Dans un contexte de questionnements sur la possibilité ou non datteindre la pleine autonomie ou niveau 5
Le dernier rapport en date relative à la baisse de parts de marché de Tesla est celui de Cox Automotive selon lequel la part de marché de Tesla est à un plus bas jamais enregistré depuis 2017. Grosso modo, les rapports se multiplient et font état de ce que les ventes de Tesla ne cessent de baisser à léchelle mondiale. Entre bogues logiciels, Autopilot sous enquête et multiples rejets, récent abandon par Tesla de sa promesse de véhicule autonome sans surveillance humaine, la filière de la voiture autonome est plus que jamais sujette à controverse. En toile de fond, cest la question de la possibilité de latteinte ou non du niveau dautonomie 5 par des logiciels comme le FSD qui est sur la table.
Elle lest dautant plus que Tesla a renoncé à sa promesse doffrir une conduite autonome sans surveillance humaine
En effet, Tesla précise désormais : « FSD désigne un système de conduite avancé, quel que soit le nom commercial utilisé, capable d'effectuer des tâches de transport offrant une fonctionnalité autonome ou similaire dans des conditions de conduite spécifiques ». Cette définition réduit en fait le Full Self Driving à tout système de conduite avancé pouvant inclure des fonctions d'aide à la conduite supervisées. Ce qui est loin de la promesse initiale d'Elon Musk.
Cette redéfinition signifie que Tesla ne promet plus aux propriétaires qu'ils pourront s'endormir et se réveiller à destination sans surveillance, une promesse qu'Elon Musk a utilisée pendant des années pour stimuler les ventes. Cela met en évidence une différence flagrante entre la manière dont Tesla commercialise le logiciel auprès des clients et des investisseurs et le langage prudent utilisé dans les documents juridiques et les documents relatifs à la rémunération.
La nouvelle définition vague permet à Tesla de baisser les prix du Full Self-Driving et d'inciter les clients à acheter le FSD sans tenir ses promesses initiales en matière d'autonomie, tandis que Musk pourrait encore gagner des centaines de milliards en rémunération sous forme d'actions.
Le prix du Full Self-Driving de Tesla a déjà considérablement baissé, ce qui coïncide avec une baisse des ventes de Tesla. La tendance de l'entreprise à revoir ses attentes à la baisse et à ajuster ses définitions rappelle des cas passés où Tesla a techniquement tenu ses promesses de manière limitée, loin des attentes du public.
Les comportements erratiques des véhicules autonomes et les accidents qui les impliquent renforcent le doute sur la question de savoir si les ordinateurs peuvent provoquer la mise au rebut totale de lhumain en matière de conduite automobile
En juin 2023, une voiture autonome de Waymo a heurté un chien sur Toland Street à Toland Place, à San Francisco, en Californie. Le Waymo AV se dirigeait vers le sud-ouest sur Toland Street lorsquun petit chien a traversé la rue devant lui. Le Waymo AV a alors heurté le chien, qui na pas survécu.
En février 2023, un véhicule autonome Cruise a roulé vers des tuyaux d'incendie au sol dans une zone de lutte contre les incendies, ont indiqué les responsables des transports de la ville de San Francisco dans une lettre adressée aux régulateurs. Les responsables des transports ont demandé aux sociétés de véhicules autonomes comme Cruise et Waymo de freiner leurs efforts d'expansion. « Les pompiers présents sur les lieux ont fait des efforts pour empêcher le Cruise AV de rouler sur leurs tuyaux et n'y sont parvenus qu'en brisant une vitre avant du Cruise AV », indique la lettre.
En 2019, Waymo a lancé la diffusion de musique en continu sans publicité pour les passagers via Google Play Music, la réponse de sa société mère à Spotify et Apple Music. Lobjectif étant de persuader les passagers que le service de transports de la compagnie, baptisé Waymo One, est moins stressant que de conduire leur propre voiture ou de rouler avec ses rivaux. Les conducteurs bavards ou peu précis, ainsi que les véhicules de taille et de propreté variables, sont les plus prisés des amateurs dapplications de conduite exaltante.
Une semaine plus tard après que la California Public Utilities Commission a voté pour autoriser Waymo et Cruise à commencer à faire payer les clients pour les trajets en taxi sans chauffeur à travers la ville, les véhicules Cruise ont été impliqués dans deux accidents graves à quelques heures dintervalle. Le lendemain, le département californien des véhicules motorisés a exigé que Cruise réduise de moitié sa flotte de taxis sans chauffeur pendant que ces accidents faisaient lobjet dune enquête.
