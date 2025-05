Incertitude concernant l'avenir du programme Cybertruck de Tesla

La chute spectaculaire des ventes de Tesla dans le monde entier

Le rôle d'Elon Musk au sein du DOGE nuit aux performances de Tesla

L'analyse des données de « Tesla-Info.com » révèle une forte augmentation des inscriptions du Cybertruck en l'espace d'un mois. Bien qu'une partie de cette hausse puisse être attribuée à une augmentation réelle du nombre de véhicules disponibles, il semble que l'entreprise utilise également des réductions de prix importantes pour différentes configurations. Selon les analystes, ces réductions variables créent plusieurs annonces pour le même véhicule.Ce qui peut gonfler le nombre de véhicules en stock ; Tesla aurait 10 000 unités invendues aux États-Unis. Avec un prix de vente moyen avoisinant les 70 300 euros, ce stock représente un gros capital, pouvant atteindre 703 millions d'euros de Cybertruck invendus aux États-Unis. Les observateurs du secteur estiment que l'augmentation des stocks est plus probablement la conséquence de la faiblesse des ventes que d'une hausse soudaine de la production.En effet, il semblerait que Tesla ait délibérément réduit la cadence de production des Cybertruck au cours des derniers mois. Selon un rapport publié en décembre 2024, Tesla aurait demandé aux employés de la chaîne Cybertruck de rester chez eux . Motif : le pickup électrique qui enregistrait des dizaines de milliers de commandes sur les 9 premiers mois de sa disponibilité à la vente est désormais peu demandé, et les stocks grimpent dans les gigafactories.La situation n’est pas surprenante quand on prend en compte le fait que Tesla multiplie les rappels dans le but de corriger divers dysfonctionnements mis en avant par les conducteurs. Tesla a rappelé les Cybertruck au moins cinq fois, depuis le lancement du pickup électrique à la fin de l'année 2023.Des propriétaires de Tesla, mécontents du rôle d'Elon Musk au sein du département de l'efficacité gouvernementale (DOGE) et de ses prises de position politiques, vendent leurs véhicules à perte. De nombreux concessionnaires Tesla ont été vandalisés depuis le début de l'année. Dans le même temps, le salut nazi d'Elon Musk a provoqué un désastre mondial pour la marque : écroulement des ventes, voitures Tesla brulées, propriétaires de Tesla menacés, etc.Pour ne rien arranger, une grande partie de l'inventaire actuel se compose de véhicules fabriqués en 2024, ce qui signifie que certaines unités ont déjà plusieurs mois. Même les Cybertruck de la « Foundation Series », dont la production a cessé en octobre 2024, seraient encore en stock. Le Cybertruck, autrefois perçu comme une révolution dans le segment des pickups électriques, fait face à des défis majeurs en matière de ventes et de perception du marché.L'introduction par Tesla de la variante Cybertruck à propulsion arrière (RWD), qui utilise désormais le même bloc-batterie que la version à traction intégrale (AWD) mais avec moins de fonctionnalités, pourrait être considérée comme un pivot stratégique. Cela suggère que les plans initiaux visant à proposer plusieurs tailles de batterie pour le modèle à propulsion ont été abandonnés, peut-être en raison de volumes de production inférieurs aux prévisions.Tesla a utilisé une stratégie similaire avec ses Model S et Model X après les lancements réussis des Model 3 et Model Y. Malgré les prévisions initiales de production de 250 000 unités par an, il semble que Tesla ait du mal à vendre ne serait-ce que 20 000 Cybertruck par an dans le climat actuel du marché.Compte tenu des niveaux de stocks actuels, qui représentent environ deux trimestres de ventes, et du ralentissement apparent de la production, l'avenir du programme Cybertruck est incertain. L'entreprise est aux prises avec des stocks de plus en plus importants en Amérique du Nord, avec des rappels. Certains analystes pensent que Tesla pourrait bientôt envisager une réduction plus importante, voire un arrêt temporaire, de la production du Cybertruck.Admettre