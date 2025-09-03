il est sans détails et sans objectifs mesurables
Tesla vient de publier le quatrième volet de sa série « Master Plan » censé exposer les prochains objectifs de l'entreprise. Mais le contenu du document a suscité une vive polémique. Il ne s'intéresse plus aux questions centrales telles que les véhicules électriques et les énergies renouvelables. Au lieu de cela, tout tourne autour de l'IA, des robots humanoïdes, des voitures autonomes et d'une « abondance durable ». Le texte semble être une production du chatbot Grok d'Elon Musk, tant il sapparente à un florilège de slogans, de promesses floues et dun optimisme déconnecté des réalités actuelles. Il ne répond pas aux inquiétudes sur le déclin de Tesla.
Le 1er septembre, le PDG de Tesla, Elon Musk, a publié le nouveau plan directeur (Master Plan) de la société sur sa plateforme de médias sociaux X (ex-Twitter). Il s'agit du quatrième document de ce type pour Tesla, qui remplace les objectifs fixés par Elon Musk en 2023, lorsqu'il avait déclaré que l'entreprise vendrait 20 millions de véhicules électriques par an en 2030. Cette fois-ci, on ne sait pas exactement ce que le plan de Tesla implique réellement.
Le plan expose la manière dont l'entreprise souhaite mener la charge vers l'adoption à l'échelle planétaire de robots humanoïdes et d'énergies durables. Mais le texte, qui semble avoir été rédigé par une IA, est parfois anodin, parfois confus, mais toujours dépourvu de détails concrets.
Même Elon Musk en convient. Dans l'un de ses seuls messages sur le plan depuis sa publication, il a reconnu qu'il est juste de critiquer le manque de détails et a déclaré que Tesla en ajouterait. Qui sait quand cela se produira ? Mais pour l'instant, contrairement aux précédents plans, celui-ci est vague, générique et donne l'impression que quelqu'un a jeté les arguments d'Elon Musk et la notion « d'abondance durable » à son IA Grok et publié le résultat.
Ce nouveau plan directeur est soupçonné d'être l'uvre de l'IA en raison de l'utilisation répétée de tirets et un ton utopique quant à l'avenir de l'IA et de la robotique. Le message est truffé de phrases qui ressemblent à celles d'un enfant imitant un discours de niveau universitaire. En voici un exemple :
Le Master Plan 3, publié en 2023, positionnait Tesla comme le leader mondial de l'effort visant à éliminer les combustibles fossiles et à convertir le monde à l'énergie durable. C'est ambitieux, voire exaltant ! Certes, Tesla a à peine effleuré les objectifs qu'il avait fixés dans le Master Plan 2, mais au moins, il s'agissait d'objectifs au sens traditionnel du terme. Cette dernière version n'est que du vent. Elle risque de s'envoler, emportée par son propre ego.
Les réactions dans la communauté au nouveau Master Plan de Tesla
Beaucoup de choses se sont passées entre le troisième plan directeur et aujourd'hui. Elon Musk a racheté Twitter et l'a transformé en X. Il a fondé xAI pour participer à la course mondiale au développement d'outils d'IA générative. Il a lancé le Cybertruck, qui a ensuite fait un flop. Il a investi 300 millions de dollars dans l'élection de Donald Trump, puis a supervisé la suppression de plusieurs milliards de dollars du budget fédéral au nom de « l'efficacité ».
Les dommages causés à la marque Tesla ont été considérables. Les ventes de l'entreprise sont en baisse sur tous les principaux marchés mondiaux, en raison de la concurrence croissante et des affiliations politiques d'Elon Musk. Les tentatives de Tesla pour retrouver une partie de son ancienne magie, avec des robots et des robotaxis, ont été largement infructueuses. Ce nouveau plan est la dernière tentative en date pour raviver une sorte de vision.
Mais le contenu a suscité une confusion totale. Certains utilisateurs de X ont commenté que « le plan ressemble davantage à une conférence TED glorifiée qu'à un diagramme de Gantt avec des délais et des indicateurs de performance clés ». Ce plan est un discours philosophique sur « la croissance infinie, l'IA qui résout la pénurie et les robots qui libèrent votre temps ». Les plans directeurs précédents étaient également des documents visionnaires.
Toutefois, ils mettaient davantage l'accent sur les produits livrables et les mesures à prendre, plutôt que sur des platitudes amorphes et un mélange de mots à la mode. Il semble certain qu'Elon Musk regrette certaines des mesures prévues dans les plans précédents. Dans un récent message publié sur X, le milliardaire a admis que le deuxième plan restait inachevé, mais a promis qu'il serait finalisé « d'ici l'année prochaine », sans trop de détails.
« Le Master Plan 3 était trop complexe pour être compris par la plupart des gens », a-t-il déclaré, vantant le quatrième plan comme étant « concis ».
