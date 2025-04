Les véhicules Tesla avec le logiciel Full Self-Driving actif percutent à mort les motocyclistes par l'arrière, plus que toute autre voiture

D’après un rapport qui met en doute leur pleine autonomie

Tesla a de même retiré le terme « FSD » (Full Self-Driving) du nom de son logiciel de conduite en Chine

De multiples incidents illustrent le fait que l’utilisation de la terminologie "Full Self-Driving" par Tesla constitue une exagération des capacités de ses véhicules







Full Self-Driving (FSD) s’entend conduite entièrement autonome. Full Self-Driving est aussi le nom donné par Tesla à son programme d’essais visant à atteindre la conduite entièrement autonome classée au niveau 5 sur l’échelle de classification de la SAE. L’appellation faisait de plus en plus l’objet de controverses avec la publication de contenus qui montrent des Teslas avec la fonction de conduite entièrement autonome en train de créer des dégâts, dont percuter à mort des motocyclistes à l’arrière. Tesla offre désormais une version dite supervisée du FSD, d’après une mise à jour de ses CGU qui cache un aveu de publicité mensongère.Une nouvelle analyse des données de la NHTSA sur les accidents liés à la conduite autonome prouve que depuis 2022, les Teslas en mode de conduite autonome ont été impliquées dans minimum cinq accidents mortels avec des motos.Ce n'est pas que les voitures autonomes en général sont dangereuses pour les motos : ce problème est propre à Tesla. Aucun autre constructeur automobile ou fournisseur de technologie similaire n'a signalé un seul accident mortel de moto au cours de la même période.En droite ligne avec cette longue série d’incidents impliquant ses véhicules, Tesla a modifié la terminologie marketing autour de son logiciel de conduite autonome. Auparavant, les clients avaient la possibilité d'acheter le « Full Self-Driving Capability » (capacité de conduite autonome complète), avec un texte additionnel indiquant que le FSD sera « continuellement améliorée ». Ce texte spécifique n'est plus proposé, et à la place, les clients ne peuvent désormais acheter que le « FSD (supervisé) », qui ne mentionne plus l'amélioration continue. Le changement apparaît comme un aveu de publicité mensongère.En effet, il fait suite à l’adoption d’une loi en Californie qui interdit à Tesla d’appeler le logiciel de ses véhicules autonomes Full Self-Driving car c’est de la publicité mensongère qui laisse croire que les véhicules Tesla sont entièrement autonomes.Tesla entame ainsi l’alignement avec le commentaire du texte de loi californien selon lequel « Un fabricant ou un concessionnaire ne doit pas nommer une fonction d'automatisation partielle de conduite ou décrire une fonction d'automatisation partielle de conduite dans des documents publicitaires en utilisant un langage qui implique ou qui pourrait autrement amener une personne raisonnable à croire que la fonction permet au véhicule de fonctionner comme un véhicule autonome ou qu'elle possède une fonctionnalité qui n'est pas réellement incluse dans la fonction. Une violation de cette subdivision est considérée comme une publicité mensongère. »Tesla a présenté son logiciel de conduite autonome, le Full Self-Driving (FSD), comme une révolution dans le domaine des voitures « intelligentes ». Cette technologie promettait d’offrir une conduite totalement autonome, avec des capacités allant de la gestion de la vitesse à la navigation dans les rues sans intervention humaine. Cependant, la réalité de la conduite autonome n’a pas répondu à toutes les attentes. Les régulations mondiales sur la sécurité et les tests en conditions réelles ont exposé des limites à la technologie, incitant de nombreux pays à adopter une approche plus prudente vis-à-vis de son déploiement.En Chine, Tesla s'est vu confronté à des régulations strictes concernant la sécurité des véhicules autonomes.Tesla a modifié le nom de son logiciel de conduite intelligente dans le pays, en supprimant la mention FSD du pack le plus cher. Le changement a été effectué le 25 mars et le nom du logiciel vendu au prix de 64 000 yuans RMB (8 810 €) est passé de « FSD Intelligent Assisted Driving » (FSD 智能辅助驾驶à « Intelligent Assisted Driving » (智能辅助驾驶. Le nom de la version de base gratuite du logiciel d'aide à la conduite a été modifié, passant de « Basic Version Assisted Driving » (基础版辅助驾驶à « Basic Assisted Driving » (基础辅助驾驶La description générale de ces fonctions a été modifiée, passant de « Autopilot Automated Assisted Driving » (Autopilot自动辅助驾驶à « Assisted Driving » (辅助驾驶Hormis le changement de nom, les fonctions de ces trois packs restent inchangées et correspondent respectivement à FSD (Full Self-Driving), Enhanced Autopilot (EAP) et Basic Autopilot (BAP).Tesla a initialement appelé FSD « Full Self-driving Capability » (完全自动驾驶能力en Chine, ce qui signifie littéralement avoir une capacité de conduite entièrement autonome, bien que cela ne soit pas vrai.Un agent de la police de Fullerton enquêtait sur un accident mortel vers minuit près des avenues Orangethorpe et Courtney. L'officier gérait la circulation et des fusées de détresse avaient été placées sur la route. L'agent se tenait à l'extérieur de son véhicule de patrouille, dont les feux de détresse étaient allumés et a réussi à s'écarter avant que le conducteur d'une Tesla bleue ne percute sa voiture. Aucun policier n'a été blessé dans l'accident. Le conducteur de la Tesla affirme qu'il conduisait le véhicule en mode de conduite autonome tout en utilisant son téléphone portable, selon le rapport de police. Il est resté sur les lieux et a coopéré à l'enquête.Une Tesla se trouve à deux doigts de se faire écraser par un train parce que la technologie de conduite autonome n’a pas détecté ce dernierC’est grâce à l’intervention du propriétaire que le pire ne s’est pas produit. Le conducteur déclare que sa Tesla n'a pas ralenti à l'approche du train et qu'il a freiné et pris la direction de la voiture manuellement, la faisant dévier de la route pour éviter le train.« Je me suis dit qu'il était impossible qu'il ne voie pas le train. Il est impossible qu'il ne voie pas les feux clignotants. Oui, il y avait du brouillard, mais on pouvait quand même voir les lumières », précise-t-il.L'accident s'est produit dans la matinée du 8 mai. Doty, évaluateur général certifié dans l'Ohio, conduisait à environ 100 km par heure, selon un rapport d'accident de Tesla. La limite de vitesse sur la route était de moins de 90 km par heure, selon Doty et un rapport de police associé à l'accident. Les conducteurs peuvent demander des rapports d'accident à Tesla, qui sont générés à partir des données que les voitures individuelles envoient aux serveurs de Tesla. La vidéo même a été enregistrée par le véhicule accidenté.Source : NHTSALa suppression du terme "FSD" signifie-t-elle que Tesla a abandonné ses ambitions de conduite autonome totale ? 