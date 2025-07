Le PDG de Ford, Jim Farley, estime que l'approche de Waymo basée sur le LiDAR en matière de conduite autonome est plus fiable que celle de Tesla qui s'appuie uniquement sur des caméras

Jim Farley : Ford n'envisage pas d'adopter la technologie de Tesla



Jim Farley, PDG de Ford

Jim Farley, PDG de Ford

Un test illustre les avantages du LiDAR par rapport aux caméras

L'Autopilot ne détecte pas toujours les obstacles sur la route

Tesla a renoncé à la technologie LiDAR au profit des caméras



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 434 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Elon Musk, PDG de Tesla, tente de construire des véhicules à conduite autonome moins coûteux qui n'utilisent que des caméras vidéo et l'IA. Le milliardaire reste convaincu que ce pari finira par payer et incitera d'autres constructeurs automobiles à demander des licences pour la technologie de conduite autonome de Tesla. Mais sa vision est très peu populaire, les commentaires de Jim Farley étant le dernier exemple en date de la résistance de l'industrie.L'approche de Tesla échoue très souvent aux tests. Lors du récent festival Aspen Ideas, Jim Farley a été invité par Walter Isaacson, biographe d'Elon Musk, à comparer les systèmes de conduite autonome actuels de Tesla et de Waymo, et à indiquer quelle approche lui semble la plus pertinente. Il a répondu :« Nous avons des problèmes de confiance avec le robotaxi de Tesla. Pour nous, c'est Waymo. La combinaison du LiDAR, des caméras et du radar est beaucoup plus fiable que l'approche de Tesla qui repose uniquement sur des caméras ». Il a cité la confiance des consommateurs et la nécessité d'être vraiment prudent comme les raisons pour lesquelles Ford voit plus de potentiel dans les systèmes basés sur des capteurs comme ceux des véhicules Waymo.Pour mémoire, Ford a investi environ 1 milliard de dollars dans Argo AI, une startup qui était spécialisée dans la conduite autonome en partenariat avec Volkswagen. Ford a cessé de financer la startup en 2022, et Argo AI a été dissoute, les deux constructeurs automobiles intégrant leur technologie. Après cet échec, Ford a déclaré qu'il s'associerait à des entreprises spécialisées dans la conduite autonome une fois que la technologie serait plus avancée.Waymo, une filiale du groupe Alphabet, la société mère de Google, s'est d'abord concentrée sur le développement de ses propres véhicules pour le transport autonome, tandis que Tesla a tenté sans succès de transformer ses véhicules grand public en robotaxis autonomes. Mais Elon Musk a finalement changé de cap, Tesla ayant récemment lancé un programme pilote de robotaxis à Austin avec sa propre flotte de véhicules « autonomes ».Jim Farley a aussi mis fin aux rumeurs selon lesquelles Ford serait en pourparlers avec Tesla pour obtenir une licence pour sa technologie de conduite entièrement autonome (Full Self-Driving ou FSD). En 2021, Elon Musk avait déclaré avoir eu des discussions préliminaires avec d'autres constructeurs automobiles au sujet de l'octroi de licences pour la technologie de conduite autonome de Tesla, mais ces discussions n'ont abouti à aucun accord à ce jour.Jim Farley a confirmé que Ford a discuté avec Tesla, mais il estime que Waymo offre une meilleure solution. « Lorsque vous avez une marque comme Ford, lorsqu'il y a une nouvelle technologie, vous devez être très prudent. Nous croyons vraiment que le LiDAR est essentiel à la mission ».En 2023, Elon Musk a déclaré que Tesla est disposé à concéder sous licence l'Autopilot et le Full Sel-Driving à d'autres constructeurs automobiles. Peu après, il a déclaré que « les constructeurs ne croient pas que le Full Self-Driving de Tesla soit réel », mais il a affirmé qu'ils y croiraient bientôt. En 2024, il a déclaré que Tesla était en pourparlers avec « un grand constructeur au sujet de la concession sous licence de la technologie Full Self-Driving ».Ford était perçu comme le constructeur automobile auquel Elon Musk faisait allusion, notamment en raison de ses efforts limités dans le domaine de la conduite autonome et du fait qu'il ait été le premier constructeur automobile à adopter le connecteur de recharge Tesla comme nouvelle norme nord-américaine. Lors de son allocution, le PDG de Ford a admis que Waymo et Tesla ont tous deux fait d'énormes progrès en matière de conduite autonome.Mais Jim Farley considère que le LIDAR, utilisé par Waymo, mais pas par Tesla, comme un élément essentiel de la conduite autonome. Elon Musk estime que l'IA s'est tellement améliorée qu'il n'est plus nécessaire de recourir au Lidar et des technologies ultrasoniques encombrantes et coûteuses pour atteindre les plus hauts niveaux de conduite autonome. Toutefois, les performances de l'Autopiot et du Full Self-Driving tendent à démontrer le contraire.Dans la vidéo du test, intitulée « Can You Fool A Self Driving Car ? », le YouTubeur Mark Rober oppose deux systèmes de véhicules autonomes différents, l'Autopilot de Tesla (qui utilise uniquement la vision par ordinateur) et une Lexus RX qui utilise des capteurs LiDAR, dans une série de tests. Le point culminant est une tentative d'arrêter une voiture en utilisant la même technique que Wile E. Coyote a essayé d'utiliser pour arrêter Road Runner, mais sans succès.L'Autopilot réussit les deux premiers tests, consistant à s'arrêter pour un mannequin debout sur la route et à s'arrêter pour un mannequin qui se jette sur la route, mais