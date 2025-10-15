Et attire lattention sur les inconvénients de la dépendance au cloud
Logitech mettra fin au fonctionnement de ses boutons connectés Pop à 100 dollars le 15 octobre. En dautres termes, les possesseurs desdits boutons connectés ne pourront plus sen servir en raison de lindisponibilité du service. Le tableau nest pas nouveau quand on sait que des amateurs de maisons connectées, possesseurs daspirateurs et de sonnettes dits « intelligents » se sont, par le passé, retrouvés dans lincapacité den faire usage en raison dune panne sur les serveurs dAmazon. En toile de fond, cest le débat sur la dépendance aux services dans le nuage qui refait surface.
🚨 Logitech is bricking $100 smart home buttons on October 15th.— Techlore (@TechloreInc) October 10, 2025
Your "compensation" for this planned obsolescence? A 15% off coupon (with exclusions) that expires in 6 months. pic.twitter.com/y3kP0H2bxc
En août 2016, Logitech a lancé les interrupteurs Pop, qui permettent d'accéder rapidement à toute une série d'actions domotiques, y compris des gadgets tiers. Par exemple, les utilisateurs pouvaient configurer leurs boutons Pop pour lancer les préréglages d'éclairage Philips Hue ou Insteon, lire une liste de lecture depuis leur enceinte Sonos ou contrôler les stores intelligents Lutron.
Chaque bouton pouvait stocker trois actions, fonctionnait en identifiant les appareils domotiques sur un réseau Wi-Fi partagé et était contrôlable via une application Android ou iOS dédiée. Le Pop Home Switch Starter Pack a été lancé au prix de 100 dollars.
Des rapports font désormais état de ce que Logitech a informé ses clients le 29 septembre que leurs interrupteurs Pop deviendraient bientôt des déchets électroniques.
La liste des projets de lInternet des objets abandonnés par les grandes entreprises technologiques est une des illustrations des dangers de la dépendance aux services fournis depuis le nuage
En 2013, Google a évoqué la possibilité de remplacer le mot de passe par une bague connectée. Lentreprise avait conçu une bague électronique utilisable pour sidentifier de façon unique sur un ordinateur ou à un service en ligne.
En 2015, le géant technologique a procédé à lofficialisation de Google Brillo un protocole de communication basse consommation basé sur des supports physiques déjà existants. Brillo devait simplifier la gestion des objets connectés à domicile. Remplacé en 2016 par Android Things, il a finalement été abandonné faute dadoption.
Les présentations relatives à Android Things ont pour leur part eu lieu lors de lédition 2018 du Google I/O. A date, le système dexploitation de la firme de Mountain View dédié au développement de dispositifs connectés figure dans la longue liste des projets de lInternet des objets envoyés aux oubliettes par Google.
Lon ne saurait passer sans faire mention de léchec des Google Glass qui figure dans la longue liste de projets abandonnés par Google et connue comme le cimétière de Google.
La potentielle indisponibilité du service en ligne sajoute aux autres inconvénients de lInternet des objets parmi lesquels figure lobsolescence programmée déguisée en innovation
Les appareils connectés ont envahi notre quotidien. Des réfrigérateurs intelligents aux thermostats programmables, en passant par les voitures et même les vêtements, la numérisation sest imposée comme une norme. Mais cette sophistication a un revers : la dépendance accrue aux mises à jour logicielles et la nécessité de redémarrer des dispositifs qui, autrefois, se contentaient de fonctionner sans encombre.
Ce phénomène nest pas seulement une question de praticité. Derrière cette multiplication des appareils connectés se cache une stratégie économique : lobsolescence programmée. À travers des mises à jour forcées et des services cloud indispensables au bon fonctionnement des appareils, les entreprises contrôlent leur cycle de vie et poussent les consommateurs à renouveler leur matériel plus souvent quils ne le feraient autrement.
Les voitures modernes, par exemple, nécessitent des correctifs logiciels réguliers pour leurs systèmes embarqués. Parfois, une mise à jour mal conçue peut même engendrer des dysfonctionnements nécessitant des interventions coûteuses. Et que dire des appareils électroménagers qui cessent de fonctionner si leurs logiciels internes ne sont pas mis à jour ?
Raymond Chen, un ancien ingénieur de Microsoft, évoque cette ironie avec frustration. Autrefois, les objets du quotidien étaient fiables et simples. Aujourdhui, une brosse à dents connectée peut signaler une erreur, exiger un correctif logiciel, voire refuser de fonctionner si elle nest pas mise à jour. Cette situation illustre un problème plus large : la complexité excessive de la technologie moderne.
Ce nest plus un secret : LInternet des objets est un danger pour la vie privée
Dans une interview qu'il a accordée au média TFIR et à son fondateur Swapnil Bhartiya, Richard Stallman a fait savoir à la communauté tout le mal quil pensait des objets connectés (IdO) et des technologies qui sous-tendent leur fonctionnement.
Les éléments mis en avant par Stallman pour justifier son animosité vis-à-vis des objets connectés ont un lien direct avec les notions fondamentales de respect de la vie privée et de protection des données des utilisateurs. Stallman déplore le fait que le marché de lIdO est en grande partie contrôlé par des acteurs qui privilégient lusage de logiciels propriétaires au détriment des logiciels libres, alors que, selon lui, seuls le développement et ladoption de logiciels libres à plus grande échelle permettraient de garantir une meilleure protection des données et de la vie privée des utilisateurs dobjets connectés.
Daprès lui, encourager cette tendance « injuste » contribue à la vulgarisation de mouchards et de logiciels propriétaires potentiellement malveillants. Il estime que, dans létat actuel des choses, ce type dappareil se prêterait mieux à un usage industriel ou en entreprise et que leur adoption par le grand public ne ferait que renforcer la surveillance illégale et les abus (lexploitation illégale des données collectées notamment) dont seraient régulièrement victimes les utilisateurs. Un clin dil au scandale de Cambridge Analytica ?
Pour le créateur du système dexploitation libre « GNU », il serait temps que le consommateur apprenne à dire non à certaines pratiques inappropriées qui ont cours dans lindustrie technologique et dinterdire aux entreprises laccès ou la collecte de certaines données de lutilisateur à moins que ces opérations ne soient nécessaires et en rapport direct avec les activités ou les services qu'elles proposent.
Et vous ?
Avez-vous une anecdote qui y ressemble sur un appareil connecté ? Partagez-là.
Sommes-nous réellement gagnants avec des objets de plus en plus sophistiqués, ou avons-nous perdu en simplicité et en fiabilité ?
À quel moment la technologie cesse-t-elle dêtre une aide pour devenir une contrainte ?
La complexité actuelle des appareils est-elle un progrès inévitable ou un excès que nous pourrions éviter ?
La nécessité des mises à jour constantes est-elle une stratégie des entreprises pour nous forcer à renouveler nos appareils ?
Que pensez-vous du "right to repair" et des initiatives visant à rendre les objets plus durables et réparables ?
Linterdépendance entre matériel et logiciel est-elle une évolution positive ou un piège économique ?
Lomniprésence des objets connectés accentue-t-elle notre dépendance à la technologie au détriment de nos capacités manuelles et cognitives ?
Vous avez lu gratuitement 645 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.