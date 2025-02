As soon as 2026, Marubeni-owned cars w/ Mobileye AV tech will launch in @CityOfDallas on the Lyft platform, w/ thousands more AVs/other cities to follow. Marubeni also plans to leverage our subsidiary @flexdrivecars' fleet expertise to ensure they’re getting the most out of the… — David Risher (@davidrisher) February 10, 2025

Dès 2026, des voitures appartenant à Marubeni et dotées de la technologie de conduite autonome de Mobileye seront mises en service dans la ville de Dallas @CityOfDallas sur la plateforme Lyft, avec des milliers d'autres véhicules autonomes et d'autres villes à suivre. Marubeni prévoit également de tirer parti de notre filiale @flexdrivecars pour s'assurer qu'ils tirent le meilleur parti des véhicules.

En 2022, un cofondateur de Lyft avait affirmé que les véhicules autonomes ne remplaceront pas les chauffeurs avant au moins une décennie. Certains observateurs avait estimé que l'atteinte du stade d'intelligence artificielle générale (ou intelligence artificielle de niveau humain) signifierait la fin des conducteurs. Théoriquement, avec l'AGI, les véhicules autonomes devraient être capables de gérer les situations de conduite peu ordinaires, l'état des routes différent d'un lieu à un autre, les codes de conduite qui varient d'une région à l'autre, le comportement des piétons, certains éléments de surprise, etc.Cependant, une déclaration récente du plus haut dirigeant de l'entreprise révèle que la société de covoiturage Lyft envisage de lancer des robotaxis entièrement autonomes dans une ville des États-Unis d'ici 2026. Le 10 février 2025, David Risher, PDG de Lyft, a déclaré dans un message sur X que la société prévoyait de lancer des robotsaxis entièrement autonomes à Dallas, au Texas, "", en s'appuyant sur la technologie de Mobileye.Les véhicules Mobileye seront achetés et détenus par l'entreprise japonaise Marubeni, et le dirigeant indique également que l'entreprise utilisera sa filiale Flex Drive pour la gestion de la flotte. Dès leur déploiement, les véhicules commenceront à apparaître sur l'application Lyft pour les usagers, et Risher indique également que l'entreprise partagera d'autres informations dans les mois à venir.Cette nouvelle intervient alors que Tesla vise également à entrer dans l'industrie émergente des robotaxis commerciaux avec ses Cybercabs récemment dévoilés, soutenus par son logiciel Full Self-Driving (FSD). Elon Musk et Franz von Holzhausen, responsable de la conception chez Tesla, ont tous deux déclaré que Tesla déploierait les premières versions non supervisées du logiciel FSD à Austin, au Texas, en juin, après avoir dévoilé son Cybercab sans volant en octobre.Musk a également déclaré qu'il prévoyait de lancer des services de covoiturage autonomes dans "", à la suite du lancement des services à Austin. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre en octobre 2024, Musk a également déclaré que les employés de Tesla avaient déjà commencé à tester des services de covoiturage dans la région de la baie, permettant aux travailleurs de demander un trajet et d'être emmenés n'importe où dans la baie.Waymo, la société de taxis-robots appartenant à Alphabet, devrait également lancer ses véhicules de covoiturage sans chauffeur à Austin le mois prochain, qui seront hébergés exclusivement sur la plateforme mobile d'Uber, le concurrent de Lyft. L'entreprise propose également depuis plusieurs mois des trajets payants sans chauffeur via son application Waymo One à Los Angeles et San Francisco, en Californie, ainsi qu'à Phoenix, en Arizona, et envisage de s'étendre à Miami, en Floride, et à plus de 10 autres villes d'ici 2025.D'autres entreprises, dont Zoox, propriété d'Amazon, prévoient de mettre en service des robotaxis au cours de l'année, mais Waymo reste actuellement la seule entreprise à proposer des courses payantes entièrement autonomes.Cette annonce questionne un peu plus sur l'avenir des chauffeurs de taxis. Outre l'émergence des systèmes de conduites automnes, les conducteurs subissent également des pressions de la part des entreprises de covoiturages. Par exemple, en 2020, Uber et Lyft ont classé leurs chauffeurs comme entrepreneurs indépendants, les privant des avantages auxquels ils ont droit en vertu de loi. Une cours de justice en Californie était alors intervenue pour obliger les sociétés de covoiturage a reclassé leurs chauffeurs comme des employés plutôt que comme des entrepreneurs indépendants.