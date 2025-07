« Le véhicule a soudainement accéléré avec notre bébé à l'intérieur » : la terrifiante vérité sur les raisons pour lesquelles les voitures Tesla continuent de s'écraser

Conduite autonome : l'Autopilot et le Full Self-Driving de Tesla échouent

Le freinage fantôme : un problème récurrent des véhicules Tesla

Stefan Meier (Suisse)

Oliver Schuster (Allemagne)

David et Sheila Brown (Californie)

Les dangers mortels des poignées rétractables des voitures Tesla

Elon Musk au cœur des choix de conception controversés de Tesla

Tesla a renoncé au LiDAR au profit de caméras moins coûteux

Conclusion



Tesla est critiqué pour plusieurs raisons, qui englobent à la fois des aspects liés au constructeur, à ses produits, et à la personnalité de son dirigeant, Elon Musk. Certains propriétaires de Tesla se plaignent de finitions perfectibles, avec des problèmes d'alignement de la carrosserie. En outre, l'Autopilot, le système d'aide à la conduite, est critiqué pour son imprévisibilité et ses bogues, tandis que le grand écran tactile de la voiture peut être capricieux Des milliers de clients à travers le monde ont signalé que leurs Tesla présentent parfois des comportements inattendus, dont des freinages brusques sans raison apparente, des problèmes avec le système Autopilot, des accélérations inopinées... Des enquêtes fédérales ont également mis en cause l'Autopilot de Tesla. En dépit de ces rapports, Tesla continue de nier toute responsabilité systémique et attribue les incidents à « des erreurs humaines ».The Guardian a récemment publié une enquête basée sur des milliers de documents internes de Tesla ayant fait l'objet de fuite et d'autres données disponibles publiquement. La fuite, baptisée « The Tesla Files », retrace des milliers d'accidents impliquant l'Autopilot de Tesla, des plaintes de clients, etc.La conduite autonome est la promesse centrale autour de laquelle Elon Musk a bâti son entreprise. Il est convaincu qu'il s'agit de la prochaine frontière de l'industrie automobile. Tesla n'a jamais livré de véhicule véritablement autonome, mais le milliardaire continue d'affirmer que ses voitures rouleront bientôt sans aucune intervention humaine. En attendant, l'Autopilot, son logiciel d'aide à la conduite, n'est pas vraiment aussi avancé qu'il le prétend.Les documents contiennent plus de 2 400 plaintes de clients concernant des accélérations involontaires et plus de 1 500 problèmes de freinage, dont 139 cas impliquant un freinage d'urgence sans cause et 383 freinages fantômes déclenchés par de fausses alertes de collision. Plus de 1 000 accidents sont documentés.Une feuille de calcul distincte sur les incidents liés à l'aide à la conduite, pour lesquels les clients ont soulevé des préoccupations en matière de sécurité, répertorie plus de 3 000 entrées. La plus ancienne date de 2015, la plus récente de mars 2022. Sur cette période, Tesla a livré environ 2,6 millions de véhicules équipés du logiciel Autopilot. La plupart des incidents se sont produits aux États-Unis, mais des plaintes ont été enregistrées en Europe et en Asie.Les clients ont décrit leurs voitures comme accélérant soudainement ou freinant brusquement. Certains s'en sont sortis avec une frayeur, d'autres ont fini dans des fossés, ont percuté des murs ou sont entrés en collision avec des véhicules venant en sens inverse. « Après avoir déposé mon fils sur le parking de son école, alors que je m'apprêtais à prendre la sortie à droite, la voiture a soudainement fait un bond en avant », peut-on lire dans une plainte.Une deuxième personne a écrit : « mon Autopilot a échoué (mal fonctionné) ce matin (la voiture n'a pas freiné) et j'ai failli percuter quelqu'un à 105 km/h. » Une autre a rapporté : « aujourd'hui, alors que ma femme conduisait avec notre bébé dans la voiture, celle-ci a soudainement accéléré sans raison ». Les freinages fantômes sont une source de détresse pour de nombreux propriétaires Tesla . « Notre voiture s'est arrêtée brusquement sur l'autoroute. C'était terrifiant », a écrit un conducteur de Tesla. Un autre s'est plaint : « freinages fantômes fréquents sur les autoroutes à deux voies. Cela rend l'Autopilot presque inutilisable ». Certains ont rapporté que leur Autopilot change de voie de manière inattendue, les plaçant dans des situations dangereuses.Elon Musk a donné au monde de nombreuses raisons de le critiquer depuis qu'il s'est associé à Donald Trump. Beaucoup de gens le font, principalement en boycottant ses produits. Mais s'il est une chose de ne pas partager les opinions politiques d'un chef d'entreprise, c'en est une autre d'avoir une peur mortelle de ses produits. Dans les Tesla Files, The Guardian dit avoir trouvé des milliers d'exemples expliquant pourquoi cette peur peut être justifiée.L’enquête du journal britannique et les