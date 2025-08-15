Elon Musk met fin aux travaux sur Dojo, le superordinateur développé par Tesla pour Autopilot et Full Self-Driving. Une victoire éclatante pour Nvidia qui propose une puce d'entraînement IA plus efficace

Une victoire éclatante pour Nvidia qui propose une puce d'entraînement IA plus efficace
Tesla a mis un terme à son ambitieux projet de supercalculateur, baptisé « Dojo ». Cette décision, confirmée par le PDG Elon Musk, marque la fin d'une initiative de plusieurs années visant à développer une solution interne pour la formation de ses algorithmes d'intelligence artificielle. Le projet, autrefois considéré comme un atout majeur pour la valorisation de l'entreprise, n'aurait pas réussi à atteindre ses objectifs face à la concurrence écrasante et à l'efficacité des solutions existantes, dominées par Nvidia.
Contexte : un rêve dindépendance technologique
Le projet Dojo nétait pas un simple supercalculateur. Pour Elon Musk, il représentait lambition ultime : permettre à Tesla de saffranchir de sa dépendance vis-à-vis de NVIDIA et dautres fabricants de puces, en concevant un système optimisé spécifiquement pour ses besoins en intelligence artificielle. En 2021, lorsque le concept fut dévoilé, Tesla promettait une architecture révolutionnaire, bâtie autour de ses propres puces D1, capables de traiter des volumes massifs de données issues des millions de véhicules de la marque.
Lobjectif : améliorer radicalement la formation du système Full-Self Driving (FSD) et alimenter les futurs produits dIA, notamment le robot humanoïde Optimus.
À lépoque, certains analystes, dont Morgan Stanley, estimaient que Dojo pouvait ajouter jusquà 500 milliards de dollars de valeur boursière de Tesla.
Dojo, le superordinateur de Tesla pour entraîner les modèles derrière Autopilot et Full Self-Driving
Dojo est un superordinateur conçu par Tesla et utilisé pour entraîner les modèles d'apprentissage automatique qui sous-tendent les systèmes Autopilot et Full Self-Driving du constructeur de véhicules électriques, ainsi que son robot humanoïde Optimus. Il est basé sur une puce interne personnalisée appelée D1 et était destiné à être utilisé pour l'entraînement de modèles d'IA.
L'ordinateur recueille les données vidéo capturées par les véhicules et les traite rapidement afin d'améliorer les algorithmes de l'entreprise. Selon les analystes, Dojo pourrait constituer un avantage concurrentiel clé. Morgan Stanley estimait en 2023 qu'il pourrait ajouter 500 milliards de dollars à la valeur boursière de Tesla. « Plus nous examinions Dojo, plus nous réalisions le potentiel de valeur sous-estimée de l'action », ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.
Tesla ferme le chapitre Dojo : quand lambition rencontre la réalité
Elon Musk a confirmé ce week-end les informations selon lesquelles Tesla avait dissous l'équipe travaillant sur son superordinateur d'entraînement IA Dojo, quelques semaines seulement après avoir annoncé qu'il prévoyait de mettre en service le deuxième cluster de Tesla « à grande échelle » en 2026.
« Une fois qu'il est devenu évident que toutes les voies convergeaient vers AI6, j'ai dû fermer Dojo et prendre des décisions difficiles en matière de personnel, car Dojo 2 était désormais une impasse évolutive », a déclaré Musk dimanche sur X, la plateforme de médias sociaux dont il est propriétaire. « Dojo 3 continue sans doute d'exister sous la forme d'un grand nombre de SoC AI6 sur une seule carte. »
Après avoir donné vie à son premier superordinateur Dojo et l'avoir équipé d'un mélange de GPU Nvidia et de puces D1 fabriquées en interne, Tesla avait prévu de construire une deuxième usine Dojo appelée « Dojo 2 » par Musk qui aurait été équipée d'une puce D2 de deuxième génération.
Il semble que la puce D2 en cours de développement ait été mise en veilleuse, tout comme le projet Dojo dans son ensemble, Tesla se concentrant désormais sur ses puces AI5 et AI6, qui sont respectivement fabriquées par TSMC et Samsung. La puce AI5 est principalement conçue pour alimenter le FSD (Full Self-Driving), le système d'aide à la conduite de Tesla, tandis que l'AI6 est conçue à la fois pour l'inférence embarquée (c'est-à-dire qu'elle promet d'alimenter la conduite autonome dans les voitures et les capacités autonomes des robots humanoïdes) et pour la formation à grande échelle en IA.
