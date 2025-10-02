Envoyé par Mathis Lucas Envoyé par

Le rapport indique que le constructeur estime qu'« une conception d'avion de pointe pourrait stimuler son activité pour les prochaines décennies ».

Un rapport publié en septembre 2020 a révélé des défaillances dans la conception du jet et une relation trop étroite entre la compagnie et la FAA. Boeing a caché des défauts de conception du 737 MAX aux pilotes et aux régulateurs alors qu'il s'efforçait de faire certifier l'avion comme étant apte à voler.



Le rapport a examiné les défauts d'ingénierie et de conception technique de Boeing, en particulier dans le développement du logiciel de contrôle MCAS. Il décrit comment Boeing a tenté de minimiser la nécessité de former les pilotes sur le 737 MAX, qui était sorti en toute hâte pour tenter de concurrencer l'Airbus A320neo. Par conséquent, ni les pilotes ni les compagnies n'avaient connaissance de l'existence du MCAS avant les deux crashs du 737 MAX.

Boeing a commencé les premières étapes de conception dun nouvel avion monocouloir destiné à remplacer à terme le 737 MAX. Ce projet est encore au stade exploratoire, mais il marque la volonté du constructeur de préparer lavenir face à la concurrence dAirbus et aux limites dévolution de son appareil actuel. L'aboutissement de ce projet permettra potentiellement à Boeing de tourner la page du fiasco des problèmes techniques du 737 MAX.