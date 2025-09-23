l'entreprise explore de nouveaux emplois pour les humains
Dara Khosrowshahi, PDG d'Uber, a déclaré que les voitures autonomes finiront probablement par remplacer les chauffeurs humains. Il a ajouté que la perte massive d'emplois qui va en découler soulèvera « une question sociétale très importante ». Uber propose des trajets sans conducteur avec des véhicules Waymo à Atlanta et Austin. Les premiers résultats du partenariat entre Uber et Waymo suggèrent que les véhicules autonomes sont plus efficaces que la plupart des conducteurs humains. Mais des défis majeurs persistent. Les coûts des trajets sans conducteur sont très élevés et des défaillances techniques peuvent transformer les trajets en un cauchemar.
Dara Khosrowshahi s'est exprimé sur le sujet ce mois-ci lors d'un sommet organisé par le podcast « All-In », qui a publié une vidéo de la conversation récemment. Lors de l'événement, il a été interrogé sur les craintes que les travailleurs indépendants, qui ont joué un rôle clé dans le développement de l'entreprise, finissent par perdre leur emploi à mesure que les voitures autonomes se généralisent. Il a fait part de ses prédictions à court et à long terme.
Dara Khosrowshahi a déclaré qu'il s'attend à ce que les chauffeurs humains continuent à travailler aux côtés des voitures autonomes dans le réseau Uber dans les années à venir. Cependant, il pense que d'ici à dix ans, les robotaxis remplaceront massivement les chauffeurs indépendants de ce secteur d'activité.
« Au cours des 5 à 7 prochaines années, nous allons avoir davantage de chauffeurs et de livreurs humains, simplement parce que nous allons très vite. Cependant, je pense que dans 10 à 15 ans, cela va devenir un véritable problème », a-t-il déclaré à propos des chauffeurs indépendants qui perdent leur emploi. « C'est une question sociétale très importante à laquelle nous allons devoir faire face, et beaucoup d'autres vont également devoir y faire face ».
À mesure que l'utilisation de l'IA s'est développée, les inquiétudes concernant le remplacement des humains par la technologie dans différents secteurs se sont accrues. Cela inclut les personnes qui conduisent pour des applications telles qu'Uber et Lyft. Bien que lessor de lIA crée également de nouvelles formes de travail, par exemple dans létiquetage des données, cela ne se fait pas au rythme où les emplois sont supprimés par les entreprises.
Les données du cabinet de conseil en emploi Challenger, Gray and Christmas montrent une forte augmentation des licenciements en juillet 2025, près de la moitié d'entre eux étant liés à l'IA et aux « mises à jour technologiques ». Dans le secteur technologique, plus de 150 000 emplois ont été supprimés dans 549 entreprises en 2024. Depuis le début de cette année, plus de 80 000 travailleurs ont été victimes de réductions d'effectifs dans l'industrie.
Uber parie sur les robotaxis pour l'avenir de la mobilité urbaine
En septembre 2024, Uber a annoncé qu'il s'associe à la société britannique d'IA Wayve pour développer des véhicules autopilotés. La société de covoiturage indique qu'elle collaborera avec des constructeurs automobiles pour utiliser les solutions d'IA de la startup londonienne. Les véhicules seront dotés d'un système de conduite autonome de niveau 4, qui sera ensuite utilisée sur le réseau Uber dans de nombreux marchés à travers le monde.
Selon la Society of Automotive Engineers (SAE) International, l'automatisation de niveau 4 permet à un véhicule de contrôler entièrement la conduite dans certaines circonstances ou dans un lieu spécifique. Dans le cadre de cet accord, Uber a réalisé un investissement stratégique dans Wayve. Cet investissement s'est ajouté au financement de série C de 1,05 milliard de dollars annoncée en mai 2024, qui a été mené par la société japonaise SoftBank.
Parallèlement, Uber s'est associé à Waymo pour proposer des trajets sans conducteur à Atlanta et Austin. Waymo exploite des robotaxis depuis plusieurs années. Les premiers résultats de ce partenariat suggèrent que les véhicules autonomes sont plus efficaces que la plupart des conducteurs humains. Cependant, certains chauffeurs Uber ont déclaré qu'ils ne sont pas trop inquiets. Ils ont remis en question la capacité de cette technologie à gérer les obstacles courants de la conduite, tels que les nids-de-poule.
Dara Khosrowshahi a déclaré que l'IA créait également de nouveaux emplois pour les entrepreneurs indépendants. Certaines de ces fonctions peuvent nécessiter des compétences différentes de celles requises pour le transport ou la livraison. Dara Khosrowshahi a déclaré qu'Uber propose des emplois aux entrepreneurs indépendants, tels que l'étiquetage et le traitement de données pour former des modèles d'IA, par l'intermédiaire de la branche « solutions IA » de l'entreprise.
« Nous nous développons également dans d'autres types de travail à la demande afin de pouvoir adapter le type de travail disponible aux personnes qui souhaitent gagner leur vie sur notre plateforme », a-t-il déclaré. Dara Khosrowshahi n'a toutefois pas été clair sur les tâches spécifiques dont il s'agit.
Les limites connues de la technologie de conduite autonome
Alors que la course à l'autonomie s'intensifie, les données internes de Waymo montrent que ses courses coûtent plus cher que Lyft et Uber. Le prix moyen de Waymo pour des trajets comparables est supérieur de 6 dollars à celui de Lyft et de 5 dollars à celui d'Uber (soit respectivement 41 % et 31 % de plus). Pendant les heures de pointe, le prix moyen de Waymo était supérieur d'environ 11 dollars à celui de Lyft et de 9,50 dollars à celui d'Uber.
