-vous des implications éthiques de l'utilisation d'écrans numériques sur les portes des réfrigérateurs pour suivre le comportement et les préférences des clients ?