Tesla Files détaillent un fossé préoccupant entre l’omerta interne, la minimisation publique et les cas récurrents de graves défaillances. Voici quelques-uns des cas d'accidents dans lesquels Tesla s'est déchargé de toute responsabilité :En mai 2028, Stefan Meier conduisait une Model S lorsqu’il a soudainement perdu le contrôle du véhicule à une vitesse d'environ 100 km/h. Le véhicule a franchi des balises et panneaux, heurté une glissière de sécurité, décollé pour faire des tonneaux et pris feu en plein vol. Il s'est immobilisé à plus de 70 m du point d’impact. Les portières électriques sont restées bloquées, empêchant toute tentative de sauvetage, et Stefan Meier a péri dans l’incendie.En 2021, Oliver Schuster, consultant en assurances, roulait sur la route B194, en Allemagne. Sa Model X a subitement quitté sa trajectoire et a percuté un arbre. La voiture a immédiatement pris feu. Oliver Schuster n’a pas survécu. Sa femme a tenté de le joindre sans succès et a appris la nouvelle via la police.En août 2020, à Saratoga, en Californie, le couple a brûlé un feu rouge à environ 183 km/h avec leur Model 3, avant de s’écraser violemment. Tous deux sont morts. Tesla a extrait les données de l’ordinateur de bord du véhicule pour démontrer que l’accélérateur avait été pleinement enfoncé pendant plusieurs secondes avant l'accident, laissant entendre une erreur humaine, sans enquêter sur une possible défaillance logicielle.Sur les Tesla, les poignées de porte se rétractent dans les portières lorsque la voiture roule. Ce système est alimenté par la batterie du véhicule. Si un airbag se déploie, les portes sont censées se déverrouiller automatiquement pour permettre aux poignées de se déployer, du moins selon le manuel de la Model S. Ce système a déjà condamné plusieurs personnes, les enfermant dans l'habitacle alors que la voiture était en feu à la suite d'une collision.L'idée de ce design et futuriste viendrait d'Elon Musk lui-même. Il aurait insisté pour que les poignées soient rétractables, malgré les avertissements répétés des ingénieurs. Depuis 2018, elles ont été impliquées dans au moins quatre accidents mortels en Europe et aux États-Unis, tuant cinq personnes.Un cas particulièrement tragique a fait la une des journaux en février 2024 : un accident mortel sur une route de campagne près de Dobbrikow, dans le Brandebourg, en Allemagne. Deux jeunes de 18 ans ont été tués lorsque la Tesla dans laquelle ils se trouvaient a percuté un arbre et a pris feu. Les premiers secours sur les lieux n'ont pas pu ouvrir les portes, car les poignées étaient rétractées. Les adolescents ont brûlé vifs sur la banquette arrière.Selon un rapport d'expert, si le système avait fonctionné comme prévu, les sauveteurs auraient pu extraire les deux passagers arrière avant que le feu ne se propage davantage. Sans ce que le rapport qualifie de « défaillance de cette fonction de sécurité », les adolescents auraient pu survivre.Michael Sheehan, un homme de 47 ans originaire de Cypress, au Texas, a trouvé la mort après avoir perdu le contrôle de son Cybertruck. Le Cybertruck a quitté la route, heurté une barrière en béton, puis pris feu . L'intensité de l'incendie a été telle que la température à l'intérieur de la cabine a atteint 2 760 °C, causant la désintégration partielle de son squelette. Il était également impossible pour lui d'ouvrir les portes électriques du Cybertruck.« Les poignées de porte extérieures ne fonctionnent pas non plus, et les poignées de porte manuelles d'urgence du Cybertruck sont déraisonnablement difficiles à localiser en cas d'urgence », indique une action en justice intentée contre Tesla par la veuve et les parents de Michael Sheehan. Selon l'avocat de la famille, l'esthétique a eu la priorité sur la fonctionnalité chez Tesla lors de la conception du Cybertruck. Mais cela concerne toutes les Tesla.Les Tesla Files ont suscité de nombreuses réactions. Le Kraftfahrt-Bundesamt, l'autorité fédérale allemande chargée des transports motorisés, a annoncé son intention de se coordonner avec d'autres organismes de réglementation du monde afin de réviser les normes de sécurité internationales. Le plus grand club automobile allemand, l'ADAC, a publié une recommandation publique invitant les conducteurs de Tesla à se munir de marteaux de secours.Dans un communiqué, l'ADAC a averti que les poignées de porte rétractables pouvaient sérieusement entraver les efforts de sauvetage. Selon l'ADAC, même les secouristes entraînés pourraient avoir du mal à atteindre les passagers coincés. Pour l'heure, Tesla ne montre aucune intention de modifier la conception.Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, a fustigé Elon Musk et la manière dont Tesla met à niveau ses véhicules électriques. Il a déclaré que l'interface utilisateur d'un logiciel est « la chose la plus importante », mais que « Tesla est la pire entreprise au monde dans ce domaine ». Autrefois adepte de Tesla, Steve Wozniak est devenu très méfiant à l'égard de Tesla à la suite d'une série de modifications logicielles qui, selon lui, ont détruit l'expérience de conduite. Elon Musk préfère l'aspect élégant des Tesla sans poignées , il accepte donc le risque pour ses clients. Son raisonnement semble être le suivant : à un moment donné, les ingénieurs trouveront une solution technique à ce problème. La même logique s'applique à sa vision plus ambitieuse de la conduite autonome : comme Elon Musk veut être le premier, il laisse ses clients tester son système Autopilot, qui n'est pas encore au point, sur les routes publiques.C'est un principe que Tesla a emprunté au monde des logiciels, où la publication d'applications en version bêta est depuis longtemps une pratique courante. Plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de commentaires et, avec le temps (souvent des années), quelque chose de stable émerge. Les revenus et les parts de marché sont précoces. La devise : si vous attendez, vous perdez. Elon Musk et Tesla ont tout simplement transposé cet état d'esprit sur la route.Le monde est son laboratoire. Tous les autres font partie de l'expérience. Les institutions de sécurité routière, comme la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) aux États-Unis, ont été critiquées pour leur lenteur à réagir et leur dépendance à la collaboration de Tesla dans leurs enquêtes.Ces dernières années, la NHTSA a recensé plusieurs cas dans lesquels des Tesla ont percuté des véhicules d'urgence à l'arrêt . Dans chacun de ces cas, l'Autopilot s'est désactivé « moins d'une seconde avant l'impact », ce qui laisse beaucoup trop peu de temps au conducteur pour réagir. Les critiques ont averti que ce comportement pourrait permettre à Tesla de faire valoir devant les tribunaux que l'Autopilot n'était pas activé au moment de l'impact.Cela lui permettrait d'échapper à sa responsabilité. Mais le désengagement soudain de l'Autopilot avant l'impact soulève également des doutes sur l'intégrité de Tesla. Les experts affirment que ces cas sont si récurrents qu'il est important que la question nécessiterait une enquête de la part des autorités.Le YouTuber Mark Rober, ancien ingénieur à la NASA, a reproduit ce comportement dans une expérience réalisée le 15 mars 2025. Il a simulé une série de situations dangereuses dans lesquelles la Tesla Model Y a obtenu des résultats nettement inférieurs à ceux d'un véhicule concurrent. La Tesla a roulé à plusieurs reprises sur un mannequin d'essai sans freiner . La vidéo est devenue virale, accumulant plus de 14 millions de vues en quelques jours.L'expérience du YouTuber Mark Rober renforce l'argument selon lequel les systèmes de conduite autonome basés sur le LiDAR sont plus fiables que les systèmes de conduite autonome utilisant uniquement des caméras, comme les systèmes Autopilot et Full Self-Driving de Tesla. La seconde voiture testée par Mark Rober est équipée d'un système de conduite autonome utilisant une combinaison de LiDAR, de caméras et d'autres types de capteurs.Tesla a décidé de renoncer au LiDAR et de s'appuyer entièrement sur la vision par ordinateur. Selon les critiques, la vision par ordinateur est limitée, ce qui justifierait les défaillances des systèmes Autopilot et Full Self-Driving de Tesla. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a qualifié le LiDAR de « béquille », et a déclaré qu'il s'agit d'une « aventure insensée ». Cependant, de nombreux experts de l'industrie automobile ne partagent pas l'avis du PDG de Tesla.Les Tesla Files détaillent un fossé préoccupant entre l’omerta interne, la minimisation publique et les cas récurrents de graves défaillances. Ils révèlent que Tesla était au courant des problèmes relatifs à la conception de ses véhicules et des défaillances de ses logiciels, mais a choisi de les dissimuler et continue de nier. Ce faisant, et en rejetant la faute sur les conducteurs, Tesla met en danger ses clients tout en contournant les mécanismes de responsabilité.Si Tesla explique que ces incidents sont causés par les erreurs des conducteurs, les preuves accumulées soulèvent des questions sérieuses sur la sécurité réelle des véhicules semi-autonomes de la marque. Par ailleurs, l’affaire pose une question cruciale : jusqu’où peut-on laisser une entreprise expérimenter un logiciel bêta sur les routes publiques sans surveillance adéquate ? Tesla vient de lancer un service de robotaxis , soulevant d'autres préoccupations majeures.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des problèmes liés aux choix de conception des véhicules Tesla ?Les poignées rétractables des Tesla seraient à l'origine de nombreux drames. Que pensez-vous de ce choix de conception ?Malgré les nombreux rapports mettant en cause l'Autopilot, Tesla est autorisé à tester son logiciel sur les routes publiques. Qu'en pensez-vous ?