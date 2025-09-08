dont les deux appareils Echo ont consommé 4 Go de données en 24h
Le programmeur Dave W. Plummer s'est plaint de la consommation de données de ses appareils Amazon Echo. Il a déclaré que ses deux appareils Echo Show avaient consommé plus de 4 Go de données en 24 heures. Pourtant, il affirme qu'il ne les utilise jamais. Il a écarté lhypothèse dune surveillance permanente, et suggère plutôt des causes plus plausibles : un bogue ou un gros téléchargement de mise à jour que lappareil aurait pu télécharger en arrière-plan. Certains commentateurs estiment qu'une activation accidentelle par la voix (ou un mot similaire à « Alexa ») pourrait déclencher un enregistrement et lenvoi de données aux serveurs.
Les appareils Amazon Echo Show sont des enceintes intelligentes dotées d'une interface tactile conçues pour servir de hub pour les maisons intelligentes. Toutefois, ces appareils sont plus que de simples commutateurs numériques : ils se connectent également à Internet pour vous envoyer des notifications, installer des mises à jour en arrière-plan et éventuellement se synchroniser avec votre stockage cloud pour afficher vos photos et vidéos.
Grâce à leur écran, les appareils Echo Show se mettent également à jour régulièrement pour afficher les informations sur le trafic, les actualités et les photos. Bien que ces appareils soient utiles pour les utilisateurs, ils posent de nombreux problèmes en matière de confidentialité et de sécurité.
D'après une capture d'écran partagée par Dave Plummer, il possède deux appareils Amazon Echo Show. Pour rappel, Dave Plummer est programmeur et entrepreneur canado-américain. Il est connu pour avoir créé le Gestionnaire des tâches pour Windows, porté le jeu Space Cadet Pinball sur Windows NT, ajouté la prise en charge des fichiers Zip dans Windows, développé HyperCache pour Amiga, ainsi que de nombreux autres logiciels.
Sa plainte sur X (ex-Twitter) indique que ses deux appareils Amazon Echo Show avaient consommé plus de 4 Go de données en 24 heures, alors même qu'il ne les utilise jamais. Dave Plummer ne sait pas la raison justifiant cette importante consommation de données, mais écarte l'hypothèse d'une surveillance permanente.
D'autres utilisateurs ont désigné Amazon Sidewalk comme responsable. Sidewalk est un vaste réseau maillé qui permet aux appareils Amazon de communiquer entre eux, même s'ils se trouvent à la périphérie de votre réseau, en se connectant à d'autres appareils compatibles Sidewalk. Amazon affirme qu'il s'agit d'un service à faible bande passante et qu'il devrait avoir une limite de 500 Mo par compte et par mois, mais certains commentateurs ont recommandé de le désactiver pour économiser des données.
La collecte de données massive des appareils Echo
En avril 2022, une étude avait révélé que les haut-parleurs connectés Amazon Echo collectaient des entrées vocales qui peuvent être utilisées pour déduire des informations sensibles sur les utilisateurs. Les résultats montrent qu'Amazon et des tiers (y compris des services de publicité et de suivi) collectent des données d'interaction avec des haut-parleurs connectés et qu'Amazon les a partagées avec pas moins de 41 partenaires publicitaires.
Les chercheurs ont constaté qu'Amazon traite les données vocales pour déduire les intérêts des utilisateurs et les utilise pour diffuser des publicités ciblées sur la plateforme (appareils Echo) ainsi que hors plateforme (Web). L'interaction avec les haut-parleurs connectés entraîne des enchères publicitaires jusqu'à 30 fois plus élevées de la part des annonceurs. Enfin, les chercheurs ont constaté que les pratiques opérationnelles d'Amazon et de Skills sont souvent incompatibles avec leurs politiques de confidentialité.
La même année, des chercheurs universitaires ont mis au point un nouveau hack fonctionnel qui réquisitionne les haut-parleurs connectés Amazon Echo et les oblige à déverrouiller les portes, à passer des appels téléphoniques et des achats non autorisés, et à contrôler les fours, les fours à micro-ondes et d'autres appareils connectés.
Face à tout cela, Amazon avait mis en place une fonction de protection de la vie privée très prisée. Cependant, Amazon a supprimé cette fonction de confidentialité très appréciée. Auparavant, certains appareils Amazon Echo avaient la possibilité de traiter les commandes localement, "sur l'appareil", ce qui permettait de garder votre voix dans les limites de votre maison. Mais depuis le 28 mars 2025, tous les haut-parleurs Echo équipés d'Alexa enverront vos enregistrements vocaux dans le cloud.
Cory Doctorow, blogueur et expert en gestion des droits numériques, a dénoncé cette mesure, affirmant qu'elle est « absolument impardonnable ». Selon Cory Doctorow, cette mesure aux employés d'Amazon d'espionner tous les enregistrements des appareils Echo.
Amazon a déjà été critiqué pour avoir stocké les conversations des utilisateurs avec Alexa, qui ont été écoutées et transcrites par le personnel, a admis l'entreprise en 2019. Le géant de la technologie a également été condamné à une amende de 25 millions de dollars en 2023 pour avoir stocké des enregistrements d'interactions d'enfants avec Alexa.
« Amazon affirme que les enregistrements que votre Echo enverra à ses centres de données seront supprimés dès qu'ils auront été traités par les serveurs d'IA. Amazon a déjà fait ce genre d'affirmation par le passé, et ce n'était que des mensonges », explique Cory Doctorow. « Amazon a finalement dû admettre que ses employés et une ménagerie de sous-traitants étrangers recevaient secrètement des millions d'enregistrements pour les écouter et prendre des notes ».
La décision d'Amazon coïncide avec le lancement d'Alexa+, la version la plus puissante de l'assistant intelligent d'Amazon propulsé par l'IA générative. Amazon a déclaré qu'elle soutiendra les capacités étendues d'Alexa avec l'IA générative, qui nécessite la puissance de traitement du cloud sécurisé d'Amazon.
En outre, ce changement intervient alors qu'Amazon avait procédé à des licenciements dans sa division d'assistant vocal Alexa, qui est visiblement en perte de vitesse. La division Alexa a perdu 3 milliards de dollars au cours du seul premier trimestre de 2022, la grande majorité des pertes étant imputée à Alexa. C'est apparemment le double des pertes de toute autre division, et l'équipe du matériel totalisait une perte de 10 milliards de dollars pour 2022.
