Une publicité à laquelle on ne peut échapper

Stellantis affirme qu'il s'agissait d'un bug

Même publicité, Jeep différente

La publicité n'a pas sa place dans votre voiture

Alors que les voitures sont de plus en plus connectées, les préoccupations concernant l' enshitification du web et de la Tech s'intensifient. En effet, le palmarès des désastres informatiques imposés pour servir les intérêts des big tech au travers de l'atteinte au droit de propriété et des abonnements a déjà suscité des réactions négatives dans des secteurs tels que les jeux, les logiciels et même les matériels informatiques.Ce n'est un secret pour personne que les constructeurs automobiles font preuve de créativité dans leurs sources de revenus en proposant des services d'abonnement et des fonctions payantes, mais certaines initiatives repoussent les limites de la patience des consommateurs. C'est notamment le cas de ce propriétaire frustré d'une Jeep qui s'est rendu sur Reddit pour faire part de son combat contre l'incessante fenêtre publicitaire. À première vue, le véhicule en question semble être une ancienne Jeep Grand Cherokee, équipée de l'omniprésent système d'infodivertissement UConnect de la marque.Comment cela fonctionne-t-il ? C'est très simple. Chaque fois que vous arrêtez la voiture, l'écran vous accueille avec un message qui dit : « Achetez la tranquillité d'esprit ». Apparemment, l'idée que se fait Jeep de la tranquillité d'esprit implique votre portefeuille. L'annonce met en avant les FlexCare Extended Care Premium Plans, le programme de garantie qui a pris le relais de Mopar Vehicle Protection l'année dernière.Le message ne se contente pas de vous demander poliment d'y réfléchir, il exige votre attention. Il se lit comme suit : « Les programmes FlexCare Extended Care Premium sont garantis par l'usine et vous offrent la tranquillité d'esprit en cas de panne mécanique. Appuyez sur le bouton « Call » pour parler à un spécialiste. Le compteur kilométrique doit être inférieur à 36 000 miles pour l'achat. »À l'instar des fenêtres publicitaires sur l'internet, trois options s'offrent à vous pour vous en débarrasser : appeler un « spécialiste », appuyer sur OK ou appuyer sur le minuscule bouton X situé dans le coin supérieur droit. Toutefois, dans le cas de ce propriétaire, le fait d'appuyer sur OK n'a pas fait disparaître la publicité. L'annonce n'a cessé de revenir, aussi persistante que votre parent le plus ennuyeux pendant les vacances.Stellantis, qui détient la marque Jeep, a été contacté pour commenter l'incident et un porte-parole a expliqué que l'annonce faisait partie d'un message destiné à informer les clients de Jeep sur les options d'entretien prolongé des véhicules Mopar. Toutefois, il a précisé qu'un bug logiciel temporaire avait affecté la possibilité de se désengager immédiatement dans quelques cas isolés.« Il s'agissait d'un message embarqué destiné à informer les clients de Jeep sur les options d'entretien prolongé des véhicules Mopar », a expliqué le porte-parole. « Un problème logiciel temporaire a affecté la possibilité de se désengager instantanément dans quelques cas isolés, bien que le désengagement instantané soit la norme pour tous nos messages à bord des véhicules. Notre équipe a déjà identifié et corrigé l'erreur, et nous suivons directement le client pour nous assurer que le problème est entièrement résolu. »Il est intéressant de noter que ce n'est pas la première fois que des propriétaires de Jeep se plaignent de ce type de pop-up. Il y a quelques années, un propriétaire de Jeep Gladiator a raconté une expérience similaire sur Reddit, et en décembre dernier, un autre propriétaire de Jeep Wrangler 4xe a perdu son sang-froid à cause de la même publicité.Sur le forum 4xe, l'utilisateur s'est plaint de l'incessante fenêtre publicitaire : « A moins de casser l'écran avec une brique, quelqu'un sait-il comment empêcher la radio d'afficher une foutue publicité pour l'extension de garantie Mopar sur l'écran Uconnect à chaque fois que je m'arrête ? 4 publicités en moins de 19 km aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire qu'ils soient passés du harcèlement téléphonique au télémarketing à l'affichage de cette merde sur l'écran du véhicule pendant que vous conduisez. Des suggestions ? »La réponse d'un utilisateur de forum appelé Jeep Cares, qui ressemble à un compte officiel de service clientèle, n'était pas vraiment rassurante : « Merci de nous avoir tagués et nous sommes vraiment désolés d'apprendre la frustration que cela vous a causée. Pour l'instant, nous conseillons aux clients de cliquer sur le grand [X] dans le coin pour fermer et effacer les notifications stockées dans le véhicule. Il convient également de noter que les publicités font partie de votre accord contractuel avec Sirius XM, mais nous travaillons sur la fréquence. Nous vous remercions de votre patience. »Il est clair que Stellantis a du travail à faire pour équilibrer l'expérience du client et la monétisation de ses véhicules. Alors que de plus en plus de fonctions de la voiture sont transférées sur des écrans, la dernière chose dont les conducteurs ont besoin, c'est d'une nouvelle plateforme où les entreprises peuvent diffuser des publicités.Si les constructeurs automobiles continuent d'utiliser les écrans pour générer des revenus publicitaires, ils peuvent s'attendre à de sérieuses réactions. Les gens sont déjà bombardés de publicités sur leurs téléphones et leurs télévisions. Les voitures devraient offrir une pause dans ce bruit, et ne pas devenir un autre panneau publicitaire sur roues.Alors que les constructeurs automobiles s'orientent de plus en plus vers des modèles de revenus basés sur la publicité, l'intrusion ne se limite plus aux fenêtres pop-up. En septembre 2024, Ford a cherché à faire breveter une technologie qui écoute les conversations des conducteurs pour du ciblage publicitaire , faisant ainsi des véhicules des équipements dont des tiers peuvent se servir pour nous espionner.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette pratique de Jeep judicieuse ou pertinente ?