Les rapports se multiplient et font état de ce que les ventes de Tesla ne cessent de baisser. Entre bogues logiciels, Autopilot sous enquête et multiples rejets, la promesse du véhicule entièrement autonome formulée par Elon Musk depuis plusieurs années se fissure. Au-delà de Tesla et autres BYD, cest la question de savoir ce que vaut réellement la filière de la voiture autonome qui fait surface. En effet, la question de latteinte du niveau dautonomie 5 par des logiciels comme le FSD se pose désormais avec acuité.
Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), les immatriculations de véhicules Tesla ont atteint 8837 unités en juillet, soit une baisse de 40 % par rapport à l'année précédente. Le Chinois BYD a quant à lui enregistré 13 503 nouvelles immatriculations en juillet, soit une hausse de 225 % par rapport à l'année précédente. Certains rapports font néanmoins état de ce que BYD truque ses bénéfices et dissimule une grave crise financière. Selon des analystes, l'entreprise vend à perte.
En effet, ces chiffres atterrissent dans un contexte de questionnements sur la valeur réelle de la filière de la voiture autonome. En 2016, Elon Musk a déclaré que les voitures autonomes de Tesla n'arriveraient pas avant deux ans. Un an plus tard, c'était « six mois, certainement », et les clients pourraient réellement dormir dans leur Tesla dans « deux ans ». En 2018, il s'agissait encore d'une « année » et les voitures seraient « 200 % plus sûres » que la conduite humaine. En 2019, il a déclaré qu'il y aurait « des caractéristiques complètes de conduite autonome cette année. »
Puis, Musk a partagé sa vision du robotaxi, promettant une flotte de taxis autoguidés qui arriveraient dans les rues en 2020. Le calendrier de la production en série a finalement été fixé à 2024, et Musk a également déclaré en 2022 que le robotaxi n'aurait pas de volant ni de pédales et qu'il s'appuierait sur le logiciel de conduite autonome intégrale de Tesla (Full Self-Driving - FSD).
En fait, il ne s'est pas passé une année sans que Musk ne promette l'arrivée imminente d'une Tesla entièrement sans conducteur. Depuis, les enquêtes et les rapports de possesseurs de véhicules se sont multipliés et ont permis de mettre au grand jour des pratiques commerciales trompeuses de lentreprise et des accidents en série.
Les accidents impliquant les véhicules autonomes renforcent le doute sur la question de savoir si les ordinateurs sont meilleurs que les humains comme conducteurs
En juin 2023, une voiture autonome de Waymo a heurté un chien sur Toland Street à Toland Place, à San Francisco, en Californie. Le Waymo AV se dirigeait vers le sud-ouest sur Toland Street lorsquun petit chien a traversé la rue devant lui. Le Waymo AV a alors heurté le chien, qui na pas survécu.
En février 2023, un véhicule autonome Cruise a roulé vers des tuyaux d'incendie au sol dans une zone de lutte contre les incendies, ont indiqué les responsables des transports de la ville de San Francisco dans une lettre adressée aux régulateurs. Les responsables des transports ont demandé aux sociétés de véhicules autonomes comme Cruise et Waymo de freiner leurs efforts d'expansion. « Les pompiers présents sur les lieux ont fait des efforts pour empêcher le Cruise AV de rouler sur leurs tuyaux et n'y sont parvenus qu'en brisant une vitre avant du Cruise AV », indique la lettre.
En 2019, Waymo a lancé la diffusion de musique en continu sans publicité pour les passagers via Google Play Music, la réponse de sa société mère à Spotify et Apple Music. Lobjectif étant de persuader les passagers que le service de transports de la compagnie, baptisé Waymo One, est moins stressant que de conduire leur propre voiture ou de rouler avec ses rivaux. Les conducteurs bavards ou peu précis, ainsi que les véhicules de taille et de propreté variables, sont les plus prisés des amateurs dapplications de conduite exaltante.
Une semaine plus tard après que la California Public Utilities Commission a voté pour autoriser Waymo et Cruise à commencer à faire payer les clients pour les trajets en taxi sans chauffeur à travers la ville, les véhicules Cruise ont été impliqués dans deux accidents graves à quelques heures dintervalle. Le lendemain, le département californien des véhicules motorisés a exigé que Cruise réduise de moitié sa flotte de taxis sans chauffeur pendant que ces accidents faisaient lobjet dune enquête.
Si pour certains les voitures autonomes sont plus sûres que les conducteurs humains, le journaliste Cade Metz affirme qu'elles sont imparfaites. « Il est devenu de plus en plus clair pour les personnes qui conduisent les voitures, et pour les autres citoyens de la ville, qu'elles sont imparfaites, qu'elles font des erreurs, qu'elles peuvent encombrer le trafic, qu'elles peuvent causer des accidents. »
Bien sûr, les voitures autonomes sont imparfaites, comme toutes les technologies. La question importante est de savoir si les voitures autonomes sont plus sûres que les voitures conduites par des humains. Et c'est là que le journaliste Metz exprime son ignorance. « Nous ne savons pas encore si elles sont plus sûres qu'un conducteur humain », a-t-il déclaré.
Où en est-on avec les voitures, bus et camions entièrement autonomes ?
Lautonomie des véhicules se définit selon des paliers :
- Niveau 0 : cest lautomobiliste qui reste maître à bord ;
- Niveau 1 : lordinateur peut intervenir pour gérer la vitesse ou la direction (régulateur de vitesse, alerte distance de sécurité) mais le conducteur garde le contrôle du véhicule ;
- Niveau 2 : la voiture peut « se conduire » temporairement, en se garant toute seule par exemple (park assist). Le conducteur reste responsable de la conduite ;
- Niveau 3 : le conducteur peut déléguer la conduite à lordinateur dans certaines situations comme les bouchons. La fonction embouteillage du XC 90 de Volvo illustre parfaitement ce niveau. Lordinateur peut aussi indiquer au conducteur quand il doit reprendre le véhicule en main ;
- Niveau 4 : plus besoin du conducteur dans certains cas prédéfinis ; le véhicule dépose son conducteur, se gare seul et revient chercher son propriétaire ;
- Niveau 5 : la voiture est totalement autonome et contrôle toutes les fonctions du véhicule. Le conducteur peut être présent ou non.
Mercedez Benz est devenue la première entreprise automobile à obtenir un certificat de conformité pour véhicules autonomes de niveau 3. Les rapports ont fait état de ce quun véhicule Waymo était équipé dun Advanced Driving Systems de niveau 4 lorsquil a écrasé un chien à San Francisco à mi-parcours de lannée 2023.
Pour ce qui est du niveau 5, Kyle Vogt, PDG de Cruise, indique que « même dans des décennies vous nobtiendrez pas de véhicules autonomes à 100 %. » Ce dernier est davis que lassistance à distance va rester sur le long terme. Luc Julia, lun des inventeurs de lassistant vocal Siri dApple, actuel vice-président innovation de Samsung Monde, et directeur du laboratoire de recherche en IA de Samsung déclare pour sa part que « la voiture autonome nexistera jamais La charge cognitive nécessaire pour la conduite est trop importante pour la confier à une machine. Cela fonctionnera à 98 %, mais il restera toujours 2 % que seul lhumain pourra accomplir. »
