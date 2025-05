Un tournant décisif sur le marché européen des véhicules électriques

France : -60 % de ventes pour Tesla ;

Suède : -81 % ;

Pays-Bas : -73,8 % ;

Danemark : -67,2 % ;

Allemagne : une baisse à deux chiffres également signalée.

Quelques raisons expliquant l'effondrement spectaculaire de Tesla

Défaillances techniques des logiciels Autopilot et Full Self-Driving

Tesla fortement critiqué pour sa gamme de véhicules vieillissante

En tant que première marque de véhicules électriques à batterie, Tesla a ouvert la voie des ventes de véhicules électriques en Europe et a fait valoir que son crossover Model Y a été la voiture la plus vendue sur le Vieux Continent pendant un certain temps. Cette époque est depuis révolue. L'ampleur de la chute fulgurante de la popularité de la marque d'Elon Musk en Europe est mise en évidence par les derniers chiffres d'immatriculation des voitures neuves.Les immatriculations de la Model Y ont chuté de 53 % le mois dernier pour atteindre seulement 4 495 unités, ce qui la place en 9e position sur la liste des véhicules électriques à batterie les plus immatriculés. La première place revient à la Skoda Elroq, suivie des ID.3, ID.7 et ID.4 de VW, et de la nouvelle Kia EV3.Si l'on considère les ventes au niveau de la marque, les choses se gâtent un peu pour le constructeur américain. D'après les données de JATO Dynamics, Volkswagen a vendu plus de véhicules électriques que n'importe quel autre constructeur en Europe en avril, avec une augmentation de 61 % pour atteindre 23 514 unités. Quant à Tesla ? Il est tombé à la 11e place, avec seulement 7 165 ventes au total, soit une baisse de 49 % d'une année sur l'autre.BYD fait mieux que Tesla et se place à la deuxième place. Interdit d'accès au marché américain par des lois protectionnistes et de droits de douane élevés, BYD s'est concentré sur l'Europe. Ses véhicules hybrides rechargeables s'y vendent bien, sans être affectés par les droits de douane visant les véhicules électriques à batterie, mais même ses ventes de véhicules électriques à batterie ont désormais éclipsé Tesla, avec 7 230 immatriculations le mois dernier.« Bien que la différence entre les totaux des ventes mensuelles des deux marques soit faible, les implications sont énormes. Il s'agit d'un moment décisif pour le marché automobile européen, en particulier si l'on considère que Tesla a dominé le marché pendant des années, tandis que BYD n'a officiellement commencé ses activités au-delà de la Norvège et des Pays-Bas qu'à la fin de l'année 2022 », a déclaré Felipe Munoz, analyste chez JATO Dynamics.Selon les données de JATO Dynamics, alors que les nouvelles immatriculations de Tesla ont chuté de près de 50 % en avril par rapport au même mois de l'année dernière, les ventes de BYD ont bondi de 169 % sur la même période. Voici quelques chiffres liés à la baisse des ventes de Tesla en Europe avril 2025 Les ventes de Tesla chutent alors que les ventes de véhicules électriques à batterie sont en plein essor. Selon les analystes de JATO Dynamics, les immatriculations de véhicules électriques à batterie ont augmenté de 28 % et les ventes de véhicules électriques hybrides rechargeables ont augmenté de 31 %. Presque tous les constructeurs automobiles ont tiré parti de cette croissance, à quelques exceptions près, la plus importante étant celle de Tesla.Le 20 mai, lors d'une interview au Forum économique du Qatar, Elon Musk a nié que Tesla est confronté à un effondrement des ventes en Europe. Pourtant, Tesla a connu en avril son trimestre le plus faible en matière de livraisons depuis 2022. « L'Europe est notre marché le plus faible. Nous sommes forts partout ailleurs. Les ventes se portent bien à ce stade, nous ne prévoyons pas de baisse significative des ventes », a déclaré Elon Musk à l'assemblée.Alors pourquoi l'action Tesla monte-t-elle en flèche ? Après une période baissière, où l'action Tesla a perdu plus de la moitié de sa valeur entre décembre 2024 et mars 2024, le coût de l'action rebondit. L'entreprise d'Elon Musk vaut actuellement