Une berline Tesla percutée par un train après une erreur d'auto-conduite alors qu'elle tournait à gauche à un passage à niveau dans le comté de Berks, interrompant la circulation des trains



En 2024, le système avancé d'aide à la conduite entièrement autonome supervisé (Full Self-Driving supervised) de Tesla a été testé sur plus de 1600 kilomètres par AMCI, un cabinet de recherche automobile indépendant. Au cours du processus d'examen, les conducteurs ont dû intervenir plus de 75 fois. Le système Full Self-Driving (FSD) supervisé peut fonctionner parfaitement des dizaines de fois dans le même scénario, jusqu'à ce qu'il se dérègle de manière inattendue et nécessite l'intervention du conducteur.Récemment, une berline Tesla a été percutée par un train après une erreur de conduite dans le comté de Berks, interrompant le trafic ferroviaire. Le commissaire des pompiers de Western Berks, Jared Renshaw, a déclaré qu'une Tesla était en mode de conduite autonome lorsqu'elle a tourné à gauche à un passage à niveau. Il a déclaré que cela s'est produit sur la rue South Hull à Sinking Spring vers 5h30 samedi.", a déclaré le commissaire Renshaw. Il a ajouté qu'un train est venu heurter le véhicule quelques minutes plus tard. Le commissaire des pompiers a indiqué qu'un rétroviseur de la Tesla avait été endommagé et que personne n'avait été blessé.", a déclaré le commissaire Renshaw. Il a précisé que la voiture a été soulevée par une grue, car la ramener sur un plateau aurait pu endommager la batterie, située au fond de la voiture et très proche du train.Pour rappel, ce n'est pas le premier accident des véhicules Tesla. Une étude de 2024 a notamment révélé une statistique inquiétante : les véhicules Tesla seraient impliqués dans un nombre disproportionné d’accidents mortels par rapport à d'autres marques. En analysant les collisions mortelles de 2017 à 2022 impliquant des modèles de voitures de 2018 à 2022, le groupe a identifié la Tesla Model S et la Tesla Model Y comme deux des voitures les plus dangereuses sur la route en fonction du taux de mortalité des occupants.Selon le rapport, la Tesla Model S, un SUV de taille moyenne, possède un taux d'accidents mortels 3,7 fois supérieur à celui de la voiture moyenne, et 4,8 fois supérieur à celui du SUV moyen. Le taux de la Model S est deux fois plus élevé que celui de la voiture moyenne. Le constructeur automobile a enregistré 5,6 accidents mortels par milliard de miles parcourus par ses véhicules.Cette situation a poussé Tesla à supprimer l’appellation "FSD" (Full Self-Driving) de son logiciel de conduite autonome en Chine. Le terme "FSD" a été fortement associé à la promesse de la conduite autonome complète, un élément central du marketing de Tesla. En abandonnant cette appellation en Chine, l’entreprise semble vouloir éviter toute confusion et désillusion auprès des consommateurs chinois qui pourraient avoir des attentes irréalistes quant aux capacités réelles de son logiciel.Ce changement, bien que mineur en apparence, soulève des questions sur la manière dont la société d'Elon Musk navigue dans un environnement réglementaire de plus en plus strict. Plus récemment, les autorités françaises chargées de la lutte contre la fraude ont déclaré avoir ordonné à la filiale locale du géant américain des voitures électriques Tesla de mettre fin à ses « pratiques commerciales trompeuses » après qu'une enquête a révélé plusieurs infractions préjudiciables aux consommateurs et contraires à la loi. Les autorités françaises ont souligné plusieurs problèmes, notamment des allégations trompeuses concernant les capacités de conduite autonome des véhicules Tesla et des retards dans le remboursement des commandes annulées.: Le commissaire des pompiers de Western Berks, Jared RenshawPensez-vous que ces rapports sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?