Elon Musk aux investisseurs : « Tesla n'est pas au bord de la faillite »

Envoyé par Tesla Envoyé par



Il est difficile de mesurer l'impact de l'évolution de la politique commerciale mondiale sur les chaînes d'approvisionnement de l'automobile et de l'énergie, sur notre structure de coûts et sur la demande de biens durables et de services connexes. Bien que nous fassions des investissements prudents qui prépareront nos activités de véhicules et d'énergie à la croissance, le taux de croissance cette année dépendra d'une variété de facteurs, y compris le taux d'accélération de nos efforts d'autonomie, la montée en puissance de la production dans nos usines et l'environnement macroéconomique plus large.





Elon Musk déclare qu'il accordera plus de temps à Tesla qu'au DOGE

Envoyé par Elon Musk Envoyé par



À partir du mois prochain, probablement le mois de mai, mon obligation de temps envers le DOGE diminuera de manière significative. Je pense que je continuerai à passer un jour ou deux par semaine sur des questions gouvernementales aussi longtemps que le président voudra que je le fasse, et aussi longtemps que ce sera utile, mais à partir du mois prochain, j'allouerai beaucoup plus de mon temps à Tesla, maintenant que le travail majeur de mise en place du Département de l'efficacité gouvernementale est terminé.





Tesla de nouveau décrit comme une société de robotique intelligente

Tesla a présenté ses résultats du premier trimestre le 22 avril 2025. Et les chiffres sont décevants. Le fabricant de véhicules électriques a déclaré un chiffre d'affaires de 19,3 milliards de dollars, soit une baisse de 9 % par rapport à la même période de l'année dernière (21,3 milliards de dollars). Quant au bénéfice net de Tesla, il a chuté à 409 millions de dollars, soit 12 cents par action, contre 1,39 milliard de dollars, soit 41 cents par action, un an plus tôt.Tesla a déclaré que la baisse des bénéfices est due au réoutillage de l'usine nécessaire à la fabrication d'une version remaniée de son populaire SUV Model Y, ainsi qu'à des réductions de prix et à des incitations à la vente qui ont freiné les revenus de l'entreprise. La vente de voitures représente 72 % des revenus de Tesla, mais les résultats du premier trimestre 2025 montrent que les revenus automobiles ont chuté d'environ 20 % d'une année sur l'autre.La forte croissance (67 %) des batteries de stockage et de la division solaire de Tesla a contribué au résultat net, de même qu'une modeste augmentation de 15 % des recettes provenant des services, qui comprennent les stations de recharge Supercharger, désormais ouvertes à d'autres marques de voitures.Cependant, les dépenses de Tesla ont légèrement augmenté au premier trimestre 2025 et, plus important encore, sa rentabilité a diminué. Le bénéfice d'exploitation a chuté de deux tiers pour atteindre 399 millions de dollars, et la marge d'exploitation, qui atteignait autrefois 20 %, n'est plus que de 2,1 %. Après une troisième baisse consécutive, « l'entreprise commencera à perdre de l'argent sur chaque voiture vendue si cette tendance se poursuit ».Malgré les mauvaises performances affichées par Tesla au premier trimestre 2025, le résultat net reste positif. Ironiquement, compte tenu du rôle d'Elon Musk dans la « destruction méthodique » des protections environnementales, ce sont les crédits réglementaires qui ont permis à sa société automobile de rester rentable. L'année dernière, Tesla a augmenté de 54 % le montant des crédits qu'elle a obtenus, pour atteindre plus de 2,7 milliards de dollars.« Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, contrairement aux nombreuses fois où Tesla a failli faire faillite. Cela s'est produit à de nombreuses reprises. Ce n'est pas l'une de ces fois. Nous ne sommes pas au bord de la mort, loin de là », a déclaré Elon Musk lors d'un appel téléphonique.Pourtant, Tesla n'a pas présenté de prévisions de retour à la croissance dans son rapport sur les résultats du premier trimestre 2025. L'entreprise s'est contentée d'indiquer qu'elle réexaminerait ses prévisions pour 2025 lors d'une mise à jour au deuxième trimestre. (Elon Musk avait promis un retour à la croissance en 2025. Au lieu de cela, les ventes de Tesla se sont écroulées dans le monde entier et l'entreprise est victimes des frasques répétées du PDG.)Des propriétaires de Tesla, mécontents du rôle d'Elon Musk au sein du DOGE et de ses prises de position politiques, vendent leurs véhicules à perte. Les concessionnaires Tesla sont vandalisés. Les