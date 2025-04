Une plainte allègue que Tesla s'appuie sur des « algorithmes prédictifs » pour exagérer les relevés du compteur kilométrique afin de faire expirer prématurément la garantie de ses véhicules électriques

Nyree Hinton, un résident de Los Angeles, en Californie, a déposé en février dernier une proposition de recours collectif contre Tesla. La plainte fait suite à des irrégularités qu'il a relevées dans le fonctionnement de sa Tesla, notamment en ce qui concerne le compteur kilométrique. Il a acheté une Model Y d'occasion avec environ 59.178,798 km au compteur. En l'espace de six mois, elle a dépassé les 80.467,2 km, date à laquelle la garantie complète a expiré.Selon Nyree Hinton, pour cette période de six mois, le compteur kilométrique de sa Model Y a gagné environ 21 288 km. À titre de comparaison, les moyennes de ses trois véhicules précédents montrent qu'avec le même trajet, il n'a parcouru que 9.794,468 km par semestre. Un fait qui l'a interpellé.L'année suivante, le trajet de Nyree Hinton s'est allongé, mais il affirme que sa voiture a en fait enregistré environ 1.287,48 km de moins par mois une fois qu'elle n'était plus sous garantie. Au cours des six premiers mois, Nyree Hinton affirme que la voiture a parcouru en moyenne 3.568 km par mois ; pendant les douze mois qui ont suivi l'expiration de la garantie (et avec un trajet plus long), son véhicule n'a affiché en moyenne que 2.277 km par mois.La plainte de Nyree Hinton allègue que Tesla s'appuie un système de compteur kilométrique qui utilise des algorithmes prédictifs, des mesures de consommation d'énergie et des multiplicateurs de comportement du conducteur qui manipulent et représentent mal le kilométrage réel parcouru par les véhicules Tesla. Des propriétaires de Tesla ont fait état d'expériences similaires sur les réseaux sociaux, alléguant que la société sabote ses propres véhicules.Un utilisateur de Reddit a écrit qu'un trajet d'environ 112,654 km était indiqué comme étant de 144,841 km. Une autre personne, sur le forum de Tesla, affirme qu'un trajet de 196,34 km était indiqué comme étant un trajet de 302,557 km. Selon Nyree Hinton, « sa Tesla accumulait des kilomètres à un rythme anormalement rapide par rapport à ses autres voitures ou à ses habitudes de conduite ». Cette augmentation serait de l'ordre de 15 % à 117 %.« En liant les limites de garantie et les plafonds de kilométrage des contrats de location à des relevés de compteur gonflés, Tesla augmente les revenus des réparations, réduit les obligations de garantie et oblige les consommateurs à acheter des extensions de garantie prématurément », a déclaré Nyree Hinton. Tesla et son avocat n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires, mais ont nié toutes les allégations de Nyree Hinton.Nyree Hinton a intenté une action en justice au nom de tous les clients californiens de Tesla. Autrement dit, Nyree Hinton demande le statut d'action collective pour son action afin que d'autres propriétaires de Tesla puissent s'y joindre. Il se peut toutefois que cette action ne soit pas couronnée de succès.Dans l'affaire de l'autonomie exagérée, un juge de district américain a estimé que les propriétaires individuels devaient s'engager dans une procédure d'arbitrage avec Tesla et ne pouvaient pas former un groupe. Selon les documents de la plainte, Nyree Hinton, qui est un analyste financier, demande des dommages-intérêts compensatoires et punitifs pour les conducteurs de Tesla en Californie, ce qui pourrait concerner plus d'un million de véhicules.Les Model 3 et Model Y de Tesla sont les deux modèles de véhicules électriques les plus populaires en Australie, représentant à eux deux plus de 40 % de toutes les ventes à l'échelle nationale en 2024. Cependant, des clients allèguent que Tesla a vendu ses véhicules électriques et atteint ces records sur le marché australien sur la base d'affirmations exagérées. Selon eux, les clients ont acheté des véhicules qui ne correspondent pas aux promesses initiales.« Tesla a fait des promesses sur la sécurité, les performances et les caractéristiques de ses véhicules, comme le Full Self-Driving, mais il semble que certaines de ces promesses tombent à plat », a déclaré Rebecca Jancauskas, directrice de JGA Saddler, le cabinet à l'origine de l'action en justice contre le constructeur américain. Le recours collectif, intenté auprès de la Cour fédérale d'Australie, se concentre sur trois problèmes, dont le « freinage fantôme ».Le freinage fantôme fait référence à la tendance des voitures à activer le freinage d'urgence sans raison apparente lorsqu'elles sont en mode régulateur de vitesse ou Autopilot. Il s'agit en effet de plaintes récurrentes de la part des propriétaires de Tesla. « Ce phénomène dangereux vous