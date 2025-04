Qu'est-ce que cette nouvelle « croix de la mort » signifie pour Tesla ?

Scepticisme à l'égard des perspectives à court terme de l'action Tesla

Les livraisons de véhicules Tesla sont en forte baisse dans le monde

(3/4) As the dollar is weakening, US consumer prices will rise. And countless small and medium-size enterprises will go, and already are going, bankrupt as a result. This is not a winning long-term strategy. The US government can still turn things around, but it must act in the… — Richard Branson (@richardbranson) April 7, 2025

Tesla est dans la tourmente depuis le début de l'année. Et les choses ne vont pas en s'améliorant. Tesla a vu plus d'un tiers de sa valeur disparaître depuis janvier 2025 , malgré quelques pics en cours de route lorsqu'il semblait que le PDG Elon Musk pourrait obtenir un traitement de faveur de la part de l'administration Trump. Elon Musk a bien obtenu une publicité gratuite pour Tesla de la part de Donald Trump devant la Maison-Blanche, mais cela n'a pas suffi.Les actions du fabricant de véhicules électriques ont clôturé en hausse de 0,7 % à 254,11 $ le 14 avril 2025, tandis que le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ont baissé de 0,2 % et de 0,4 %, respectivement. L'action Tesla a émis un signal baissier en forme de « croix de la mort ».La « croix de la mort » est un terme technique utilisé par les spécialistes pour désigner le croisement d'une moyenne mobile à court terme et d'une moyenne mobile à plus long terme. Dans le cas présent, la moyenne mobile à 50 jours a clôturé sous la moyenne mobile à 200 jours. La moyenne mobile sur 50 jours est d'environ 289 $ par action. Et la moyenne mobile sur 200 jours est d'environ 291 $ par action. Il peut s'agir d'un mauvais présage pour Tesla.La dernière fois que l'action Tesla a formé une croix de la mort, c'était en février 2024. Les actions étaient stables un mois plus tard et en hausse de 15 % six mois plus tard. Cela dit, l'action n'a pas progressé en ligne droite ; l'action Tesla avait atteint son niveau le plus bas en avril 2024. La moyenne mobile de 50 jours était restée inférieure à celle de 200 jours jusqu'à la fin du mois de juillet. Mais dans ce cas, c'est une « croix dorée » qui s'était alors formée.Il s'agit d'un autre terme désignant le croisement de la moyenne mobile à 50 jours et de la moyenne mobile à 200 jours. C'est un signe positif pour les investisseurs. L'action Tesla a fait ce qu'elle voulait à ce moment-là. Elle a baissé d'environ 8 % entre la formation de la croix dorée et l'élection du 5 novembre.La chute vertigineuse de la valeur du constructeur de véhicules électriques au cours des derniers mois est stimulée en grande partie par le fait que son PDG Elon Musk semble plus intéressé par le rôle de « boulet de démolition » du gouvernement fédéral américain (sous l'impulsion de Donald Trump) que par la gestion réelle de l'entreprise. Elon Musk s'attire de nombreux critiques, qui manifestent leur colère dans des actes de vandalisme aggravés contre Tesla.Il est difficile de prévoir ce qui se passera après l'apparition de cette croix de la mort. Katie Stockton, fondatrice de Fairlead Strategies et technicienne de marché, estime que la croix de la mort est un « indicateur retardé », ajoutant qu'il ne s'agit pas d'un outil fiable pour prévoir l'évolution d'une action. Les indicateurs retardés permettent de confirmer des tendances économiques déjà prévues par les indicateurs avancés et observées par les indicateurs coïncidents.La croix de la mort ne semble pas être un indicateur aussi fiable que le décrivent parfois les lecteurs de graphiques. D'après Reuters, environ la moitié des fois où une croix de la mort apparaît, elle marque le point le plus défavorable pour l'indice plutôt qu'un signe avant-coureur d'une baisse plus importante.Tesla publiera bientôt ses résultats du premier trimestre et prévoit de lancer un nouveau modèle à bas