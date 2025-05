Les propriétaires de Tesla installent des paracordes pour éviter d'être coincés dans leurs véhicules

Faute de poignées manuelles aisément accessibles que d'autres constructeurs offrent sur leurs produits

Tesla Owners Are Installing Emergency Ripcords For Their Doors Well if Musk won’t install safety features the owners must $tsla $tslaq https://t.co/YSwHNIrVeW — Commentator (@Commuternyc) May 22, 2025

Les failles de Tesla dans la prise en compte des possibilités algorithmiques

Agreed, although I'd never buy a Tesla even if he were a decent human being unless/until they get rid of the doors that don't open if the car loses power. People have actually died because of the lack of mechanical door handles, and I don't understand how it's legal. They should… — The Dens 🇺🇲🇺🇦 (@FoxBrambleFarm) May 20, 2025

Certains rapports font en sus état de portières bloquées sur un CyberTruck qui a pris feu en novembre dernier

Les tentatives de remplacement des boutons physiques par les écrans tactiles soulèvent de même la question de la pertinence du tout électronique dans les véhicules



Selon le manuel de l’utilisateur de Tesla, « les fonctions du véhicule, y compris certains systèmes de sécurité et l'ouverture ou la fermeture des portes ou des fenêtres, peuvent être limitées ou désactivées lorsque l'installation est en cours et vous risquez d'endommager le véhicule. »Les mécanismes des portes des Tesla Model 3 et Model Y sont électriques et, en temps normal, s'ouvrent de l'intérieur à l'aide d'un simple bouton pour déverrouiller la porte. Si le véhicule n'est pas alimenté en électricité, ces modèles disposent de leviers de déverrouillage manuels auxiliaires, également situés sur le panneau de la porte, mais Tesla déconseille d'utiliser le mécanisme manuel, indiquant qu'il ne doit être utilisé que lorsque la voiture n'est pas alimentée en électricité.Contrairement aux dispositions algorithmiques prises par Tesla, Lucid Motors exige que tous les occupants sortent du véhicule avant le début du processus d'installation, et le manuel d'utilisation du Lucid Air précise que les propriétaires ne pourront pas verrouiller ou déverrouiller les portes pendant la mise à jour. Le Lucid Air lance un compte à rebours de deux minutes lorsque le propriétaire choisit d'installer une mise à jour, ce qui lui laisse suffisamment de temps pour sortir du véhicule avant le début de la mise à jour.Le manuel d'utilisation de Tesla indique que la voiture ne lancera pas de mise à jour logicielle si les modes Keep Climate, Dog Mode, Sentry Mode ou Camp Mode sont activés, mais il n'exige pas que les occupants du véhicule sortent de celui-ci avant le début du processus d'installation d’une mise à jour. Tesla recommande en sus aux propriétaires d'installer les mises à jour logicielles dès que possible, ce qui pourrait amener certains propriétaires à se sentir obligés de lancer une mise à jour dans un environnement hostile.Le tableau n’est pas surprenant quand on sait que les CyberTruck s’appuient sur un bouton-poussoir pour les besoins de l’ouverture de la portière depuis l’extérieur. L’alternative que le constructeur laisse pour l’atteinte du même objectif est l’utilisation de l’application mobile dédiée. En gros, c’est du tout électronique qui vient avec l’inconvénient majeur d’être défaillant en cas d’absence d’énergie électrique fournie par les systèmes internes du véhicule. Volkswagen est, au terme de l’année 2023, revenu sur sa décision de passer au tout tactile pour le contrôle des opérations à l’intérieur de ses véhicules . En d’autres termes, le constructeur automobile allemand est de retour aux racines avec des boutons à disposition des conducteurs. Et cela débute avec la présentation de la nouvelle Volkswagen iD.2 qui arrive dans un contexte de questionnements sur les avantages et les inconvénients des approches boutons et écrans tactiles.Cela fait quelques années que Volkswagen tente de donner un nouveau visage à ses intérieurs. Sous la direction de l'ancien PDG Herbert Diess, le constructeur allemand a décidé de suivre les traces de Tesla et de centraliser une grande majorité de ses commandes sur l'écran d'infodivertissement. Il a également supprimé les boutons physiques de ses volants et les a remplacés par des boutons capacitifs tactiles. Le constructeur automobile a dû revenir sur cette décision suite à des plaintes des consommateurs.Une rangée de boutons physiques rétroéclairés se trouve désormais directement accessible sous l'écran tactile du concept ID.2. Ces boutons permettent aux clients d'accéder facilement aux commandes de chauffage, de ventilation et de climatisation les plus utilisées, ce qui, même si cela ne concerne pas toutes les commandes de la voiture, est un pas dans la bonne direction. La voiture sera en sus équipée d'un bouton de volume manuel et d'un grand bouton central qui fournit des commandes complémentaires pour d'autres aspects du véhicule.Pour quels cas de figure le recours au pilotage via des systèmes électroniques est-il utile au sein d'un véhicule ?