Si pour certains les voitures autonomes sont plus sûres que les conducteurs humains, le journaliste Cade Metz affirme qu'elles sont imparfaites. « Il est devenu de plus en plus clair pour les personnes qui conduisent les voitures, et pour les autres citoyens de la ville, qu'elles sont imparfaites, qu'elles font des erreurs, qu'elles peuvent encombrer le trafic, qu'elles peuvent causer des accidents. »
Bien sûr, les voitures autonomes sont imparfaites, comme toutes les technologies. La question importante est de savoir si les voitures autonomes sont plus sûres que les voitures conduites par des humains. Et c'est là que le journaliste Metz exprime son ignorance. « Nous ne savons pas encore si elles sont plus sûres qu'un conducteur humain », a-t-il déclaré.
A China-made BYD EV lost control of self-driving mode when its brakes failed, circling at high speed over 100 times in a parking lot. pic.twitter.com/9WA2urN7ec— Spotlight on China (@spotlightoncn) July 25, 2025
Certains observateurs sont davis que les ordinateurs natteindront jamais le niveau dautonomie permettant de se passer de lhumain de façon totale
Lautonomie des véhicules se définit selon des paliers :
- Niveau 0 : cest lautomobiliste qui reste maître à bord ;
- Niveau 1 : lordinateur peut intervenir pour gérer la vitesse ou la direction (régulateur de vitesse, alerte distance de sécurité) mais le conducteur garde le contrôle du véhicule ;
- Niveau 2 : la voiture peut « se conduire » temporairement, en se garant toute seule par exemple (park assist). Le conducteur reste responsable de la conduite ;
- Niveau 3 : le conducteur peut déléguer la conduite à lordinateur dans certaines situations comme les bouchons. La fonction embouteillage du XC 90 de Volvo illustre parfaitement ce niveau. Lordinateur peut aussi indiquer au conducteur quand il doit reprendre le véhicule en main ;
- Niveau 4 : plus besoin du conducteur dans certains cas prédéfinis ; le véhicule dépose son conducteur, se gare seul et revient chercher son propriétaire ;
- Niveau 5 : la voiture est totalement autonome et contrôle toutes les fonctions du véhicule. Le conducteur peut être présent ou non.
Mercedez Benz est devenue la première entreprise automobile à obtenir un certificat de conformité pour véhicules autonomes de niveau 3. Les rapports ont fait état de ce quun véhicule Waymo était équipé dun Advanced Driving Systems de niveau 4 lorsquil a écrasé un chien à San Francisco à mi-parcours de lannée 2023.
Pour ce qui est du niveau 5, Kyle Vogt, PDG de Cruise, indique que « même dans des décennies vous nobtiendrez pas de véhicules autonomes à 100 %. » Ce dernier est davis que lassistance à distance va rester sur le long terme. Luc Julia, lun des inventeurs de lassistant vocal Siri dApple, actuel vice-président innovation de Samsung Monde, et directeur du laboratoire de recherche en IA de Samsung déclare pour sa part que « la voiture autonome nexistera jamais La charge cognitive nécessaire pour la conduite est trop importante pour la confier à une machine. Cela fonctionnera à 98 %, mais il restera toujours 2 % que seul lhumain pourra accomplir. »
Sources : Reuters, ACEA
Et vous ?
Que pensez-vous des avancées en matière dintelligence artificielle appliquée à lautomobile ?
Le palier de véhicules autonomes à 100 % pourrait-il être atteint ?
Voir aussi :
Les conducteurs de Tesla peuvent jouer à des jeux vidéo dans des voitures en mouvement, cette fonctionnalité soulève de nouvelles questions de sécurité liées à la distraction au volant
Le gouvernement américain demande à Tesla pourquoi les gens peuvent jouer à des jeux vidéo dans des voitures en mouvement, la fonctionnalité fait l'objet d'un examen
Autopilot de Tesla peut être "facilement" trompé pour fonctionner sans personne sur le siège du conducteur, selon Consumer Reports, mais « vous ne devriez pas essayer ça »
Tesla doit désormais signaler les accidents liés à son Autopilot au gouvernement ou s'exposer à des amendes, d'après une décision de l'agence fédérale chargée de la sécurité routière
Vous avez lu gratuitement 571 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.