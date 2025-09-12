bien que les écrans d'infodivertissement restent controversés
BMW a déclaré que lidée selon laquelle la majorité des conducteurs utilisent Apple CarPlay ou Android Auto comme outil principal de navigation serait exagérée. Cette déclaration repose sur les données recueillies auprès de dix millions de véhicules connectés de la marque. Elles montrent que de plus en plus dutilisateurs choisissent les systèmes natifs récents intégrés à leurs voitures. Ces derniers bénéficient de mises à jour régulières, dune meilleure intégration avec les fonctions du véhicule et dinterfaces plus intuitives, ce qui les rend plus attractifs. Toutefois, des études montrent que les boutons physiques restent plus performants que l'écran tactile.
Qu'est-ce qu'Apple CarPlay ou Android Auto ?
Apple CarPlay est un logiciel qui permet à un iPhone d'Apple de s'interfacer avec le système de divertissement et d'information intégré à un véhicule (appelé système d'infodivertissement, c'est-à-dire l'écran du tableau de bord). CarPlay vise à réduire les distractions au volant en affichant sur l'écran du système d'infodivertissement d'une voiture les applications couramment utilisées qui seraient nécessaires ou particulièrement utiles pendant la conduite.
En d'autres termes, CarPlay permet à certaines applications iPhone d'être affichées et contrôlées par le système d'infodivertissement de votre voiture. Ce faisant, CarPlay minimise la nécessité de manipuler son iPhone pendant la conduite. Le concurrent de CarPlay développé par Google est appelé Android Auto.
CarPlay (ou Android Auto) est présenté comme une fonction indispensable pour de nombreux acheteurs de voitures modernes. Un incontournable qui influence les décisions d'achat et suscite de vifs débats. Mais selon BMW, la réalité est très différente. Stephan Durach, vice-président senior du développement UI/UX de la marque, remet en question ce qu'il appelle le « mythe CarPlay », affirmant que les clients ne s'en servent pas autant que beaucoup le pensent.
Le système de navigation intégré de GM s'impose de plus en plus
GM rapporte que son système de navigation intégré semble occuper le devant de la scène. Cela soulève des questions quant à savoir si CarPlay est vraiment indispensable. Selon Stephan Durach, les données recueillies par la marque dans les véhicules montrent que les utilisateurs n'utilisent tout simplement pas CarPlay en permanence pour la navigation. Contrairement à ce que l'on peut lire sur Internet ou entendre dans le secteur automobile.
« Dans le passé, on parlait toujours d'un mythe. Les gens disent qu'ils conduisent partout et utilisent CarPlay pour la navigation. Je peux vous dire que ce n'est pas vrai », a-t-il déclaré. Stephan Durach note que BMW collecte des données provenant de 10 millions de voitures et observe des tendances. Il a ajouté : « nous pouvons voir ce que font nos clients, quels types de commandes ils utilisent et dans quelles conditions de conduite ils les utilisent ».
À la lumière de ces données, Stephan Durach révèle que de nombreux conducteurs continuent de connecter leur téléphone à des fins « spécifiques », notamment pour utiliser des services de messagerie, mais il affirme que système de navigation BMW devient populaire. De plus, l'utilisation des commandes vocales BMW a augmenté, tout comme le recours aux affichages tête haute et à d'autres appareils qui ne prennent actuellement pas en charge CarPlay.
Stephan Durach n'a pas apporté plus de détails, comme le pourcentage de conducteurs qui utilisent CarPlay ou Android Auto, ni mentionné l'âge ou les caractéristiques démographiques de ceux qui préfèrent le système de navigation BMW. Toutefois, ses propos semblent confirmer pourquoi BMW a rejeté Apple CarPlay Ultra.
Selon les analystes, en supposant que les données de BMW soient fiables, la conclusion selon laquelle CarPlay n'est peut-être pas si important est un peu à double tranchant. D'une part, cela signifie que la décision de BMW de ne pas prendre en charge CarPlay Ultra est tout à fait pragmatique. D'un autre côté, cela donne plus de crédibilité que jamais à des concurrents comme Rivian et Tesla, qui ont complètement ignoré la prise en charge de CarPlay et d'Android Auto.
GM se détourne des systèmes Apple CarPlay et Android Auto
En 2023, lors d'un événement organisé pour le nouveau Chevrolet Blazer EV de la marque, Tim Babbitt, responsable des produits d'infodivertissement chez GM, a expliqué pourquoi, il faut arrêter d'utiliser son téléphone au volant. Selon lui, il y a un facteur important qui n'est pas apparu dans la fiche d'information : la sécurité. Plus précisément, il a cité la distraction du conducteur causée par l'utilisation du téléphone portable au volant.