prix ainsi qu'un service de robotaxis. Des résultats positifs sur l'un ou l'autre de ces trois événements pourraient faire grimper l'action Tesla. L'actuelle croix de la mort pourrait refléter la nervosité des investisseurs à l'égard des ventes de véhicules, des activités de DOGE d'Elon Musk et de l'impact des droits de douane sur l'industrie automobile mondiale.Les États-Unis importent environ la moitié des nouvelles voitures vendues chaque année. Celles-ci sont soumises à des droits de douane de 25 %. De son côté, Tesla n'en importe pas, mais les pièces automobiles importées sont également soumises à un droit de douane de 25 %. Le président américain Donald Trump a laissé entendre le 14 avril que les droits de douane sur les pièces détachées pourraient être reportés. Il n'y a toutefois pas eu de conformation.Selon Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities, ce serait une bonne nouvelle pour Tesla et d'autres constructeurs automobiles américains. Les droits de douane et autres craintes sont tous raisonnables pour les investisseurs. À l'heure actuelle, les inquiétudes pèsent plus lourd que les aspects positifs potentiels, ce qui explique pourquoi, au début de la séance du 15 avril, l'action Tesla était en baisse de 41 % depuis l'investiture de Donald Trump le 20 janvier.Certains analystes suggèrent que Tesla pourrait avoir quelques avantages clés pour faire face aux droits de douane, notamment le fait que ses véhicules sont déjà fabriqués aux États-Unis et la proximité d'Elon Musk avec Donald Trump. Elon Musk a déjà averti que le coût des droits de douane pour Tesla ne serait pas « insignifiant ». « Pour être clair, cela affectera le prix des pièces des voitures Tesla qui proviennent d'autres pays », a expliqué Elon Musk en mars.Cette dernière baisse de l'action Tesla intervient après que l'un des plus grands partisans de la marque, l'analyste Daniel Ives de Wedbush Securities, a réduit de plus de 40 % son objectif de cours sur l'action, en citant les politiques commerciales agressives de Donald Trump et la crise que traverse l'entreprise.Donald Trump reste confiant. Alors que les marchés boursiers américains plongeaient le 7 avril, Donald Trump a déclaré sur son réseau social Truth Social : « les États-Unis ont une chance de faire quelque chose qui aurait dû être fait il y a des décennies. Ne soyez pas faibles. Ne soyez pas stupides. Ne soyez pas un PANICAN (un nouveau parti basé sur des gens faibles et stupides). Soyez forts, courageux et patients, et la GRANDEUR en sera le résultat ! ».Mais sur les plateformes de médias sociaux, les politiques de l'administration Trump de douane sont vivement critiquées. L'épidémiologiste Eric Feigl-Ding a écrit sur X (ex-Twitter) : « comment perdre votre retraite en 10 jours ... si vous avez écouté le secrétaire au Commerce de Trump et acheté des actions Tesla ».L'entrepreneur britannique Richard Branson, fondateur de Virgin Group, a mis en garde contre les conséquences des droits de douane : « comme le dollar s'affaiblit, les prix à la consommation aux États-Unis vont augmenter. D'innombrables petites et moyennes entreprises vont faire faillite, et le font déjà. Ce n'est pas une stratégie gagnante à long terme. Le gouvernement américain peut encore renverser la vapeur, mais il doit agir dans les prochaines heures ».L'action Tesla a chuté de 55 % par rapport au niveau record atteint à la mi-décembre. L'action avait bondi après la victoire de Donald Trump à l'élection, en particulier à cause de la proximité d'Elon Musk avec le nouveau président. Mais les choses sont vite allées dans le mauvais sens. L'implication d'Elon Musk dans des controverses politiques tant aux États-Unis qu'à l'étranger a repoussé certains acheteurs et suscité de vives protestations contre Tesla.Au début du mois, Tesla a annoncé que les livraisons de véhicules au premier trimestre 2025 n'ont pas répondu aux attentes , qui avaient été drastiquement revues à la baisse. Les livraisons sont tombées à leur niveau le plus bas...