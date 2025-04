Les droits de douane de Donald Trump frappent de plein fouet Tesla



Je pense que si vous voulez apprendre quelque chose dans l'émission de ce soir, c'est d'acheter Tesla. Il est incroyable que l'action de ce type soit aussi bon marché. Elle ne sera plus jamais aussi bon marché. Lorsque les gens comprendront les choses qu'il construit, les robots qu'il construit, la technologie qu'il construit, les gens rêveront d'aujourd'hui, et de Jesse Watters, et se diront : « bon sang. J'aurais dû acheter les actions d'Elon Musk ». Qui n'investirait pas dans Elon Musk ?





Scepticisme à l'égard des perspectives à court terme de l'action Tesla

Les livraisons de véhicules Tesla sont en forte baisse dans le monde

(3/4) As the dollar is weakening, US consumer prices will rise. And countless small and medium-size enterprises will go, and already are going, bankrupt as a result. This is not a winning long-term strategy. The US government can still turn things around, but it must act in the… — Richard Branson (@richardbranson) April 7, 2025

Les droits de douane radicaux imposés par Donald Trump affectent sévèrement l'entreprise de voiture électrique de son principal allié Elon Musk. Les sentiments négatifs suscités par les actions d'Elon Musk au sein du département de l'efficacité gouvernementale (DOGE) participent également aux mauvaises performances de l'action Tesla. L'action Tesla avait perdu un tiers de sa valeur au premier trimestre , et les prédictions à court terme ne sont pas reluisantes.Cette semaine, l'action Tesla est tombée à son plus bas niveau trois semaines seulement après que le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, a suggéré aux Américains d'acheter l'action, car « elle ne sera plus jamais aussi bon marché ». Il a fait déclaration lors d'une interview accordée à Fox News le 19 mars.À l'époque, le cours de l'action Tesla était tombé à 235,86 dollars en raison des vents contraires que traverse le constructeur. Le journaliste Jesse Watters a poursuivi en lui demandant s'il parlait du point le plus bas que l'action Tesla pouvait atteindre. Howard Lutnick a alors répondu : « que ce soit aujourd'hui le point le plus bas ou non, je vais vous dire une chose. Elon Musk est probablement la meilleure personne sur laquelle parier que j'aie jamais rencontrée ».Au cours des semaines suivantes, la valeur des actions de Tesla a dépassé le niveau plancher de 235,86 $. Le commentaire d'Howard Lutnick à l'époque a suscité des interrogations, les critiques estimant que le secrétaire au Commerce n'aurait pas dû approuver l'achat d'actions d'une entreprise spécifique.Il est très inhabituel qu'un secrétaire de cabinet recommande des actions individuelles, et encore moins si l'entreprise en question est dirigée par un conseiller de la Maison Blanche. Des critiques affirment que l'association d'Elon Musk avec Donald Trump pourrait causer des préjudices irréparables à Tesla.« Si ce secrétaire d'État possède lui-même des actions qu'il vante à la télévision, il a probablement commis une grave infraction à l'éthique. S'il ne possède pas lui-même les actions, il n'a probablement pas enfreint de loi, mais il s'est livré à un abus de confiance honteux envers le public qui le regarde », a écrit David Frum, journaliste et ancien collaborateur de la Maison Blanche du républicain George W. Bush, dans un message publié sur les réseaux sociaux.Certains analystes suggèrent que Tesla pourrait avoir quelques avantages clés pour faire face aux droits de douane, notamment le fait que ses véhicules sont déjà fabriqués aux États-Unis et la proximité d'Elon Musk avec Donald Trump. Elon Musk a déjà averti que le coût des droits de douane pour Tesla ne serait pas « insignifiant ». « Pour être clair, cela affectera le prix des pièces des voitures Tesla qui proviennent d'autres pays », a expliqué Elon Musk en mars.Cette dernière baisse de l'action Tesla intervient après que l'un des plus grands partisans de la marque, l'analyste Daniel Ives de Wedbush Securities, a réduit de plus de 40 % son objectif de cours sur l'action, en citant les politiques commerciales agressives de Donald Trump et la crise que traverse l'entreprise.Donald Trump reste confiant. Alors que les marchés boursiers américains plongeaient le 7 avril, Donald Trump a déclaré sur son réseau social Truth Social : « les États-Unis ont une chance de faire quelque chose qui aurait dû être fait il y a des décennies. Ne soyez pas faibles. Ne soyez pas stupides. Ne soyez pas un PANICAN (un nouveau parti basé sur des gens faibles et stupides). Soyez forts, courageux et patients, et la GRANDEUR en sera le résultat ! ».Mais sur les plateformes de médias sociaux, les politiques de l'administration Trump de douane sont vivement critiquées. L'épidémiologiste Eric Feigl-Ding a écrit sur X (ex-Twitter) : « comment perdre votre retraite en 10 jours ... si vous avez écouté le secrétaire au Commerce de Trump et acheté des actions Tesla ».L'entrepreneur britannique Richard Branson, fondateur de Virgin Group, a mis en garde contre les conséquences des droits de douane : « comme le dollar s'affaiblit, les prix à la consommation aux États-Unis vont augmenter. D'innombrables petites et moyennes entreprises vont faire faillite, et le font déjà. Ce n'est pas une stratégie gagnante à long terme. Le gouvernement américain peut encore renverser la vapeur, mais il doit agir dans les prochaines heures ». L'action Tesla a chuté de 55 % par rapport au niveau record atteint à la mi-décembre . L'action avait bondi après la victoire de Donald Trump à l'élection, en particulier à cause de la proximité d'Elon Musk avec le nouveau président. Mais les choses sont vite allées dans le mauvais sens. L'implication d'Elon Musk dans des controverses politiques tant aux États-Unis qu'à l'étranger a repoussé certains acheteurs et suscité de vives protestations contre Tesla.La...