que le programme Cybertruck est en difficulté sera une décision difficile à prendre pour Tesla et Elon Musk. Mais dans le climat actuel, Tesla devra ajuster sa stratégie pour répondre aux attentes des consommateurs et aux réalités du marché, qui voit arriver des concurrents chinois comme BYD. Les ventes de Tesla sont en déclin . En 2024, Tesla a produit 4 % de voitures en moins que l'année précédente. Et ses livraisons sont restées pratiquement inchangées. Les bénéfices de Tesla ont été faibles, même avec un coup de pouce du bitcoin. En Californie, le plus grand marché de Tesla aux États-Unis, ses ventes ont chuté de près de 8 % au quatrième trimestre 2024 et de 12 % sur l'année. L'histoire d'amour des élites côtières avec la marque s'est détériorée.Et ce n'est pas seulement aux États-Unis. Tesla connaît également des difficultés en Europe. En février 2024, les ventes de Tesla ont baissé de 10 % en Espagne, de 42 % en Suède, de 45 % en France, de 48 % en Norvège et au Danemark, de 53 % au Portugal, de 55 % en Italie et de 76 % en Allemagne.Le soutien d'Elon Musk a peut-être aidé le parti d'extrême droite Alternative for Germany (AfD) à se placer en deuxième position lors des récentes élections, mais il ne semble pas avoir amélioré les ventes de son entreprise en Europe, qui ont baissé de 45 % en janvier 2025 d'une année sur l'autre.En Chine, le plus grand marché automobile du monde, Tesla est en perte de vitesse. L'entreprise a reculé au cours des cinq derniers mois en glissement annuel. Une partie de cette situation est probablement liée à une suspension temporaire de l'usine pour accueillir la nouvelle chaîne de montage Juniper de la Model Y. Mais Tesla subit également une pression énorme face à la concurrence féroce des constructeurs automobiles locaux tels que BYD.La société chinoise BYD a vendu 1,76 million de véhicules électriques en 2024, contre 1,79 million pour Tesla. Et contrairement à BYD, Tesla ne vend pas de véhicules hybrides. Tesla n'a donc rien à se mettre sous la dent lorsque les consommateurs s'inquiètent de l'avenir des véhicules électriques.BYD a connu une forte croissance d'une année sur l'autre. « En l'absence d'une aide plus importante de la part de la future administration Trump, Tesla sera, sur sa lancée actuelle, un outsider sur le marché mondial des véhicules électriques d'ici une décennie », analyse un critique. Elon Musk dirige le département de l'efficacité gouvernementale (DOGE) créé par le président américain Donald Trump pour réduire la taille et les dépenses du gouvernement américain pour le plus efficace. Donald Trump semble avoir été séduit par la méthode Elon Musk appliquée à Twitter deux ans plus tôt. Après le rachat de la plateforme pour 44 milliards de dollars, Elon Musk a réduit les effectifs de plus de 80 %, plongeant parfois le site dans le chaos.Mais le DOGE d'Elon Musk, le salut fasciste dont il a été accusé et le message qu'a véhiculé la tronçonneuse que lui a offerte le président argentin Javier Milei ont provoqué un désastre mondial pour Tesla. Les frasques d'Elon Musk ont rendu la marque Tesla toxique. Des propriétaires vendent leurs véhicules à perte.D'autres échangent des badges d'autres marques de véhicules ou utilisent des autocollants à la sonorité désespérée pour signaler leur mécontentement à l'égard du PDG milliardaire. D'autres encore manifestent devant les concessionnaires Tesla pour s'opposer à ce qui est perçu comme la prise de contrôle du gouvernement fédéral par Elon Musk. Tout ceci a nui au cours de l'action Tesla et a réduit la valeur nette de l'homme le plus riche du monde.Par ailleurs, un nombre croissant d'incendies criminels et d'actes de vandalisme ont visé les concessionnaires Tesla. Des stations de recharge Tesla ont été incendiées. Une salle d'exposition dans l'Oregon a été incendiée. Une femme a été arrêtée dans le Colorado pour avoir lancé un cocktail Molotov dans un magasin Tesla. Des véhicules Tesla ont été dégradés avec des croix gammées et des jurons. Quatre Cybertruck ont été détruits dans un incendie à Seattle.La rage est réelle. Et...