modèles les plus vendus de Tesla sont anciens par rapport aux normes actuelles du marché et son seul nouveau modèle en une demi-décennie est un flop. Tesla fait également face à une concurrence féroce de la part d'autres constructeurs, dont le chinois BYD.L'action Tesla avait atteint un sommet de 479,86 $ à la mi-décembre 2024 en raison du rôle joué par Elon Musk dans la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. Depuis, l'action a dégringolé et perdu plus de 55 % de sa valeur par rapport à ce pic. Le 14 avril 2025, l'action Tesla a formé une « croix de la mort » , selon plusieurs observateurs du marché. C'est le signe qu'une action perd de son élan. Il peut s'agir d'un mauvais présage.Bien que la croix de la mort est considérée comme un « indicateur retardé », l'on note un fort scepticisme en ce qui concerne les perspectives à court terme de l'action Tesla. L'analyste Daniel Ives, de la société de services financiers Wedbush Securities, a réduit de plus de 40 % son objectif de cours sur l'action.Tesla est en difficulté et le PDG Elon Musk est accusé d'être absent. Ses détracteurs affirment que le département de l'efficacité gouvernementale (DOGE) concentre toute son attention et qu'il passe moins de temps à s'occuper des problèmes du constructeur automobile. En outre, ses actions au sein du DOGE nuisent à Tesla, car certains critiques de l'agence ont déversé leur colère sur Tesla, notamment à travers des actes de vandalisme et de boycott.La bonne nouvelle ? Elon Musk semble avoir fait le même constat. Lors de l'appel téléphonique sur les résultats du premier trimestre du constructeur, Elon Musk a déclaré aux investisseurs que le temps qu'il consacre à DOGE va diminuer de « manière significative » et qu'il se concentra à nouveau sur Tesla.Elon prévoit de consacrer encore 20 à 40 % de son temps de travail au gouvernement, ce qui signifie que Tesla doit encore rivaliser pour attirer son attention, aux côtés de SpaceX et d'autres entreprises de moindre importance (dont sa société d'implants cérébraux Neuralink). Lors de l'appel, Elon Musk a également prévenu que l'environnement politique ainsi que les droits de douane élevés de Donald Trump constituent des défis pour les activités de Tesla.Le président Donald Trump a imposé des droits de douane de 25 % sur les importations d'automobiles, en plus des droits de douane universels de 10 % et des droits de douane sur les pièces automobiles à venir. Si Tesla fabrique les voitures qu'il vend aux États-Unis au Texas et en Californie, l'entreprise dépend fortement d'autres pays pour les pièces détachées. (Le Mexique fournit plus de 20 % des pièces détachées utilisées par le constructeur automobile.)Malgré les résultats décevants de l'entreprise au premier trimestre 2025, le cours de l'action a augmenté régulièrement dans les échanges avant bourse, immédiatement après l'annonce des résultats. Toutefois, certains analystes affirment que le cours de l'action Tesla ne reflète pas la réalité.Elon Musk a déclaré aux investisseurs qu'il reste « extrêmement optimiste » quant à l'avenir de Tesla, affirmant qu'il continue à croire que Tesla deviendra de loin la société la plus précieuse au monde. « J'encourage les gens à regarder au-delà des bosses et des nids-de-poule de la route qui nous attend et à lever les yeux vers la citadelle brillante sur la colline », a déclaré Elon Musk, malgré les problèmes du Cybertruck, de l'Autopilot et du Full Self-Driving.Il a réitéré lors de l'appel qu'il a l'intention de faire pivoter Tesla de son activité établie de voitures électriques vers deux nouveaux produits : les robotaxis et les robots humanoïdes, deux idées qui ont suscité le scepticisme des investisseurs. Elon Musk a déclaré que Tesla est toujours en bonne voie pour commencer à vendre des robotaxis à Austin, au Texas, en juin, ce qui mettrait Tesla en concurrence directe avec Waymo, une filiale du groupe Alphabet.Depuis environ une dizaine d'années, l'entreprise n'a fait qu'un système avancé d'aide à la conduite appelé Autopilot et une technologie de conduite autonome de niveau 2 appelée Full Self-Driving (FSD). Mais les deux systèmes sont bogués et extrêmement limités, et font régulièrement de fausses manœuvres. En outre, l'Autpilot et le Full Self-Driving sont également impliqués dans de nombreux cas d'accidents de la route, dont des accidents mortels.Selon certains critiques, le Cybertruck est plus susceptible de prendre feu que la tristement célèbre « Ford Pinto ». Mais Elon Musk a tenu à...