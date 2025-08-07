Supression illégale des missions NASA satellites de surveillance du carbone, une nouvelle victoire du président Donald Trump pour imposer l'obscurantisme scientifique

Au cours du mois dernier, l'administration Trump, par l'intermédiaire de l'administrateur par intérim de la NASA, Sean Duffy, a demandé aux employés de la NASA de procéder à des ajustements de personnel et de planifier l'arrêt de dizaines de missions et de programmes devant faire l'objet de coupes budgétaires dans le cadre de la demande budgétaire du président à la NASA. Malgré les avertissements selon lesquels ces actions sont illégales, le groupe prévoirait quand même la fermeture des satellites de surveillance du carbone.
Le changement climatique est l'augmentation rapide de la température moyenne de la surface terrestre en cours aux XXe et XXIe siècles ainsi que, plus généralement, la modification des régimes météorologiques à grande échelle qui en résulte. L'une comme l'autre sont attribuées aux émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Même si les efforts visant à minimiser le réchauffement futur aboutissaient, certains effets se poursuivront pendant des siècles, notamment l'élévation du niveau de la mer, la hausse des températures des océans et l'acidification des océans.
Pourtant, au cours de son premier mandat, Donald Trump avait fait une déclaration selon laquelle réchauffement climatique serait un "canular entretenu par la Chine pour affaiblir l'économie américaine". Il estimait également que l'accord de Paris "désavantage les États-Unis, au profit exclusif dautres pays", des raisons, entre autres, qui lont amené à vouloir se retirer du traité. En outre, un rapport de juillet 2025 a révélé que les sites web des évaluations nationales et du programme américain de recherche sur le changement climatique ont été mis hors ligne, sans liens, notes ou références ailleurs. Cette disparition a suscité des inquiétudes quant à la transparence, à l'accès du public à la science et aux risques potentiels pour les communautés confrontées à des menaces climatiques croissantes.
Au cours du mois dernier, l'administration Trump, par l'intermédiaire de l'administrateur par intérim de la NASA, Sean Duffy, a demandé aux employés de la NASA de procéder à des ajustements de personnel et de planifier l'arrêt de dizaines de missions et de programmes devant faire l'objet de coupes budgétaires dans le cadre de la demande budgétaire du président à la NASA. Selon une lettre adressée à Duffy le 18 juillet et signée par 64 membres du Congrès, le fait d'agir ainsi avant l'adoption par le Congrès du budget pour l'exercice 2026 (FY26) équivaut à une saisie illégale des fonds fédéraux alloués pour l'exercice en cours (FY25).
Aujourd'hui, malgré les avertissements selon lesquels leurs actions sont illégales, un rapport a révélé que Duffy et d'autres hauts responsables de la NASA ont continué à demander secrètement aux employés de la NASA d'élaborer des plans visant à mettre fin à au moins deux missions satellitaires majeures spécialement conçues pour surveiller le dioxyde de carbone mondial. L'Orbiting Carbon Observatory (OCO)-2, un satellite en orbite libre, et l'OCO-3, qui est attaché à la Station spatiale internationale, devraient voir leur financement supprimé dans la demande de budget du président pour 2026 (PBR).
David Crisp, physicien atmosphérique à la retraite de la NASA qui était le chercheur principal de la mission OCO originale et le chef de l'équipe scientifique de l'OCO-2, a déclaré à NPR qu'il avait été contacté par plusieurs employés de la NASA qui lui avaient posé des questions précises sur les satellites, questions qui s'ajoutaient aux plans de fin de mission.
"Ce que j'ai entendu, ce sont des communications directes de personnes qui élaboraient ces plans, mais qui n'étaient pas autorisées à me dire que c'était ce qu'on leur avait demandé de faire. Mais ils avaient le droit de me poser des questions", a déclaré Crisp. "Ils me posaient des questions très pointues. La seule chose qui aurait pu motiver ces questions, c'est que quelqu'un leur ait demandé d'élaborer un plan de résiliation."
Deux employés actuels de la NASA ont confirmé à NPR que les dirigeants de la NASA avaient reçu pour instruction d'élaborer des plans visant à mettre fin aux projets qui perdraient leur financement si le PBR de Trump était adopté. Les employés, qui ont demandé à rester anonymes, ont également déclaré à NPR que la direction de l'agence recherchait des bailleurs de fonds privés pour maintenir les satellites OCO en activité s'ils perdaient leur financement fédéral.
Les observatoires orbitaux du carbone ont été spécialement conçus pour surveiller et cartographier le bilan carbone mondial, et ils ont fourni des données précieuses sur les facteurs du changement climatique. Les satellites ont également démontré une capacité surprenante : surveiller la croissance des plantes. La mission a fourni des cartes de la photosynthèse dans le monde entier qui se sont révélées être des outils précieux pour les agriculteurs et l'industrie agricole, y compris le ministère américain de l'Agriculture. Les experts avertissent que les agriculteurs pourraient perdre l'accès à ces outils si les satellites étaient privatisés ou mis hors service. "D'un point de vue purement économique, il n'est pas logique de mettre fin aux missions de la NASA qui fournissent des données extrêmement précieuses", a déclaré Crisp.
En avril 2025, l'administration Trump avait déjà pris une décision controversé qui pourrait avoir un impact négative sur le climat. L'administration Trump avait accordé à près de 70 centrales électriques au charbon une exemption de deux ans des exigences fédérales visant à réduire les émissions de produits chimiques toxiques tels que le mercure, l'arsenic et le benzène. La liste affichée discrètement sur le site web de l'Agence pour la protection de l'environnement énumère 47 fournisseurs d'électricité mais qui exploitent au moins 66 centrales au charbon, bénéficiant d'exemptions aux règles de l'ère Biden en vertu de la loi sur la qualité de l'air, y compris une réglementation limitant la pollution atmosphérique due au mercure et à d'autres toxines.
À l'inverse, l'administration Trump a suspendu des projets d'énergies propres sur les terres fédérales, et les prêts fédéraux pour les initiatives dans le secteur. Mais l'industrie américaine des centres de données a averti que la répression de l'administration Trump contre les énergies renouvelables pourrait saper l'objectif de Washington de gagner la course mondiale à l'IA. Les opérateurs de centres de données tirent la sonnette d'alarme et affirment qu'ils ont besoin des énergies durables pour répondre aux besoins sans cesse croissants de l'IA.