Tim Babbitt a déclaré que les systèmes Apple CarPlay et Android Auto ont des problèmes de stabilité qui se manifestent par de mauvaises connexions, un mauvais rendu, des réponses lentes et des connexions interrompues. Et lorsque Apple CarPlay et Android Auto rencontrent des problèmes, les conducteurs reprennent leur téléphone, quittent la route des yeux et vont totalement à l'encontre de l'objectif de ces programmes d'écoute téléphonique.
La résolution de ces problèmes échappe parfois au contrôle du constructeur. La thèse de Tim Babbitt est que si les conducteurs devaient tout faire via les systèmes intégrés du véhicule, ils seraient moins enclins à prendre leur téléphone et donc moins distraits et plus en sécurité au volant. Il admet cependant que GM n'a pas encore testé cette thèse en laboratoire ou dans le monde réel, mais il pense qu'elle a du potentiel, si les clients l'adoptent.
GM a choisi de retirer Apple CarPlay et Android Auto de ses nouveaux véhicules électriques pour y installer un propre système dinfodivertissement, Ultifi, basé sur la technologie Google. Ultifi vise à offrir un accès direct aux cartes, à lassistant vocal et aux données du véhicule, comme lautonomie ou létat de la batterie. Cette décision permet à GM de garder la main sur lexpérience utilisateur et douvrir la voie à de nouveaux services connectés.
Elle a toutefois déçu certains clients, attachés à la simplicité d'Apple CarPlay et dAndroid Auto, qui devront désormais sadapter à lécosystème maison du constructeur. GM clarifie que sa démarche vise une intégration plus poussée avec son écosystème global plutôt que d'ignorer les partenariats avec Apple et Google.
Les boutons physiques jugés plus performants que les écrans d'infodivertissement
Une étude publiée en août 2022 a révélé les risques liés à la suppression progressive des boutons physiques dans les voitures modernes au profit d'écrans tactiles. Selon l'étude, cette approche pose de nombreuses préoccupations en matière de sécurité. Les écrans d'infodivertissement sont moins performants que les boutons physiques. Les écrans tactiles n'offrent pas les mêmes niveaux de sécurité que les boutons physiques et sont susceptibles d'obliger les conducteurs à détourner le regard de la route pendant une longue durée.
Certains écrans d'infodivertissement des voitures conservent des commandes physiques, mais un nombre croissant d'entre eux ne le font pas. On craint que les grands écrans ne soient une source de distraction et que, sans la réponse tactile d'un bouton physique pour garantir aux utilisateurs qu'ils ont sélectionnés la bonne option, les conducteurs soient enclins à détourner le regard de la route pour les utiliser. Ce qui constitue un risque pour la sécurité des conducteurs.
Certains constructeurs s'opposent toutefois à cette tendance. Hyundai a déclaré qu'il gardera les boutons physiques dans ses voitures, estimant que les commandes à écran tactile sont dangereuses pour le conducteur. En 2024, Volkswagen est revenu sur sa décision de passer au tout tactile pour le contrôle des opérations à lintérieur de ses véhicules. Le constructeur est donc de retour aux racines avec des boutons à disposition des conducteurs.
De nombreux propriétaires de véhicules Tesla se plaignent des choix de conception de l'entreprise, notamment le design très minimaliste qui intègre de plus en plus de fonctions à l'écran tactile. Certains propriétaires de Tesla exaspérés trafiquent leurs voitures pour ajouter un panneau de boutons physiques permettant d'accéder plus rapidement et plus facilement à certaines fonctions essentielles de la voiture. Les gadgets de ce type sont vendus sur Internet.
L'étude ajoute également que l'affirmation des constructeurs selon laquelle plusieurs fonctions peuvent désormais être activées par la voix n'est pas totalement vraie. Les systèmes de commande vocale ne seraient pas toujours faciles à utiliser et ne fonctionneraient pas comme annoncé. Pendant ce temps, le marché des véhicules électriques continue d'évoluer et certains constructeurs envisagent des véhicules autonomes sans volant, rétroviseurs ou pédales.
Sir Jony Ive, l'ancien chef du design d'Apple, a déclaré que les écrans tactiles d'infodivertissement des véhicules modernes souffrent d'un manque de retour d'information et ont un caractère distrayant. Ainsi, Jony Ive souhaite plus d'interaction physique dans les véhicules au lieu des commandes tactiles. Selon lui, les écrans tactiles modernes d'infodivertissement ne peuvent tout simplement pas égaler la sensation tactile des boutons physiques.
