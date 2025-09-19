Envoyé par Samsung Envoyé par

Samsung s'engage à innover et à améliorer chaque jour la valeur ajoutée pour ses clients dans le domaine des appareils électroménagers. Dans le cadre de nos efforts continus pour renforcer cette valeur, nous menons actuellement un programme pilote visant à proposer des promotions et des publicités sélectionnées sur certains modèles de réfrigérateurs Samsung Family Hub sur le marché américain.



Dans le cadre de ce programme pilote, les réfrigérateurs Family Hub aux États-Unis recevront une mise à jour logicielle via le réseau (OTN) accompagnée des conditions d'utilisation (T&C) et de la déclaration de confidentialité (PN). Les publicités apparaîtront sur certains écrans de couverture des réfrigérateurs Family Hub. L'écran de couverture s'affiche lorsque l'écran Family Hub est inactif. Le format de conception des publicités peut varier en fonction des options de personnalisation de l'écran de couverture Family Hub, et les publicités n'apparaîtront pas lorsque l'écran de couverture affiche le mode Art ou des albums photos.



Les publicités peuvent être supprimées sur les écrans de couverture où elles sont affichées, ce qui signifie que certaines publicités n'apparaîtront plus pendant la durée de la campagne.