il ne détecte pas le mannequin dans le brouillard et sous la pluie. Le LiDAR voit le mannequin de la taille d'un enfant, quelles que soient les conditions.Dans le cadre du test « Wile E. Coyote », le mur s'étend sur toute la largeur de la route et se fond étonnamment bien dans le paysage qui l'entoure. Cependant, le mur ne peut pas tromper un conducteur humain, et il ne trompe pas non plus la Lexus RX équipée de capteurs LiDAR. Cette dernière détecte qu'il roule à grande vitesse vers un mur et s'arrête sans aucun problème. Mais la Model Y commence à rouler vers le mur à environ 15:00 dans la vidéo.Le test s'est déroulé en plein jour, sans pluie ni brouillard, de sorte que la Tesla n'a pas vu qu'elle se dirigeait vers un mur. Toutefois, l'une des principales différences entre les deux technologies réside dans le fait que le LiDAR balaie la route et détecte le mur. Ce qui est imprimé sur le mur n'est pas pris en compte par l'ordinateur de la voiture. Les caméras de l'Autopilot, quant à elles, s'appuient sur ce qu'elles voient, et dans ce cas, il s'agit d'une route.L'Autopilot de Tesla échoue à ce test. La Tesla Model Y de Mark Rober a laissé un trou d'une taille caricaturale dans le mur après que l'Autopilot l'a traversé à une vitesse d'environ 64 kilomètres par heure. Ce qui suggère que le LiDAR pourrait présenter certains avantages par rapport à la vision par ordinateur.Notons que la vidéo est en quelque sorte une publicité pour le LiDAR. Au début de la vidéo, Mark Rober utilise un capteur LiDAR portable pour cartographier le manège Space Mountain à Disney World et elle comporte une publicité pour un fabricant de LiDAR, de sorte que l'on sait d'emblée à quoi s'en tenir. Ainsi, bien que la vidéo puisse montrer les limites de la vision par ordinateur de l'Autopilot , de nombreux critiques appellent à des tests plus approfondis.Seules deux voitures ont été testées ici, mais des experts estiment que de nombreux autres systèmes ADAS basés sur des caméras auraient également échoué ; l'erreur n'est en aucun cas spécifique à Tesla. Il est vrai que les chances de rencontrer un mur ressemblant presque exactement à une route pendant vos trajets quotidiens sont assez faibles, mais le test permet de mettre en évidence les capacités (et surtout les lacunes) de chaque technologie.Par ailleurs, le test « Wile E. Coyote » montre que l'Autopilot ne rend pas une voiture autonome (en lui permettant de se conduire toute seule), loin de là. Il s'agit d'un système de niveau 2, ce qui signifie que le conducteur doit garder constamment les deux yeux sur la route et les deux mains sur le volant.Le PDG de Tesla, Elon Musk, a qualifié le LiDAR de « béquille », mais ce n'est pas la première fois que des vidéos mettent en évidence les limites des aides électroniques à la conduite basées sur des caméras. En 2022, une Tesla Model Y n'a pas détecté un mannequin qui se tenait au milieu d'une route de nuit. Tesla a décidé de renoncer au LiDAR et de s'appuyer entièrement sur la vision par ordinateu r. L'argumentaire varie selon les personnes interrogées et le moment, mais il se résume généralement au fait que le LiDAR coûte trop cher, qu'il nécessite plus de traitement de données et qu'il sert finalement de béquille pour ralentir le développement de la vision par ordinateur. Elon Musk est allé jusqu'à déclarer que le LiDAR est une « aventure insensée ».C'est peut-être vrai, mais il ne traverse pas non plus les murs, alors il faut peser le pour et le contre. Il est difficile d'imaginer que l'on puisse laisser sa voiture percuter un enfant alors qu'elle aurait pu l'éviter grâce à d'autres technologies et de se dire : « au moins, cela n'a pas ralenti le développement d'une technologie qui, à terme, pourrait ne pas aboutir à ce qui vient de se produire ». Quoi qu'il en soit, la vidéo du test est intéressante à regarder.Lorsque Tesla a annoncé sa décision d'abandonner le LiDAR en 2021, il a été critiqué. « Il n'y aura jamais une conduite autonome sûre avec la seule vision. Il est évident que même nous, les humains, utilisons beaucoup plus de sens qui ne sont pas facilement remplaçables techniquement. La peur et l'adrénaline par exemple, ou l'audio. Mais la vision seule est une approche qui ne sera jamais sûre », a réagi un utilisateur de Twitter en réponse à l'annonce.Les caméras peuvent offrir des résolutions plus élevées et un coût de production plus faible. Toutefois, elles ont des limites importantes. Elles sont moins efficaces dans de mauvaises conditions météorologiques et leur précision est moindre la nuit. En revanche, les capteurs radar sont plus fiables, car ils offrent une meilleure portée et une plus grande précision en matière de distance, quelles que soient les conditions météorologiques ou de luminosité.Les capteurs radar ont cependant une résolution plus faible, ce qui signifie qu'ils ont besoin d'une technologie leur permettant de fonctionner à des fréquences plus élevées, ce qui est coûteux. Selon certains analystes, la réduction des coûts est probablement un autre facteur qui a motivé la décision de Tesla.Source : Jim Farley, PDG de FordQuel est votre avis sur le sujet ?Quelle comparaison faites-vous entre l'approche de Waymo et celle de Tesla en matière de conduite autonome ?Selon vous, le LiDAR est-il indispensable pour atteindre les plus hauts niveaux de la conduite entièrement autonome ? Pourquoi ?Elon Musk considère le LiDAR est une « aventure insensée ». Qu'en pensez-vous ? Que pensez-vous des performances de l'Autopilot et du Full Sel-Driving de Tesla ?