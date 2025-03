Pour ou contre le tout électronique dans les véhicules ? Un témoignage révèle que les portières ne s'ouvraient pas sur un CyberTruck qui a pris feu

Et a provoqué le décès de trois personnes coincées

Certains rapports font en effet état de portières bloquées sur un CyberTruck qui a pris feu en novembre dernier.

In November 2024 in Piedmont CA 3 teenagers died a fiery death when the cybertruck crashed inter a wall and immediately caught fire. The doors would not open. BOYCOTT TESLA https://t.co/rZmeJy1vMt Teenagers that drink and drive in a truck do not deserve to die by fire. pic.twitter.com/5NOFlSd2yJ — E M (@EM81222924) March 12, 2025

La question du tout électronique a déjà fait surface chez Tesla avec le cas de la dame coincée dans un véhicule en raison d’une mise à jour logicielle

Les tentatives de remplacement des boutons physiques par les écrans tactiles soulèvent de même la question de la pertinence du tout électronique dans les véhicules



Le tableau n’est pas surprenant quand on sait que les CyberTruck s’appuient sur un bouton-poussoir pour les besoins de l’ouverture de la portière depuis l’extérieur. L’alternative que le constructeur laisse pour l’atteinte du même objectif est l’utilisation de l’application mobile dédiée. En gros, c’est du tout électronique qui vient avec l’inconvénient majeur d’être défaillant en cas d’absence d’énergie électrique fournie par les systèmes internes du véhicule.Brianna Janel s’est retrouvée coincée dans son véhicule Tesla Model 3 pendant 40 minutes sous un soleil de plomb. Motif : elle installait une mise à jour logicielle.Elle savait que les mécanismes des portes des Tesla Model 3 et Model Y sont électriques et, en temps normal, s'ouvrent de l'intérieur à l'aide d'un simple bouton pour déverrouiller la porte et qu’en cas de non-alimentation du véhicule en électricité, ces modèles disposent de leviers de déverrouillage manuels auxiliaires, également situés sur le panneau de la porte. Elle savait en sus que Tesla déconseille d’utiliser le mécanisme manuel, indiquant qu'il ne doit être utilisé que lorsque la voiture n'est pas alimentée en électricité.Elle a choisi de tenir compte de l'avertissement de Tesla et n'a pas essayé d'ouvrir les portes ou les fenêtres pendant le processus d'installation, de peur d'endommager son véhicule. En d’autres termes, elle a opté pour la préservation du véhicule au détriment de sa santé et peut-être de sa vie. La publication de la vidéo sur son compte TikTok qui mobilise plus de 20 mille followers lui a valu des millions de vues et de clics.Volkswagen est, au terme de l’année 2023, revenu sur sa décision de passer au tout tactile pour le contrôle des opérations à l’intérieur de ses véhicules. En d’autres termes, le constructeur automobile allemand est de retour aux racines avec des boutons à disposition des conducteurs. Et cela débute avec la présentation de la nouvelle Volkswagen iD.2 qui arrive dans un contexte de questionnements sur les avantages et les inconvénients des approches boutons et écrans tactiles.Cela fait quelques années que Volkswagen tente de donner un nouveau visage à ses intérieurs. Sous la direction de l'ancien PDG Herbert Diess, le constructeur allemand a décidé de suivre les traces de Tesla et de centraliser une grande majorité de ses commandes sur l'écran d'infodivertissement. Il a également supprimé les boutons physiques de ses volants et les a remplacés par des boutons capacitifs tactiles. Le constructeur automobile a dû revenir sur cette décision suite à des plaintes des consommateurs.Une rangée de boutons physiques rétroéclairés se trouve désormais directement accessible sous l'écran tactile du concept ID.2. Ces boutons permettent aux clients d'accéder facilement aux commandes de chauffage, de ventilation et de climatisation les plus utilisées, ce qui, même si cela ne concerne pas toutes les commandes de la voiture, est un pas dans la bonne direction. La voiture sera en sus équipée d'un bouton de volume manuel et d'un grand bouton central qui fournit des commandes complémentaires pour d'autres aspects du véhicule.Pour ou contre le tout électronique dans les véhicules ?