« Il n'est pas logique pour Tesla de diviser ses ressources et de développer deux conceptions de puces IA très différentes », a déclaré Musk vendredi. « Les puces Tesla AI5, AI6 et les suivantes seront excellentes pour l'inférence et au moins assez bonnes pour l'entraînement. Tous nos efforts sont concentrés là-dessus. »
Il a ajouté que pour un cluster de supercalculateurs, il était plus logique de placer « de nombreuses puces AI5/AI6 sur une carte, que ce soit pour l'inférence ou l'entraînement, simplement pour réduire la complexité et le coût du câblage réseau de plusieurs ordres de grandeur ».
« On pourrait appeler cela Dojo 3, je suppose », a-t-il déclaré.
Analyse stratégique : pragmatisme ou aveu déchec ?
On peut lire cette décision de deux manières :
- Version optimiste : Tesla évite de senliser dans un projet qui ne tient pas ses promesses et se recentre sur une technologie plus viable.
- Version critique : lentreprise reconnaît implicitement quelle ne peut pas rivaliser avec NVIDIA sur le terrain des supercalculateurs dentraînement.
Dans les deux cas, le message est clair : le futur IA de Tesla ne passera pas par Dojo, mais par une combinaison dinnovations maison (AI6) et de partenariats externes.
D'un autre côté, une vidéo examine les raisons derrière labandon du projet Dojo par Elon Musk. Elle sappuie sur plusieurs informations clés :
Narratif officiel de Musk : Elon Musk explique avoir mis fin à Dojo notamment Dojo 2 et les plans pour Dojo 3 parce que toutes les évolutions convergeaient vers la puce AI6. Selon lui, cette puce est si performante quelle rendait inutile le développement dune architecture dentraînement GPU spécifique. Il a donc choisi de concentrer toutes les ressources sur les puces AI5/AI6, quitte à les utiliser pour lentraînement comme pour les applications embarquées : « Dojo 3 vit désormais sous la forme de nombreux SoC AI6 sur une même carte »
Mais la vidéo fait part de doutes vis-à-vis de cette justification. Elle pointe plusieurs éléments problématiques :
- Si la puce AI6 est si bonne, pourquoi évincer Peter Bannon, larchitecte en chef des puces ? Il aurait dû être valorisé, non licencié ou poussé dehors. Cela pourrait indiquer que labandon de Dojo est lié à la désertion de léquipe, plutôt quà une simple décision technique.
- Fusionner les fonctions dentraînement et dinférence dans une même puce reste une aberration technique pour certains experts, étant donné que lentraînement exige une grande précision numérique tandis que linférence priorise la faible latence et lefficacité énergétique.
Elle note une érosion progressive du projet. Par exemple, Ganesha Venkataramanan, qui était à la tête du projet, a quitté Tesla en 2023 pour fonder DensityAI, une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle qui développe des puces, du matériel et des logiciels destinés à alimenter les centres de données pour les applications automobiles, robotiques et d'intelligence artificielle. Il a progressivement recruté 20 des meilleurs ingénieurs de Dojo
Par ailleurs, elle rappelle la motivation derrière Dojo en 2021 :
- En pleine crise mondiale des semi-conducteurs, Musk cherchait à sécuriser lapprovisionnement en développant une alternative interne au cas où NVIDIA ne pourrait pas livrer.
- Avec le recul, parier sur NVIDIA sest révélé payant : leur stock a explosé, tandis que Tesla stagnait en bourse.
Elle parle aussi des raisons économiques :
- Tesla traverse une période financière compliquée.
- Les ressources doivent être concentrées sur les puces dinférence, essentielles pour les robotaxis autonomes et la génération de revenus futurs.
- Les puces AI5/AI6 pourraient, en cas de besoin, être utilisées aussi pour lentraînement.
Dans la conclusion de la vidéo, il est indiqué que :
- Dojo était plus un projet expérimental quun pilier stratégique.
- Sa fin est avant tout un réalignement pragmatique : miser sur ce qui fonctionne (NVIDIA + puces maison pour linférence) et ne pas gaspiller des ressources sur un concurrent peu compétitif.
