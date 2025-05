Tesla aurait 800 millions de dollars de Cybertruck dont personne ne veut. Les promesses non tenues d'Elon Musk, son virage à l'extrême droite et son salut nazi ont rendu l'avenir du programme incertain

Elon Musk n'a pas tenu ses promesses quant aux capacités du Cybertruck

Le Cybertruck est interdit en Union européenne et sur plusieurs marchés

L'impact des prises de position politiques d'Elon Musk et de son salut nazi

Tesla a présenté des résultats décevants au premier trimestre 2025

Le Cybertruck, un véhicule qui a fait l'objet d'une grande publicité et qui devait inaugurer une nouvelle ère pour les véhicules électriques, est aujourd'hui considéré comme un échec cuisant. Le véhicule qui enregistrait des dizaines de milliers de commandes sur les 9 premiers mois de sa disponibilité à la vente est désormais peu demandé, et les stocks grimpent dans les usines. Même avec un financement à prix réduit, Tesla n'arrive pas à vendre son pickup.L'analyse des données de Tesla-Info.com a révélé que Tesla a plus de 10 000 Cybertruck invendus aux États-Unis. Avec un prix de vente moyen avoisinant les 79 060 $, ce stock représente un gros capital, soit plus de 790 millions de dollars de Cybertruck invendus. Selon les observateurs du secteur, l'augmentation des stocks est plus probablement la conséquence de la faiblesse des ventes que d'une hausse soudaine de la production du Cybertruck.La situation n'est pas surprenante quand on prend en compte le fait que Tesla multiplie les rappels dans le but de corriger divers dysfonctionnements mis en avant par les conducteurs . Tesla a rappelé les Cybertruck au moins cinq fois depuis le lancement du pickup électrique à la fin de l'année 2023.À la suite de la présentation du Cybertruck pour la première fois en 2019, Tesla a reçu environ 2 millions de précommandes de clients qui ont déboursé 100 $ chacun. Mais en fin de compte, l'enthousiasme n'a pas duré, car Elon Musk n'a pas pu tenir ses promesses. En outre, de nombreux propriétaires du Cybertruck sont souvent confrontés à des situations dangereuses , en raison de mises à jour défectueuses du logiciel Full Self-Driving (FSD) de Tesla.Le Cybertruck est arrivé sur le marché deux ans trop tard, ce qui a permis aux rivaux de Tesla d'entrer dans le jeu. Et davantage de détenteurs de réservations pour le Cybertruck auraient pu s'accrocher si Elon Musk n'avait pas augmenté le prix de base du pickup électrique à 99 000 $. Ce qui est peut-être le plus préjudiciable pour Tesla, c'est que la prétendue utilité du Cybertruck s'est révélée pire que ce qui était annoncé, entraînant une vague de retours.Le pickup moyen est doté d'un châssis en acier pour faire face aux rigueurs du transport et du remorquage, mais le châssis du Cybertruck est en aluminium, un métal beaucoup plus léger qui peut se déformer et même se briser sous une forte contrainte. L'acier inoxydable est aussi sensible à la rouille, ce qui signifie que contrairement aux promesses d'Elon Musk, le Cybertruck n'est pas prêt de survivre à un hiver normal, et encore moins à un hiver nucléaire.Dan Neil, le critique automobile du Wall Street Journal, lauréat du prix Pulitzer, a glissé d'une colline alors qu'il testait le Cybertruck avec sa fille adolescente. « Nous l'avons emmené sur des pistes de classe 3 et 4, ce dont il est techniquement capable. Mais il est aussi plus large de 2 pieds (environ 60,96 cm) que n'importe quel sentier de n'importe quel parc national. C'est ce que je ne comprends pas. C'est vraiment une voiture de route », a déclaré Dan Neil.Contrairement aux voitures modernes, le Cybertruck n'a pas été conçu pour se déformer en cas d'impact, ce qui augmente encore les risques pour la sécurité pendant et après une catastrophe cataclysmique. C'est également la raison pour laquelle le Cybertruck est interdit au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et en Chine, le plus grand marché de véhicules électriques au monde. Ses choix de conception ne répondent pas aux exigences sur ces marchés.Il n'est pas surprenant que le Cybertruck soit devenu un symbole de statut pour les forces de sécurité. Un service de police californien a dépensé 153 000 $ pour l'achat d'un Cybertruck destiné aux « efforts de sensibilisation de la communauté », et un chef de guerre tchétchène a montré un Cybertruck équipé d'une mitrailleuse qui, selon lui, avait été spécialement conçu pour aider son armée à combattre aux côtés de la Russie dans la guerre d'Ukraine.