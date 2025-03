Les véhicules Waymo causent moins d'accidents que les conducteurs humains

Depuis 2020, Waymo a signalé environ 60 accidents suffisamment graves pour déclencher un airbag ou causer une blessure. Mais ces accidents se sont produits sur plus de 80 millions de kilomètres d'opérations sans conducteur. Si l'on sélectionnait au hasard 50 millions de miles (environ 80 millions de kilomètres) de conduite humaine, soit environ 70 vies derrière le volant, on constaterait probablement beaucoup plus d'accidents graves que ce qu'a connu Waymo jusqu'à présent.





Comment évaluer la sécurité des robotaxis de Waymo sur les routes publiques

Les réclamations d'assurance à l'encontre de Waymo sont inférieures de 90 %

Waymo est une filiale du groupe Alphabet, la société mère de Google. Waymo est basé à Mountain View, en Californie, et est spécialisé dans les systèmes de conduite autonome. Il teste depuis quelques années ses robotaxis autonomes dans plusieurs villes aux États-Unis, notamment Phoenix, San Francisco, Los Angeles et Austin. Et des rapports indiquent que les robotaxis de Waymo sont plus sûrs que les conducteurs humains . Mais est-ce réellement le cas ?Une nouvelle analyse publiée le 26 mars 2025 va dans le même sens. L'auteur de l'analyse, Timothy B. Lee, du média d'information technologique Ars Technica, a rapporté : « après 80 millions de kilomètres, les robotaxis de Waymo ont beaucoup moins d'accidents que les conducteurs humains ».Il a analysé les accidents impliquant les robotaxis de Waymo entre juillet 2024 et février 2025. Au cours de cette période, la société a signalé 38 accidents suffisamment graves pour provoquer soit une blessure (présumée), soit un déclenchement d’airbag. Mais selon l'auteur, un seul de ces accidents était clairement imputable à Waymo ; Waymo a peut-être été responsable de trois autres accidents. Il n'y avait pas assez d'informations pour l'affirmer avec certitude.« Je ne veux pas faire de déclarations catégoriques sur ces accidents parce que dans la plupart des cas, je n'ai que la version de Waymo. Mais il ne semble pas que Waymo n’ait été en faute dans aucun d'entre eux », a-t-il écrit. Toutefois, il a déclaré qu'il y a eu un accident où Waymo semblait clairement en tort : en décembre, un Waymo à Los Angeles a percuté une caisse en plastique, la poussant sur la trajectoire d'un scooter qui se trouvait sur la voie voisine.Le scootériste a heurté la caisse et est tombé. Waymo ne sait pas si la personne qui conduisait le scooter a été blessée. En outre, il souligne que les données montrent « les robotaxis de Waymo sont impliqués dans beaucoup moins d'accidents graves que les véhicules conduits par des humains ».Dans son analyse, Timothy Lee explique qu'une autre façon d'évaluer la sécurité des robotaxis de Waymo est de comparer leur taux d'accidents par kilomètre à celui des conducteurs humains. Waymo a régulièrement publié des données à ce sujet au cours des deux dernières années. La publication la plus récente a eu lieu la semaine dernière, lorsque Waymo a mis à jour son hub de données sur la sécurité pour couvrir les accidents jusqu'à la fin de 2024.Waymo connaît le nombre d'accidents impliquant ces voitures. L'analyse de Waymo s'est concentrée sur les 44 millions de miles (environ 70 811 000 km) parcourus par ses robotaxis à Phoenix et San Francisco, ses deux plus grands marchés, en décembre, ignorant ses opérations plus petites à Los Angeles et Austin.En se basant sur les données d'accidents humains, Waymo a estimé que les conducteurs humains circulant sur les mêmes routes auraient 78 accidents suffisamment graves pour déclencher un airbag. En comparaison, les véhicules sans conducteur de Waymo n'ont été impliqués que dans 13 accidents qui ont entraîné le déclenchement d'un airbag. Cela représente une réduction de 83 % des accidents avec airbag par rapport aux conducteurs humains typiques.C'est un peu moins bien qu'en septembre 2024, lorsque Waymo avait estimé une réduction de 84 % des accidents avec airbag sur les 21 premiers millions de kilomètres parcourus par Waymo. Sur ces mêmes 44 millions de miles, Waymo estime que les conducteurs humains auraient été impliqués dans 190 accidents suffisamment graves pour causer des blessures. Waymo n'aurait été impliqué que dans 36 accidents causant des blessures sur ces deux marchés.Cela représente une réduction de 81 % des accidents causant des blessures. Il s'agit d'une amélioration significative par rapport à septembre dernier, lorsque Waymo estimait que ses voitures avaient eu 73 % d'accidents corporels en moins au cours des 21 premiers millions de miles parcourus sans conducteur.Selon Timothy Lee, les choses semblent encore meilleures pour Waymo si l'on se concentre sur les accidents dont la responsabilité a été établie par Waymo. Une étude réalisée par le géant de l'assurance Swiss Re a permis d'évaluer cela. L'étude s'est concentrée sur les accidents qui ont donné lieu à des réclamations d'assurance fructueuses contre Waymo. Le rapport de l'étude a été publié en décembre 2024, mais certaines des conclusions sont controversées.L'étude affirme que les voitures autonomes de Waymo causent moins de dommages matériels et de blessures que les humains . Selon Timothy Lee, ces données semblent particulièrement crédibles, car ce sont des tiers, et non Waymo, qui décident quand un accident est suffisamment grave pour déposer une demande d'indemnisation. Et les experts en sinistres, et non Waymo, décident de tenir Waymo pour responsable d'un accident.Mais l'un des inconvénients est qu'il faut quelques mois pour que les demandes d'indemnisation soient déposées. Le rapport de décembre s'est donc concentré sur les accidents survenus jusqu'en juillet 2024. Waymo avait parcouru 25 millions de miles sans conducteur en juillet 2024. Et à la fin du mois de novembre 2024, Waymo n'avait eu à faire face qu'à deux demandes d'indemnisation potentiellement fructueuses pour des dommages corporels.Ces réclamations sont toujours en cours, et pourraient être résolues en faveur de Waymo. Les statistiques restent meilleures même si elles sont jugées comme étant de la faute de Waymo. Sur la base des dossiers du secteur de l'assurance, Waymo et Swiss Re estiment que les conducteurs humains à San Francisco et Phoenix généreraient environ 26 demandes d'indemnisation pour dommages corporels ayant abouti sur 25 millions de miles de conduite.Ainsi, même si les deux réclamations en cours contre Waymo aboutissent, deux blessures représentent une réduction de plus de 90 % des réclamations pour dommages corporels ayant abouti par rapport aux conducteurs humains typiques. La réduction des réclamations pour dommages matériels est similaire.Selon les données, les robotaxis de Waymo ont généré neuf réclamations pour dommages matériels réussies ou en attente sur ses 25 premiers millions de miles. Waymo et Swiss Re estiment que les conducteurs humains dans les mêmes zones géographiques auraient généré 78 réclamations pour dommages matériels. Waymo a donc généré 88 % de réclamations pour dommages mat...