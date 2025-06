Le Danemark envoie des voiliers robots pour surveiller la flotte fantôme russe, conçus pour la surveillance, ils peuvent fonctionner de manière autonome pendant des mois en mer.



Depuis quelques années, l’Europe assiste à une recrudescence inquiétante d’actes de sabotage visant des infrastructures critiques telles que les câbles sous-marins, les pipelines, les installations énergétiques, et les systèmes de communication. Si les incidents sont souvent attribués à des causes inconnues ou des accidents, une analyse plus approfondie révèle une tendance préoccupante, poussant certains responsables occidentaux à affirmer que la Russie pourrait être derrière cette vague de sabotage.Face à cette situation, le Danemark a envoyé des voiliers robots pour surveiller la flotte fantôme russe. Les forces armées danoises ont déployé quatre voiliers robots sans équipage, baptisés « Voyagers », pour un essai opérationnel de trois mois dans les eaux danoises et celles de l'OTAN. Construits par Saildrone, une entreprise californienne, ces navires de 10 mètres de long sont conçus pour la surveillance et peuvent fonctionner de manière autonome pendant des mois en mer, alimentés par l'énergie éolienne et solaire.Ce déploiement fait suite à l'intensification des tensions maritimes et à des soupçons de sabotage dans la mer Baltique et la mer du Nord depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Deux des Voyagers ont été mis à l'eau récemment depuis la marina de Koge, près de Copenhague, rejoignant deux autres bateaux déjà en patrouille pour l'OTAN depuis le 6 juin. Équipés de capteurs avancés, notamment de radars, de caméras infrarouges et optiques, de sonars et de systèmes de surveillance acoustique, ces voiliers renforcent les capacités de surveillance maritime dans la région.Le fondateur et PDG de Saildrone, Richard Jenkins, a comparé ces navires à un "" qui transporte des capteurs et utilise l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour donner une "" sur environ 20 à 30 miles (30 à 50 kilomètres) en pleine mer. Il a déclaré que les menaces maritimes telles que les dommages causés aux câbles sous-marins, la pêche illégale et le trafic d'êtres humains, d'armes et de drogues passent inaperçues simplement parce que "". Selon lui, Saildrone "Le ministère danois de la Défense indique que cet essai vise à renforcer la capacité de surveillance dans les eaux insuffisamment surveillées, en particulier autour des infrastructures sous-marines critiques telles que les câbles à fibres optiques et les lignes électriques. "", a déclaré le lieutenant-général Kim Jørgensen, directeur de l'armement national danois au ministère. "Cet essai intervient alors que l'OTAN est confrontée à une vague de dommages causés aux infrastructures maritimes, notamment les explosions du gazoduc Nord Stream en 2022 et la rupture d'au moins 11 câbles sous-marins depuis fin 2023. Le dernier incident en date, survenu en janvier, a sectionné une liaison par fibre optique entre la Lettonie et l'île suédoise de Gotland. L'essai se déroule également dans un contexte de tensions transatlantiques, l'administration du président américain Donald Trump menaçant de s'emparer du Groenland, un territoire semi-autonome appartenant au Danemark, allié de l'OTAN. Trump a déclaré qu'il n'excluait pas le recours à la force militaire pour s'emparer du Groenland.Jenkins, le fondateur de Saildrone, a souligné que son entreprise avait déjà prévu de s'implanter au Danemark avant la réélection de Trump. Il n'a pas souhaité commenter la question du Groenland, insistant sur le fait que son entreprise n'était pas politique. Certaines des perturbations maritimes ont été imputées à la "" russe, composée de pétroliers vieillissants opérant sous des structures opaques afin d'échapper aux sanctions. L'un de ces navires, l'Eagle S, a été saisi par la police finlandaise en décembre pour avoir prétendument endommagé un câble électrique entre la Finlande et l'Estonie avec son ancre.Face à ces préoccupations, l'OTAN s'apprête à mettre en place un système de surveillance maritime à plusieurs niveaux combinant des véhicules de surface sans équipage comme les Voyagers avec des navires militaires traditionnels, des satellites et des capteurs sous-marins.", a déclaré Peter Viggo Jakobsen, du Collège royal danois de défense. "" "", a-t-il ajouté.En outre, des rapports ont révélé en janvier 2025 que l'OTAN développe un système intelligent visant à renforcer la résilience des infrastructures de télécommunication des pays membres de l'alliance. Le système permettra de localiser rapidement les dommages subis par les câbles sous-marins avec une précision d'un mètre et de trouver d'autres itinéraires que les données pourront emprunter en cas de rupture d'une ligne particulière. Il sera programmé pour réacheminer rapidement et automatiquement les données affectées vers les satellites. Les experts de l'OTAN insistent sur la nécessité d'un tel système de relais à la suite des ruptures successives de plusieurs câbles sous-marins situés dans la mer Baltique.Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?