« Je suis sûr que cette bête apportera beaucoup à nos combattants », a déclaré Ramzan Kadyrov tout en faisant l'éloge du « respecté Elon Musk », qui a nié avoir fabriqué le véhicule pour le chef de guerre tchétchène. En fin de compte, le Cybertruck a dû être remorqué hors du champ de bataille après s'être arrêté brutalement, et Ramzan Kadyrov a accusé Elon Musk de l'avoir éteint à distance, une préoccupation persistante parmi les propriétaires de Tesla.Elon Musk a fait des déclarations grandiloquentes sur le Cybertruck et visait à vendre 250 000 unités par an, mais Tesla n'a réussi à vendre que 6 400 Cybertruck au cours du premier trimestre 2025. À ce rythme, ils auront de la chance d'atteindre les 20 000 unités à la fin de l'année. Et ce, en supposant que l'accélérateur ne se colle pas à nouveau au plancher, ou toute autre raison choquante pour laquelle Tesla a multiplié les rappels du Cybertruck.Si l'on ajoute à tout cela la dégringolade des ventes de Tesla en Europe au cours des derniers mois et le recul de la production de Cybertruck, il est facile de comprendre pourquoi les stocks du Cybertruck s'accumulent, attendant que quelqu'un les qualifie officiellement de DeLorean du 21e siècle.Depuis le virage d'Elon Musk à l'extrême droite, Tesla devenu la cible de diverses attaques et le design du Cybertruck est passé d'une polarisation esthétique à une polarisation politique. Plus précisément, le Cybertruck est passé du statut de véhicule pour Kim Kardashian, Pharrell Williams et d'autres personnalités célèbres à celui de mème ultime : un chapeau MAGA sur roues. Le véhicule a été surnommé « Swasticar » par les détracteurs d'Elon Musk.Le terme Swasticar est un néologisme péjoratif apparu en cette année, formé par la contraction du mot « swastika » (croix gammée) et du mot anglais « car » (voiture en français). Il est utilisé pour critiquer Tesla et son PDG Elon Musk, en les associant à des symboles et idéologies d'extrême droite.Le pickup électrique futuriste de Tesla est devenu une effigie roulante brulante dans les manifestations mondiales, grâce au mélange charmant d'Elon Musk qui s'associe à des fascistes tout en aidant l'administration Trump à sabrer et à décimer le gouvernement fédéral américain sans autre raison que, apparemment, de consolider le pouvoir. Officiellement, Donald Trump affirme vouloir réduire la taille et les dépenses du gouvernement fédéral des États-Unis.Des propriétaires de Tesla, mécontents du rôle d'Elon Musk au sein du département de l'efficacité gouvernementale (DOGE) et de ses prises de position politiques, vendent leurs véhicules à perte. De nombreux concessionnaires Tesla ont été vandalisés depuis le début de l'année. Par ailleurs, le salut nazi d'Elon Musk a provoqué un désastre mondial pour la marque : écroulement des ventes, voitures Tesla brulées, propriétaires de Tesla menacés, etc.Pour ne rien arranger, une grande partie de l'inventaire actuel se compose de véhicules fabriqués en 2024, ce qui signifie que certaines unités ont déjà plusieurs mois. Même les Cybertruck de la « Foundation Series », dont la production a cessé en octobre 2024, seraient encore en stock. Le Cybertruck, autrefois perçu comme une révolution dans le segment des pickups électriques, fait face à des défis majeurs en matière de ventes et de perception du marché. Tesla a présenté ses résultats du premier trimestre le 22 avril 2025 . Et les chiffres sont décevants. Le fabricant de véhicules électriques a déclaré un chiffre d'affaires de 19,3 milliards de dollars, soit une baisse de 9 % par rapport à la même période de l'année dernière (21,3 milliards de dollars). Quant au bénéfice net de Tesla, il a chuté à 409 millions de dollars, soit 12 cents par action, contre 1,39 milliard de dollars, soit 41 cents par action, un an plus tôt.Tesla a déclaré que la baisse des bénéfices est due au réoutillage de l'usine nécessaire à la fabrication d'une...