Les véhicules Waymo sont équipés de nombreux capteurs coûteux et peuvent coûter environ 200 000 dollars, soit suffisamment pour acheter cinq ou six voitures classiques. En mai 2025, seuls 1 500 véhicules Waymo étaient en service sur l'ensemble de ses marchés.
Les gens sont apparemment prêts à payer pour la nouveauté. Le directeur des recettes d'Obi a déclaré que la différence réside dans l'enthousiasme des gens pour cette technologie et dans leur réelle préférence pour voyager parfois dans une voiture sans conducteur.
Waymo semble encore être une nouveauté, populaire auprès des touristes, mais qui peut s'avérer peu pratique. Les véhicules Waymo géolocalisés ne circulent que dans la péninsule de San Francisco, ce qui signifie qu'ils ne vous emmèneront pas à Oakland ou à l'aéroport. Ils évitent également les autoroutes et certaines autres zones.
Les données sur les tarifs de Waymo sont surprenantes, étant donné que l'un des principaux arguments de vente des voitures sans conducteur est qu'elles réduisent les coûts de main-d'uvre et, par extension, le coût d'une course. Le coût réel d'un Waymo est, pour l'instant, supérieur à celui d'un Uber ou d'un Lyft, qui coûtent tous deux plus cher qu'auparavant. La question est de savoir si Waymo peut se développer sans subventions supplémentaires et s'il y a de la place pour plus d'une entreprise de véhicules autonomes sur un même marché.
Fait intéressant, les incidents de circulation quotidiens, faciles à gérer pour les humains, peuvent s'avérer délicats pour les voitures autonomes. Par exemple, un robotaxi autonome Waymo a tourné en rond sur le chemin de l'aéroport alors que le vol du passager s'éloignait. Le passager a contacté le service client de Waymo par téléphone pour obtenir de l'aide, mais ils n'ont pas réussi à faire arrêter le véhicule. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'événement se produit. Un chauffeur Uber a notamment déclaré que le meilleur moment pour prendre un Waymo est au milieu de la nuit, quand personne d'autre ne conduit.
Tesla continue de subir des revers avec sa technologie
La percée de Tesla dans le domaine des véhicules autonomes a récemment subi un autre revers. Sa flotte de robotaxis testée à Austin a enregistré trois accidents dès le premier jour. Ces incidents contrastent fortement avec les résultats bien plus sûrs de Waymo. Les régulateurs et les analystes du secteur ont exprimé leurs inquiétudes concernant les informations de sécurité expurgées fournies par Tesla, ainsi que concernant l'état de préparation de sa technologie de conduite autonome Full Self-Driving (FSD).
Ces performances contrastent fortement avec les ambitions initiales de Tesla, qui visait à révolutionner le transport avec des robotaxis autonomes. Le projet pilote d'Austin, lancé en juin 2025 avec une flotte restreinte de véhicules Model Y équipés du système FSD, a été présenté comme le fruit d'une décennie de travail. Cependant, ce programme a rapidement révélé les défauts techniques persistants des robotaxis Tesla (excès de vitesse, freinages fantômes, voies à contresens et confusion aux intersections), mettant en lumière les défis considérables que l'entreprise d'Elon Musk doit encore surmonter.
Les détails qui ressortent de ces incidents brossent un tableau inquiétant. Le taux d'accidents de Tesla dans cette phase initiale est bien pire que celui de Waymo, des accidents s'étant produits dès le premier jour des essais. L'un des accidents a impliqué une collision avec un objet statique, entraînant des blessures légères et le remorquage du véhicule, tandis que d'autres ont été causés par des infractions au code de la route et des dysfonctionnements logiciels qui ont conduit à des manuvres dangereuses.
Elon Musk promet une conduite autonome intégrale sans supervision depuis 2016. Environ une décennie plus tard, sa promesse est loin d'être tenue. La version actuelle de son logiciel Full Self-Driving (FSD) présente encore de graves limites techniques et expose les utilisateurs à des risques réels. Lors d'un récent test du FSD, le logiciel a violemment percuté un obstacle sur la route. Le conducteur navait pas les mains sur le volant au moment où le passager signale les débris bien en avance. Le véhicule a été gravement endommagé en raison de l'impact : barre de torsion brisée, composants de la suspension touchés, nombreux avertissements du système.
Conclusion
Le PGD d'Uber prédit que l'essor des véhicules entièrement autonomes pourrait finir par coûter leur emploi à de nombreux chauffeurs de VTC. Dans un avenir proche, les chauffeurs resteront essentiels en raison de la forte demande, mais à long terme, lautomatisation pourrait bouleverser le marché du travail. Uber collabore déjà avec des entreprises spécialisées, tout en explorant de nouvelles formes de travail pour compenser la disparition progressive des emplois humains.
Au-delà de la technologie, le débat porte sur lacceptation sociale et la régulation. Comment gérer la transition pour les travailleurs concernés ? Comment assurer la sécurité et la responsabilité en cas daccident ? Ces interrogations montrent que la révolution des robotaxis dépasse linnovation technique pour devenir un véritable défi politique et social.
Source : Dara Khosrowshahi, PDG d'Uber
