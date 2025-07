Pour ou contre trop de complexité informatique dans les véhicules ? Ford rappelle certains de ses Mustang Mach-E en raison de cas de blocage des portières arrières

Et donc de mise en péril de vies humaines

C’est pour des raisons similaires qu’un homme du Texas est décédé dans une Tesla Cybertruck en feu

Les tentatives de remplacement des boutons physiques par les écrans tactiles soulèvent de même la question de la pertinence du tout électronique dans les véhicules



Les Mach-E sont équipés de relais qui dépendent de l'énergie électrique pour s'ouvrir. Si la batterie de 12 volts qui alimente les accessoires du véhicule est en bonne santé, il n'y a pas de problème. Mais cela change si la batterie subit une décharge inattendue.Ford a prévu une autre méthode pour ouvrir les portes depuis l'intérieur de la voiture si cela devait se produire. Au lieu de l'ouverture électrique des portes, il y a une poignée qu'il est possible de tirer pour déverrouiller mécaniquement la porte. Mais, un bébé ou un enfant attaché sur un siège auto ne peut évidemment pas s'en servir. Dans ses documents de rappel, Ford indique qu'il s'agit d'un risque pour la sécurité.Le problème ne se poserait pas si l'on pouvait simplement ouvrir une porte de l'extérieur lorsque la batterie de 12 volts est déchargée. Si les portes de la Mach-E sont verrouillées lorsque la batterie est déchargée, elles le resteront par la suite. Cela signifie que même si l’on est théoriquement en mesure de sortir de la voiture grâce à la poignée d'urgence, l’on risque de ne pas pouvoir y retourner si l’on a refermé la porte après être sorti.C’est une situation qui a tendance à se reproduire étant donné que les Tesla CyberTruck ne sont pas équipés de poignées d’ouverture : Comment les ouvrir surtout dans des situations d’urgence comme des accidents qui requièrent d’aller rapidement à la rescousse de personnes en détresse ? Le fait est que Tesla a opté pour le tout électronique en ce qui concerne la gestion de l’ouverture des portières. Cet état de chose vient avec un inconvénient majeur : pas d’ouverture possible en cas d’absence d’énergie électrique fournie par les systèmes internes du véhicule. C’est en raison de cet état de choses qu’un homme du Texas est décédé dans un cybertruck en feu Volkswagen est, au terme de l’année 2023, revenu sur sa décision de passer au tout tactile pour le contrôle des opérations à l’intérieur de ses véhicules . En d’autres termes, le constructeur automobile allemand est de retour aux racines avec des boutons à disposition des conducteurs. Et cela débute avec la présentation de la nouvelle Volkswagen iD.2 qui arrive dans un contexte de questionnements sur les avantages et les inconvénients des approches boutons et écrans tactiles.Cela fait quelques années que Volkswagen tente de donner un nouveau visage à ses intérieurs. Sous la direction de l'ancien PDG Herbert Diess, le constructeur allemand a décidé de suivre les traces de Tesla et de centraliser une grande majorité de ses commandes sur l'écran d'infodivertissement. Il a également supprimé les boutons physiques de ses volants et les a remplacés par des boutons capacitifs tactiles. Le constructeur automobile a dû revenir sur cette décision suite à des plaintes des consommateurs.Une rangée de boutons physiques rétroéclairés se trouve désormais directement accessible sous l'écran tactile du concept ID.2. Ces boutons permettent aux clients d'accéder facilement aux commandes de chauffage, de ventilation et de climatisation les plus utilisées, ce qui, même si cela ne concerne pas toutes les commandes de la voiture, est un pas dans la bonne direction. La voiture sera en sus équipée d'un bouton de volume manuel et d'un grand bouton central qui fournit des commandes complémentaires pour d'autres aspects du véhicule.Source : NHTSA Pour ou contre trop de complexité informatique dans les véhicules ? ?