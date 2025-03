Boeing chargé de construire le chasseur américain de sixième génération. Un choix qui suscite le scepticisme en raison du désastre du logiciel MCAS du 737 Max

et de l'échec de sa capsule spatiale Starliner

L'attribution du contrat de la construction du F-47 à Boeing suscite le scepticisme

Le logiciel défectueux MCAS et les défaillances techniques persistantes du 737 Max

Des astronautes bloqués sur l'ISS après l'échec de la capsule Starliner de Boeing

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Boeing est le grand vainqueur du contrat visant à construire le chasseur de sixième génération de l'armée de l'air américain. La nouvelle a été annoncée par Donald Trump lors d'une conférence de presse à la Maison blanche le 21 mars 2025. Le contrat s'inscrit dans le cadre du programme Next Generation Air Dominance (NGAD) du département américain de la Défense. Cet avion sera appelé F-47 et remplacera le Lockheed F-22 Raptor dans les années 2030.On sait très peu de choses sur le programme NGAD. L'armée de l'air américaine le décrit comme une « famille de systèmes » conçue pour fonctionner avec des avions de combat collaboratifs (Collaborative Combat Aircraft - CCA) sans équipage, qui fonctionneront comme des « ailiers loyaux » semi-autonomes pour le nouvel avion. Le programme est en cours depuis une décennie et un prototype conçu par l'armée de l'air a volé pour la première fois en 2020.Les responsables de l'armée de l'air américaine ont rapporté que ce prototype avait battu des records. Toutefois, les informations sur le prototype ou sur les records qu'il aurait battus n'ont pas été divulguées par le Pentagone. Selon les analystes, ce contrat est d'une importance capitale pour l'avenir de Boeing.Ce n'est un secret pour personne que Boeing est dans l'embarras . Les régulateurs examinent de près les activités commerciales du constructeur d'avions, dont les déboires ont également attiré l'attention des procureurs fédéraux. De plus, les contrats de développement à prix fixe peu performants obligent l'unité de défense de l'entreprise aérospatiale à brûler énormément de capitaux, malgré les efforts déployés par les dirigeants pour stopper l'hémorragie.Mais les commentaires sur la toile laissent entrevoir un scepticisme quant à la capacité de Boeing à mener à bien ce projet. Le souvenir des récents antécédents scandaleux de Boeing est encore frais dans les mémoires. « Quelle est la probabilité que ce projet aboutisse un jour ? », a écrit un utilisateur de Reddit.« Lockheed Martin a remporté les deux derniers contrats. Je pense qu'il est juste que Boeing obtienne celui-ci. J'espère juste qu'ils ne se planteront pas autant qu'ils l'ont fait avec leurs avions de ligne ces derniers temps. Il est probable que ce soit un énorme gouffre financier de toute façon », a écrit un autre.Le Boeing 737 Max n'a été mis en service qu'en 2017, mais l'avion a été impliqué dans deux accidents mortels en 2018 et 2019, qui ont coûté la vie à 346 personnes. Ces accidents ont entraîné l’immobilisation au sol du 737 MAX pendant 20 mois , une période au cours de laquelle Boeing a été appelé à apporter des corrections à sa nouvelle couche logicielle appelée MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Le 737 Max suscite toujours des craintes.Les enquêtes ont révélé que le processus de certifications du 737 Max a été bâclé. L'une d'entre elles a révélé que les autorités américaines de régulation, notamment la FAA (Federal Aviation Administration), ont manqué de rigueur dans le processus réglementaire de validation du Boeing 737 Max, compromettant ainsi la sécurité de l'aéronef. Le rapport de l'enquête souligne que la FAA n’a pas procédé au contrôle adéquat du MCAS comme cela aurait pu l’être. La FAA a été critiquée pour avoir certifié le 737 Max alors que les responsables de l'agence ne comprenaient pas entièrement le fonctionnement du MCAS. Un rapport publié en septembre 2020 a révélé des défaillances dans la conception du jet et une relation trop étroite entre la compagnie et la FAA. Boeing a caché des défauts de conception du 737 Max aux pilotes et aux autorités de réglementation alors qu'il s'efforçait de faire certifier l'avion comme étant apte à voler.Le rapport a examiné les défauts d'ingénierie et de conception technique de Boeing, en particulier dans le développement du logiciel de contrôle MCAS. Il décrit comment Boeing a tenté de minimiser la nécessité de former les pilotes sur le 737 Max, qui était sorti en toute hâte pour tenter de concurrencer l'Airbus A320neo. Par conséquent, ni les pilotes ni les compagnies n'avaient connaissance de l'existence du MCAS avant les deux accidents mortels du 737 Max.La crise a conduit Boeing à accepter de payer une amende de 2,5 milliards de dollars et à licencier son PDG, Dennis Muilenburg. En février 2024, Boeing a annoncé le renvoi avec effet immédiat du responsable du programme 737 MAX après un incident grave survenu le mois précédent sur un 737 Max. Un panneau du fuselage d'un 737 MAX avait explosé lors d'un vol d'Alaska Airlines au départ de Portland. Des critiques ont appelé à la mise au rebut du 737 Max.Après l'incident, l'ex-PDG de Boeing, Dave Calhoun a admis avoir commis des erreurs. « Nous allons aborder cela, premièrement, en reconnaissant notre erreur. Nous allons l'aborder avec une transparence totale et complète à chaque étape du processus », a déclaré Dave Calhoun aux employés de Boeing. Cet aveu de Boeing est peut-être une leçon tirée du fiasco du 737 Max. Cependant, l'avion continue de subir des dysfonctionnements et d'avoir mauvaise presse.En juin 2024, deux astronautes américains, Butch Wilmore et Sunita Williams, ont rejoint la Station spatiale internationale (ISS) à bord de la capsule Starliner de Boeing. Ils étaient partis pour une mission initialement prévue pour durer huit jours. Mais une série de défaillances techniques survenues lors du vol ont empêché la capsule de ramener l'équipage sur Terre comme prévu. La capsule Starliner est revenue sur Terre en septembre 2024 sans son équipage La mission était censée être le dernier obstacle avant que la NASA ne puisse certifier le vaisseau spatial de Boeing pour effectuer des voyages de routine vers et depuis l'ISS. Cependant, la capsule spatiale de Boeing a rencontré deux problèmes majeurs au cours de ce vol d'essai avec équipage.Le premier problème est lié à un ensemble de propulseurs et le second concerne des fuites d'hélium dans son système de propulsion. Selon les experts de la NASA, l'un ou l'autre aurait pu compromettre la capacité du Starliner à ramener Butch Wilmore et Sunita Williams sur Terre. En conséquence, ils ont dû prolonger leur séjour à bord de l'ISS pendant plus de neuf mois. Ils sont rentrés sur Terre ce mois-ci à bord d'une capsule Crew Dragon de SpaceX.Cet incident a mis en évidence les défis techniques auxquels Boeing est confronté avec sa capsule Starliner. « Espérons que le programme NGAD se passera un peu mieux que pour le Starliner.​ Boeing ne survivrait pas à un nouveau scandale après les désastres du Starliner et du MCAS », a écrit un critique.Boeing a annoncé avoir perdu 6 milliards de dollars supplémentaires au cours du troisième trimestre 2024, en raison d'importants retards de livraison et d'arrêts de travail. L'entreprise fait l'objet d'un examen minutieux de la part des régulateurs et de l'opinion publique en raison d'une série de problèmes de sécurité. Entre les problèmes incessants du 737 Max et l'échec du vol d'essai en équipage du Starliner, Boeing ne semble pas...