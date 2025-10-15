En 2023, le PDG de Tesla, Elon Musk, avait promis que le futur Cybertruck de son constructeur de véhicules électriques se vendrait comme des petits pains, avec entre 250 000 et 500 000 unités par an une fois que l'entreprise aurait atteint son rythme de croisière. Toutefois, environ deux ans plus tard, Tesla n'en est même pas proche, ce qui constitue un nouvel exemple des promesses exagérées de Musk et de ses résultats largement en deçà des attentes.
Le véhicule qui enregistrait des dizaines de milliers de commandes sur les neuf premiers mois de sa disponibilité à la vente est désormais peu demandé, et les stocks grimpent dans les usines. En réalité, le pickup au design futuriste de Tesla a connu un échec cuisant, avec moins de 20 000 unités vendues cette année. Selon un rapport de mai 2025, Tesla aurait 800 millions de dollars de Cybertruck, soit plus de 10 000 véhicules, dont personne ne veut.
Le Cybertruck a chuté à la troisième place du segment des pickups électriques. Seulement 4 306 unités avaient été vendues au deuxième trimestre 2025, le plaçant derrière des concurrents tels que le Ford F-150 Lightning et le Hummer EV. Cela représente une baisse brutale de 50 % par rapport à la même période en 2024.
La solution d'Elon Musk ? Refourguer les Cybertruck à ses autres sociétés
Un taux d'utilisation d'environ 10 % d'une chaîne de production est une situation catastrophique pour un constructeur automobile, car une grande partie du capital investi dans le programme automobile devient un coût irrécupérable. Mais la situation est encore plus difficile pour Tesla, car même avec une production beaucoup plus faible qu'auparavant, le constructeur automobile se retrouve souvent avec des stocks importants de Cybertruck invendus.
La situation pourrait être encore pire sans les efforts créatifs de certains initiés pour dissimuler les ventes catastrophiques du Cybertruck : Elon Musk a commencé à vendre les stocks invendus de Cybertruck à ses propres entreprises ; sa société de fusées SpaceX a pris livraison de centaines de camions et devrait en recevoir des milliers d'autres. Des transporteurs ont également été vus livrant des camions aux bureaux de xAI, la startup d'IA d'Elon Musk.
Selon les sources, des livraisons ont été effectuées vers des sites critiques de SpaceX, notamment Starbase à Boca Chica, au Texas, et l'usine Starlink à Bastrop, au Texas. Wes Morrill, ingénieur en chef du pickup électrique Cybertruck de Tesla, s'est montré très enthousiaste à propos de cette évolution.
« J'adore voir les flottes de véhicules à moteur à combustion interne de Tesla et SpaceX être remplacées par des Cybertruck. Lorsque nous l'avons conçu, cela a toujours fait partie de notre rêve. Je n'aurais jamais imaginé à quel point les photos de la flotte à Starbase auraient du succès. J'ai hâte d'en voir davantage », a déclaré Wes Morrill, soulignant la vision à long terme pour ce véhicule. Il n'a pas précisé combien de véhicules SpaceX devrait acheter.
Selon les analystes du secteur, chez le constructeur de fusées SpaceX, ces robustes pickups électriques devraient jouer un rôle pratique, en soutenant les équipes d'ingénieurs et le personnel opérationnel général, remplaçant ainsi efficacement les flottes à moteur à combustion interne (ICE) existantes.
Cybertruck : des chiffres catastrophiques et des perspectives sombres
Les chiffres dressent un tableau accablant. Tesla n'a vendu que 5 385 Cybertruck au troisième trimestre 2025, soit une baisse considérable de 63 % par rapport à la même période l'année dernière, et seulement 16 000 au total depuis le début de l'année. Outre le fait qu'il soit étroitement associé au comportement et aux commentaires controversés d'Elon Musk, ce pickup a fait l'objet de huit rappels pour des problèmes de conception parfois flagrants.
Il a été critiqué pour son autonomie médiocre, surtout compte tenu de son prix élevé. Le prix de vente moyen du Cybertruck d'Elon Musk avoisine les 79 060 dollars. Sa valeur de revente s'est effondrée au cours des derniers mois en raison de ces défaillances, ce qui en fait un mauvais investissement à long terme.
Les résultats du troisième trimestre n'ont pas été aussi sombres que prévu par les analystes. L'expiration des crédits d'impôt de 7 500 dollars pour les véhicules électriques a incité les consommateurs à se précipiter dans les salles d'exposition à la dernière minute. Mais Tesla pourrait connaître des difficultés après la fin du quatrième trimestre. Le crédit d'impôt fédéral a expiré le 30 septembre, dans le cadre du « Big, Beautiful Bill » du président Donald Trump.