Abondance durable : le nouveau slogan de l'industrie technologique
L'accent mis sur « l'abondance durable » est révélateur. Le terme est partout ces derniers temps, notamment dans le livre éponyme d'Ezra Klein et Derek Thompson qui présente un plan visant à accroître la prospérité grâce à la déréglementation et à une productivité accrue. Il existe également l'Abundance Institute, un groupe américain de réflexion axé sur l'innovation et la prospérité qui s'intéresse particulièrement à la politique en matière d'IA.
L'idée d'abondance a atteint une vitesse d'échappement et est devenue un terme générique utilisé par les libertariens et les démocrates centristes pour repousser les gauchistes et les socialistes démocrates qui réclament une couverture médicale universelle et une augmentation des impôts pour les riches.
Un autre mot révélateur dans le Master Plan 4 est « infini ». Le document déclare que « la croissance est infinie », suggérant que les obstacles traditionnels tels que la main-d'uvre, l'immobilier, les finances ou les ressources naturelles ne devraient pas entraver la trajectoire ascendante de Tesla.
C'est l'un des procédés rhétoriques préférés d'Elon Musk. Il a décrit la demande des clients pour les véhicules Tesla comme « infinie ». La capacité de remorquage du Cybertruck est également « infinie ». (En réalité, elle est évaluée à environ 4 989 kg, ce qui, en réalité, est loin d'être infini).
Par ailleurs, les voitures autonomes de Tesla ne se conduisent pas vraiment toutes seules, les toits solaires sont en veilleuse, le mythique « Model 2 » à 25 000 $ a été annulé, et votre Tesla ne vous rapportera pas d'argent pendant que vous dormez. Ses robots ne peuvent toujours pas servir un pot de pop-corn sans une intervention humaine importante. Toutefois, Elon Musk reste très optimiste et le dernier plan directeur pour Tesla en est la preuve.
Les rapports se multiplient et font état de ce que les ventes de Tesla ne cessent de baisser. Entre bogues logiciels, Autopilot sous enquête, la promesse du véhicule entièrement autonome formulée par Elon Musk depuis plusieurs années se fissure. Au-delà de Tesla, cest la question de savoir ce que vaut réellement la filière de la voiture autonome qui fait surface. En effet, la question de latteinte du niveau dautonomie 5 se pose désormais avec acuité.
Elon Musk met fin au projet de construction du superordinateur Dojo
« Aujourd'hui, nous combinons nos capacités de fabrication et notre expertise en matière d'autonomie pour proposer de nouveaux produits et services qui accéléreront la prospérité mondiale et l'épanouissement humain grâce à une croissance économique partagée par tous », peut-on lire dans le plan.
Cette déclaration est intéressante, car chaque fois que Tesla a tenté de construire une nouvelle voiture, cela s'est soldé par des mois et des mois de « difficultés de production », sans parler des multiples enquêtes fédérales sur la sécurité des systèmes de conduite autonome et partiellement automatisés de Tesla.
Tesla a dissous l'équipe chargée de construire son superordinateur Dojo il y a plusieurs semaines. Ce supercalculateur était très vanté par Elon Musk dans le passé comme la clé pour battre les développeurs de véhicules autonomes tels que Waymo (qui a déjà déployé ses produits dans plusieurs villes). Cependant, Tesla ne s'appuiera plus sur cette ressource interne et fera plutôt appel à des entreprises externes, selon Bloomberg.
« Le manque de ressources peut être comblé par une technologie améliorée, une plus grande innovation et de nouvelles idées », poursuit le plan. Outre le florilège de slogans et de mots à la mode, le nouveau plan directeur comporte également des déclarations presque philosophiques, telles que : « notre volonté d'aller au-delà de ce qui est considéré comme réalisable favorisera la croissance nécessaire à une abondance véritablement durable ».
Conclusion
Le Master Plan 4 d'Elon Musk a été accueilli avec critiques et scepticisme. Beaucoup considèrent quil manque de transparence et de substance, au moment même où Tesla fait face à des ventes en baisse et à une concurrence accrue. Plutôt quun plan daction, ce document ressemble davantage à une tentative de communication. Tesla y met en avant des thèmes comme lIA, les robots humanoïdes et une vision dabondance durable, sans réels objectifs.
Elon Musk a passé ces dernières années à essayer de redéfinir Tesla. Il répète sans cesse que Tesla n'est pas un constructeur automobile, mais une entreprise d'IA et de robotique. Le nouveau plan directeur illustre sa récente obsession pour les robots. Il y a une part de vérité dans cela, même si cela ne change rien au fait que la grande majorité des revenus de l'entreprise provient toujours de l'activité de fabrication et de vente de véhicules électriques.
Tesla est actuellement en difficulté. Les ventes de véhicules présentés comme entièrement autonomes ne cessent de chuter. Les logiciels Autopilot et Full Self-Driving (FSD) du constructeur sont impopulaires et rebutent davantage de consommateurs qu'il n'en attire, en raison de défaillances techniques répétées.