terrifierait, vous et vos passagers, et pourrait, s'il provoque un accident, entraîner des blessures graves ou la mort », a déclaré l'avocate des plaignants, Rebecca Jancauskas.Depuis son lancement initial en octobre 2020, Tesla a régulièrement déployé des mises à jour pour améliorer les capacités du Full Self-Diving, tout en maintenant son statut de version bêta. La stratégie de Tesla est controversée ; les critiques accusent l'entreprise de distribuer à grande échelle un logiciel incomplet.Tesla fait l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités américaines et a été contrainte de rappeler des millions de véhicules défectueux. Selon les données disponibles, jusqu'à présent, en 2025, il y a eu deux rappels majeurs aux États-Unis. Ces rappels concernent plus de 370 000 véhicules avec des problèmes de direction assistée et environ 239 000 véhicules avec un problème de caméra de recul qui pourrait augmenter le risque de collisions.L'année dernière, Tesla a rappelé près de 700 000 véhicules rien qu'aux États-Unis en raison de problèmes liés au système d'alerte de pression des pneus et environ 1,85 million de véhicules en raison d'une défaillance du logiciel de détection d'une capote non verrouillée. Les régulateurs enquêtent sur les logiciels d'aide à la conduite de Tesla (Autopilot et Full Self-Driving) depuis des années. Ils ont découvert que les propriétaires de Tesla sont souvent bercés par un faux sentiment de sécurité, en grande partie à cause du marketing terriblement trompeur de Tesla et de son PDG Elon Musk. Depuis plus de dix ans, Elon Musk promet chaque année que « Tesla livrera une conduite autonome intégrale l'année prochaine ».Mais la réalité a eu du mal à le rattraper. Tesla soutient toujours que son logiciel Full Self-Driving exige que les conducteurs soient engagés et prêts à prendre le contrôle à tout moment. Dans la pratique, les conducteurs comme Jonathan Challinger se déconnectent souvent lors que le système est activé.Au fil des ans, les logiciels Autopilot et le Full Self-Driving de Tesla ont été liés des centaines d'accidents, dont certains étaient mortels, et ont été impliqués dans un grand nombre de poursuites judiciaires. Certains reprochent à Tesla de distribuer un logiciel en version bêta utilisable sur les routes publiques.« Il me semble complètement fou qu'un logiciel (payant) intégré détruise un véhicule de plus de 80 000 dollars et que la réponse du propriétaire soit de dire "merci Tesla, la sécurité passive est si bonne". Cela ressemble à une satire, et pourtant nous y sommes », peut-on lire dans les commentaires.C'est le dernier incident à mettre en évidence les lacunes flagrantes de la technologie et le niveau de confiance déconcertant des conducteurs de Tesla. Mais il est peu probable que cela empêche Elon Musk de continuer à faire des promesses. Il a promis en 2024 des robotaxis Tesla dans un avenir proche.Tesla est dans la tourmente depuis le début de l'année. Et les choses ne vont pas en s'améliorant. Tesla a vu plus d'un tiers de sa valeur disparaître depuis janvier 2025, malgré quelques pics en cours de route lorsqu'il semblait que le PDG Elon Musk pourrait obtenir un traitement de faveur de la part de l'administration Trump. Elon Musk a bien obtenu une publicité gratuite pour Tesla de la part de Donald Trump devant la Maison-Blanche, mais cela n'a pas suffi.Les actions du fabricant de véhicules électriques ont clôturé en hausse de 0,7 % à 254,11 $ le 14 avril 2025, tandis que le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ont baissé de 0,2 % et de 0,4 %, respectivement. L'action Tesla a émis un signal baissier en forme de « croix de la mort » La « croix de la mort » est un terme technique utilisé par les spécialistes pour désigner le croisement d'une moyenne mobile à court terme et d'une moyenne mobile à plus long terme. Dans le cas présent, la moyenne mobile à 50 jours a clôturé sous la moyenne mobile à 200 jours. La moyenne mobile sur 50 jours est d'environ 289 $ par action. Et la moyenne mobile sur 200 jours est d'environ 291 $ par action. Il peut s'agir d'un mauvais présage pour Tesla.Au début du mois, Tesla a annoncé que les livraisons de véhicules au premier trimestre 2025 n'ont pas répondu aux attentes, qui avaient été drastiquement revues à la baisse. Les livraisons sont tombées à leur niveau le plus bas depuis 2022. Ryan Brinkman, de JPMorgan, l'un des analystes les plus baissiers de Wall Street, a déclaré qu'il avait peut-être sous-estimé l'ampleur de la réaction des consommateurs et les dommages sans précédent causés à Tesla.Source : document de la plainte (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des allégation relatives à la manipulation du compteur kilométrique par Tesla ?Que pensez-vous des déboires de Tesla ? Selon vous, la société d'Elon Musk va-t-elle remonter la pente ?