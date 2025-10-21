Le développeur suédois d'outils logiciels pour systèmes embarqués IAR Systems a accepté une offre de rachat de 230 millions $ de la société de logiciels multiplateforme Qt Group.



IAR Systems est une société suédoise de logiciels informatiques qui propose des outils de développement pour les systèmes embarqués. IAR Systems développe des compilateurs en langages C et C++, des débogueurs et d'autres outils pour le développement et le débogage de micrologiciels pour processeurs 8, 16, 32 et 64 bits. L'entreprise a débuté sur le marché 8 bits, puis s'est orientée vers le marché 32 bits en pleine expansion et, plus récemment, a ajouté la prise en charge 64 bits à ses chaînes d'outils Arm (2021) et RISC-V (2022).IAR Systems a son siège social à Uppsala, en Suède, et compte plus de 200 employés dans le monde entier. La société possède des filiales en Allemagne, en France, en Inde, au Japon, en Corée du Sud, en Chine, aux États-Unis, à Taïwan et au Royaume-Uni, et est présente dans le reste du monde par l'intermédiaire de distributeurs. IAR Systems est une filiale du groupe IAR Systems.Récemment, le développeur suédois d'outils logiciels IAR a accepté une offre de 230 millions de dollars pour la société de la part de QT Group. L'opération en numéraire, qui à environ 19 $ représente une prime de 66 % sur le cours actuel de l'action, bénéficie du soutien des principaux investisseurs institutionnels, qui détiennent 38 % des actions. La conclusion de la transaction est subordonnée à la vente de 90 % des actions par les actionnaires avant le 25 septembre, ainsi qu'à l'obtention de toutes les autorisations réglementaires.IAR a connu des difficultés ces dernières années et s'est restructuré sous la direction de sa nouvelle PDG, Cecilia Wachtmeister, pour passer à un modèle d'abonnement. Qt considère quant à lui que cette transaction lui apportera des outils de sécurité fonctionnelle essentiels pour les microcontrôleurs ARM et RISC-V. «», a déclaré Juha Varelius, PDG de Qt Group.Il a ajouté : «Qt Group affirme suivre de près le développement stratégique et opérationnel d'IAR depuis un certain temps et considère cette transaction comme un moyen de créer un guichet unique qui générera une valeur significative pour les deux entreprises.Les portefeuilles de produits du groupe Qt et d'IAR sont complémentaires, Qt Group disposant d'une expertise approfondie dans le développement de produits pour les applications mobiles et de bureau et les appareils embarqués à toutes les étapes du processus, de la conception de l'interface utilisateur au développement de logiciels, en passant par l'assurance qualité et le déploiement, tandis qu'IAR possède de solides compétences en matière de solutions de développement embarquées.Qt Company et Qt Group ne prévoient pas d'apporter de changements aux activités, à la direction ou au personnel d'IAR à la suite de cette offre. Les actionnaires d'IAR, ALCUR Fonden, Andra AP-fonden et Tredje AP-fonden, qui représentent ensemble environ 25,8 % des actions en circulation, se sont engagés à accepter l'accord. En outre, les actionnaires d'IAR, Fjärde AP-fonden, Aktia Nordic Small Cap Fund et Aktia Nordic Micro Cap Fund, qui représentent ensemble environ 10,9 % des actions en circulation, ont confirmé leur soutien et ont l'intention d'accepter l'offre.Voici un extrait de l'annonce de Qt Group :Le 4 juillet 2025, The Qt Company Ltd (« The Qt Company » et, conjointement avec Qt Group, « Qt »), filiale à 100 % de Qt Group Plc (« Qt Group »), a annoncé une offre publique d'achat recommandée aux actionnaires détenant des actions de classe B (les « Actions » ou, individuellement, une « Action ») de I.A.R. Systems Group AB (publ) (« IAR »), leur proposant de céder toutes leurs Actions au prix de 180 SEK en espèces par Action (l'« Offre »). Les Actions d'IAR sont cotées sur le Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Un document relatif à l'Offre a été publié le 15 août 2025.À la fin de la période d'acceptation, le 10 octobre 2025, l'Offre avait été acceptée par des actionnaires détenant un total de 12 037 848 Actions dans IAR, ce qui correspond à 94,49 % des actions et des droits de vote en circulation dans IAR. En conséquence, The Qt Company contrôle au total 12 037 848 actions IAR, soit 94,49 % des actions et des droits de vote en circulation dans IAR.The Qt Company a décidé de mener à bien l'offre. Toutes les conditions sont remplies ou ont fait l'objet d'une renonciation. Le règlement des actions apportées à l'offre pendant la période d'acceptation initiale sera lancé vers le 17 octobre 2025.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?