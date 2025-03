Les manifestations contre Elon Musk touchent les concessionnaires Tesla du monde entier : « N'achetez pas de Tesla, vendez vos actions Tesla et rejoignez le mouvement Tesla Takedown pour arrêter Elon Musk »

Le sentiment anti-Musk s'étend au-delà des États-Unis

Elon Musk reste optimiste à propos de Tesla



Ce mouvement de protestation contre Tesla s'est intensifié au fil des derniers mois. Pour ne rien arranger, le salut nazi d'Elon Musk a provoqué un désastre mondial pour Tesla , avec des ventes de vehicules qui se sont effondrées dans le monde entier. Parallèlement, l'image de Tesla a encore empiré. Certains propriétaires ont publiquement déclaré qu'ils vendaient leurs voitures, les qualifiant de « nazimobiles », et des rapports faisant état de Teslas vandalisées ont fait surface dans de nombreuses régions.Le 29 mars 2025, des rassemblements allant de quelques dizaines à des centaines de manifestants ont afflué vers des sites Tesla dans le New Jersey, le Massachusetts, le Connecticut, New York, le Maryland, le Minnesota et dans l'État d'origine du constructeur automobile, le Texas.Au fil de la journée, les manifestations se sont multipliées dans tout le pays devant les sites Tesla de grandes villes comme Washington, Chicago, Indianapolis, Cincinnati et Seattle, ainsi que dans des villes de Virginie, de Pennsylvanie et du Colorado. De plus petits groupes de contre-manifestants se sont également présentés sur certains sites.Une foule beaucoup plus nombreuse a encerclé une autre salle d'exposition dans la ville voisine de Berkeley, scandant des slogans au rythme des tambours.« Nous vivons dans un État fasciste », a déclaré Dennis Fagaly, un professeur de lycée à la retraite originaire de la ville voisine d'Oakland, « et nous devons arrêter cela ou nous perdrons tout notre pays et tout ce qui est bon dans les États-Unis ».Le mouvement Tesla Takedown a également espéré rassembler des manifestants dans plus de 230 lieux dans d'autres parties du monde. Bien que la participation en Europe n'ait pas été aussi importante, le sentiment anti-Musk était similaire.Environ deux douzaines de personnes ont brandi des pancartes dénonçant le milliardaire devant un concessionnaire londonien, tandis que les voitures et les camions qui passaient klaxonnaient en signe de soutien.« Nous voulons simplement nous faire entendre, faire du bruit, sensibiliser les gens aux problèmes auxquels nous sommes confrontés », a déclaré Cam Whitten, un Américain qui a participé à la manifestation londonienne.Certaines personnes sont allées au-delà de la protestation, mettant le feu à des véhicules Tesla ou commettant d'autres actes de vandalisme que le procureur général des États-Unis, Pam Bondi, a qualifiés de terrorisme intérieur.Lors d'une réunion de l'entreprise ce mois de mars, Elon Musk s'est dit abasourdi par les attaques et a déclaré que les vandales devraient « cesser d'agir comme des fous ».Ailleurs, la police enquêtait sur un incendie qui a détruit sept Teslas dans le nord-ouest de l'Allemagne au petit matin. Il n'était pas clair dans l'immédiat si l'incendie, que les pompiers ont éteint, était lié aux manifestations.Un nombre croissant de consommateurs ayant acheté des véhicules Tesla avant qu'Elon Musk ne prenne les rênes de l'entreprise cherchent à les vendre ou à les échanger, tandis que d'autres ont apposé des autocollants sur leurs pare-chocs afin de prendre leurs distances avec lui.Toutefois, Elon Musk n'a pas semblé s'inquiéter d'un effondrement prolongé des nouvelles ventes lors de la réunion de mars, au cours de laquelle il a rassuré les travailleurs en leur disant que le modèle Y de l'entreprise resterait « la voiture la plus vendue sur Terre cette année encore ».Il a également prédit que Tesla vendrait plus de 10 millions de voitures dans le monde d'ici l'année prochaine, contre environ 7 millions actuellement.« Il y a des périodes où il y a des moments difficiles, où il y a des tempêtes, mais ce que je suis venu vous dire, c'est que l'avenir est incroyablement brillant et excitant », a déclaré Elon Musk.Après l'élection de Donald Trump en novembre dernier, les investisseurs ont d'abord vu l'alliance d'Elon Musk avec le président comme un développement positif pour Tesla et ses efforts de longue haleine pour lancer un réseau de voitures autonomes.Cet optimisme a contribué à faire grimper l'action de Tesla de 70 % entre l'élection et l'investiture de Donald Trump le 20 janvier, créant ainsi une richesse supplémentaire de 560 milliards de dollars pour les actionnaires.Toutefois, la quasi-totalité de ces gains s'est évaporée en raison des inquiétudes des investisseurs concernant le contrecoup et les ventes médiocres aux États-Unis, en Europe et en Chine, ainsi que du fait qu'Elon Musk passe du temps à superviser le DOGE.« Il s'agit toujours d'un moment de vérité pour Elon Musk, qui doit surmonter cette crise de la tornade et tourner la page de ce chapitre sombre pour Tesla », a déclaré Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities, dans une note de recherche récente.Alors que les protestations contre le constructeur de véhicules et son PDG se multiplient, l'avenir de Tesla est sombre . L'action de l'entreprise a chuté de plus de 50 % depuis décembre 2024, des concessionnaires ont été vandalisés et des propriétaires désabusés se débarrassent de leurs Tesla à perte. Autrefois leader sur le marché des véhicules électriques, Tesla est aujourd'hui confrontée à une gamme vieillissante, à un modèle récent raté et à une concurrence de plus en plus forte de la part de rivaux comme le constructeur chinois BYD. L'absence d'Elon Musk dans les activités quotidiennes de Tesla et son rôle controversé au sein du DOGE n'améliorant pas les choses, il est peu probable que l'entreprise sorte indemne de cet incendie.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que ces manifestations contre Elon Musk sont crédibles ou pertinentes ?