plus de 1 000 milliards de dollars en matière de capitalisation boursière. Toutefois, plusieurs analystes affirment que cette hausse ne reflète pas la réalité et rappelle la bulle spéculative des tulipes hollandaises.Bien que Tesla conserve sa place parmi les leaders mondiaux des véhicules électriques, son influence sur le marché ne cesse de s'effondrer, notamment en Europe. Les consommateurs sont désormais confrontés à une offre pléthorique de modèles plus modernes et se détournent progressivement de la gamme vieillissante de Tesla. Certains rejettent également l'image toxique d'Elon Musk, dont les polémiques répétées semblent peser sur les ventes. L'effondrement spectaculaire des ventes de Tesla ne s'explique pas uniquement par des facteurs conjoncturels, mais aussi par un ensemble de problèmes structurels, technologiques et d'image. Voici quelques-unes des raisons qui pourraient expliquer l'effondrement des ventes de Tesla, notamment en Europe :Les systèmes Autopilot et Full Self-Driving (FSD) de Tesla, longtemps présentés comme les piliers de son avance en matière de conduite autonome, sont aujourd’hui au cœur de nombreuses controverses. Plusieurs accidents, parfois mortels, impliquant des véhicules Tesla en mode Autopilot, ont déclenché des enquêtes fédérales aux États-Unis, notamment par la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) et le département de la Justice (DOJ).Ces autorités cherchent à déterminer si Tesla a minimisé les limites de ses systèmes et surestimé leurs capacités dans ses communications publiques. Même les terminologies (« Autopilot » et « Full Self-Driving ») sont critiquées. Selon les experts, ces terminologies peuvent induire les conducteurs en erreur, en leur laissant croire que leur Tesla peut réellement se conduire toute seule, alors qu'il ne s'agit que d'un système d'assistance à la conduite.Fait intéressant, en mars 2025, Tesla a annoncé la suppression de l'appellation Full Self-Driving de son logiciel de conduite autonome en Chine. En abandonnant cette terminologie en Chine, l'entreprise semble vouloir éviter toute confusion et désillusion auprès des consommateurs chinois qui pourraient avoir des attentes irréalistes quant aux capacités réelles de son logiciel. Tesla a déjà été condamné en Corée du Sud pour publicité mensongère. Tesla fait face à une facture de 10 milliards de dollars à cause de 4 millions de voitures défectueuses . L'entreprise doit soit mettre à niveau soit indemniser les propriétaires de véhicules plus anciens dont la technologie ne correspond pas aux promesses du Full Self-Driving.En parallèle, le logiciel Full Self-Driving de Tesla, vendu à un prix élevé est toujours en phase bêta et l'objet de nombreuses critiques pour son manque de fiabilité. De nombreux propriétaires de Tesla et des analyses indépendantes ont rapporté des comportements incohérents des Tesla en mode Full Self-Driving , comme des freinages fantômes, des hésitations aux intersections, ou des réactions inappropriées dans des environnements urbains complexes.Ces dysfonctionnements techniques, combinés à la pression réglementaire, sapent la crédibilité de Tesla. À l'international, notamment en Europe, cette insécurité perçue contribue à détourner les consommateurs au profit de constructeurs proposant des systèmes plus transparents et mieux encadrés. Aux États-Unis, la NHTSA a ouvert plus de 40 enquêtes sur les accidents impliquant les systèmes de conduite assistée Autopilot et Full Self-Driving de Tesla.L'une des critiques fréquemment formulées à l'encontre de Tesla est que sa gamme de véhicules commence à se faire un peu vieille. La Model X aura 10 ans cette année, tandis que la Model S en aura 15. Les deux véhicules n'ont reçu que des mises à jour mineures depuis leur lancement initial. (Un dirigeant de Tesla a promis un rafraîchissement plus tard dans l'année.) Les mises à jour logicielles des véhicules souffrent également de plusieurs défaillances Les Model 3 et Y, qui représentent l'essentiel des revenus de Tesla dans le secteur automobile, ont tous deux été mis à jour récemment, mais le retard dans les mises à jour réguli...