Cela pourrait freiner des chiffres de vente déjà en chute libre. Et imaginez à quel point ces chiffres seraient mauvais si Elon Musk ne s'en vendait pas un grand nombre à lui-même. Tout ceci n'augure certainement rien de bon, même pour une entreprise qui semble abandonner progressivement les véhicules électriques au profit des robots humanoïdes et de l'IA. Elon Musk décrit désormais Tesla comme une entreprise de « robotique intelligente ».
Elon Musk n'a pas tenu ses promesses quant aux capacités du Cybertruck
À la suite de la présentation du Cybertruck pour la première fois en 2019, Tesla a reçu environ 2 millions de précommandes de clients qui ont déboursé 100 dollars chacun. Mais en fin de compte, l'enthousiasme n'a pas duré, car Elon Musk n'a pas pu tenir ses promesses. En outre, de nombreux propriétaires du Cybertruck sont souvent confrontés à des situations dangereuses, en raison de mises à jour défectueuses du logiciel Full Self-Driving (FSD) de Tesla.
Le Cybertruck est arrivé sur le marché deux ans trop tard, ce qui a permis aux rivaux de Tesla d'entrer dans le jeu. Et davantage de détenteurs de réservations pour le Cybertruck auraient pu s'accrocher si Elon Musk n'avait pas augmenté le prix de base du pickup électrique à 99 000 dollars. Ce qui est peut-être le plus préjudiciable pour Tesla, c'est que la prétendue utilité du Cybertruck s'est révélée pire que ce qui était annoncé, entraînant une vague de retours.
Le pickup moyen est doté d'un châssis en acier pour faire face aux rigueurs du transport et du remorquage, mais le châssis du Cybertruck est en aluminium, un métal beaucoup plus léger qui peut se déformer et même se briser sous une forte contrainte. L'acier inoxydable est aussi sensible à la rouille, ce qui signifie que contrairement aux promesses d'Elon Musk, le Cybertruck n'est pas prêt de survivre à un hiver normal, et encore moins à un hiver nucléaire.
Dan Neil, le critique automobile du Wall Street Journal, lauréat du prix Pulitzer, a glissé d'une colline alors qu'il testait le Cybertruck avec sa fille adolescente. « Nous l'avons emmené sur des pistes de classe 3 et 4, ce dont il est techniquement capable. Mais il est aussi plus large de 2 pieds (environ 60,96 cm) que n'importe quel sentier de n'importe quel parc national. C'est ce que je ne comprends pas. C'est vraiment une voiture de route », a déclaré Dan Neil.
Le Cybertruck est interdit en Union européenne et sur plusieurs marchés
Contrairement aux voitures modernes, le Cybertruck n'a pas été conçu pour se déformer en cas d'impact, ce qui augmente encore les risques pour la sécurité pendant et après une catastrophe cataclysmique. C'est également la raison pour laquelle le Cybertruck est interdit au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et en Chine, le plus grand marché de véhicules électriques au monde. Ses choix de conception ne répondent pas aux exigences sur ces marchés.
Il n'est pas surprenant que le Cybertruck soit devenu un symbole de statut pour les forces de sécurité. Un service de police californien a dépensé 153 000 dollars pour l'achat d'un Cybertruck destiné aux « efforts de sensibilisation de la communauté », et un chef de guerre tchétchène a montré un Cybertruck équipé d'une mitrailleuse qui, selon lui, avait été spécialement conçu pour aider son armée à combattre aux côtés de la Russie dans la guerre d'Ukraine.
« Je suis sûr que cette bête apportera beaucoup à nos combattants », a déclaré Ramzan Kadyrov tout en faisant l'éloge du « respecté Elon Musk », qui a nié avoir fabriqué le véhicule pour le chef de guerre tchétchène. En fin de compte, le Cybertruck a dû être remorqué hors du champ de bataille après s'être arrêté brutalement, et Ramzan Kadyrov a accusé Elon Musk de l'avoir éteint à distance, une préoccupation persistante parmi les propriétaires de Tesla.
Elon Musk a fait des déclarations grandiloquentes sur le Cybertruck et visait à vendre 250 000 unités par an, mais Tesla n'a réussi à vendre que 6 400 Cybertruck au cours du premier trimestre 2025. À ce rythme, ils...