- LIA chez Tesla ne sera pas freinée par cet abandon.
Musk voyait en Dojo la possibilité d'avoir « une activité à part entière »
La première fois que cette initiative a été évoquée lors d'une conférence téléphonique sur les résultats trimestriels, c'était en janvier 2021. Musk a déclaré que Dojo « pourrait constituer une activité à part entière » et a suggéré que Tesla pourrait le proposer comme service à d'autres entreprises ayant besoin d'une formation en réseaux neuronaux.
Dojo a été évoqué à plusieurs autres occasions cette année-là. Un investisseur particulier a demandé s'il pouvait devenir une « activité similaire à AWS » pour Tesla, en référence aux services de cloud computing très lucratifs d'Amazon, avant que Musk ne tempère les attentes, du moins dans une certaine mesure.
En janvier 2022, il a déclaré que Dojo semblait être en bonne voie pour « faire quelque chose d'utile » au cours de l'été de cette année-là, une façon détournée de dire qu'il n'était pas encore particulièrement utile.
Mais quelques mois plus tard, Dojo était de nouveau un sujet de fierté.
« On me demande souvent pourquoi un constructeur automobile construit un superordinateur pour la formation. Cette question repose sur une incompréhension fondamentale de la nature de Tesla », a déclaré Peter Bannon, qui était à la tête de cette division, lors de l'événement AI Day de Tesla en septembre 2022. « Au fond, Tesla est une entreprise technologique pure et dure. »
Tesla a présenté des plateaux Dojo remplis de puces personnalisées et a déclaré que le système finirait par surpasser le meilleur matériel de Nvidia pour la formation en IA.
En juillet 2023, Musk a pour la première fois révélé le montant en dollars que cette initiative coûtait à l'entreprise. « Nous allons dépenser bien plus d'un milliard de dollars pour Dojo » au cours de l'année prochaine, a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats financiers. Après avoir précédemment déclaré que Tesla n'essayait pas de garder Dojo pour elle seule, Musk en a parlé en termes plus compétitifs.
« Pour nous copier, vous devez également dépenser des milliards de dollars en calculs d'entraînement », a-t-il déclaré. « Vous avez besoin des données, et vous avez besoin des calculs d'entraînement. »
Conclusion
Musk parle de Dojo depuis 2019, réaffirmant que Dojo serait la pierre angulaire de la mission de Tesla visant à atteindre la conduite entièrement autonome et à commercialiser des robots humanoïdes. En 2022, lors de son événement annuel "AI Day", Tesla a dévoilé un super ordinateur tellement gourmand en énergie qu'il a provoqué une panne du réseau électrique.
Les discussions autour de Dojo ont cessé vers août 2024, lorsque Musk a commencé à vanter les mérites de Cortex, un « nouveau supercluster géant dédié à l'entraînement de l'IA, en cours de construction au siège de Tesla à Austin, afin de résoudre les problèmes concrets liés à l'IA ». On ne sait pas encore si Cortex est toujours en cours de développement.
Ce changement de stratégie intervient à un moment où Tesla connaît une baisse des ventes de véhicules électriques et une détérioration significative de son image de marque après les incursions de Musk dans la politique. Musk s'est efforcé de convaincre les investisseurs que Tesla avait encore un avenir dans le domaine de l'autonomie, malgré le lancement lent et limité du robotaxi à Austin en juin dernier, qui a donné lieu à de nombreux incidents signalés concernant le comportement problématique des véhicules.
La fermeture de Dojo illustre un changement profond dans la culture de Tesla : passer dune ambition démesurée à une stratégie plus pragmatique. Elon Musk admet quil vaut mieux perdre une bataille que perdre la guerre de lIA. Reste à voir si lAI6 sera à la hauteur des attentes, ou si Tesla devra à nouveau réajuster ses plans.
Sources : Elon Musk, vidéo dans le texte
Et vous ?
La décision de Tesla de mettre fin à Dojo est-elle une reconnaissance de l'incapacité de l'entreprise à rivaliser avec Nvidia, ou une décision stratégique et pragmatique pour mieux allouer ses ressources ?
Ce pivot vers lAI6 est-il une preuve de pragmatisme ou un aveu déchec face à NVIDIA ?
Quelle analyse faites-vous de la situation ?
