Elon Musk contrôle désormais les deux tiers des satellites avec le lancement du 10 000e Starlink par la dernière fusée Falcon 9, l'homme le plus riche sur Terre est également le plus puissant dans l'espace

SpaceX a franchi une étape importante dans le cadre de son programme Starlink en mettant en orbite son 10 000e satellite. Cette étape renforce le contrôle d'Elon Musk sur les deux tiers de l'ensemble des satellites actifs en orbite. Avec plus de 8 500 satellites actuellement opérationnels, le réseau Starlink dessert plus de 7 millions de clients dans le monde. Si SpaceX vise 12 000 satellites, avec des plans d'expansion future à 42 000, la société reste loin devant ses concurrents, mais fait face à des inquiétudes croissantes concernant le pouvoir exercé par l'homme le plus riche du monde grâce à son contrôle du réseau Starlink.
Cette expansion rapide intervient alors que Starlink connaît une croissance fulgurante, avec un chiffre d'affaires qui a presque triplé pour atteindre près de 8 milliards de dollars en 2024, et une augmentation rapide du nombre de ses abonnés. Selon les estimations du cabinet d'analyse Quilty Space, Starlink aurait déjà dépassé les anciens leaders du secteur et pourrait générer plus de 12 milliards de dollars de revenus en 2025, ce qui positionnerait l'entreprise comme un acteur majeur de la connectivité mondiale.
Pour rappel, Starlink est une constellation de satellites Internet exploitée par Starlink Services, LLC, un fournisseur international de télécommunications qui est une filiale à 100 % de la société aérospatiale américaine SpaceX, couvrant environ 150 pays et territoires. Elle vise à fournir un service mobile à haut débit à l'échelle mondiale. Starlink a joué un rôle déterminant dans la croissance de SpaceX. La constellation est en cours de déploiement depuis 2019 et repose sur environ 6 300 satellites opérationnels mi-septembre 2024. En juillet 2025, Starlink affirme avoir plus de six millions de clients.
Avec le dernier lancement de Falcon 9 qui a mis en orbite 28 nouveaux satellites, SpaceX continue de consolider sa position de premier fournisseur de services haut débit par satellite en orbite basse. Cela porte à plus de 10 000 le nombre total de satellites Starlink lancés, mais avec les satellites obsolètes qui retombent dans l'atmosphère, le nombre total actuel en orbite est d'environ 8 500.
Les premiers satellites Starlink ont été lancés en 2019 afin de développer ce qui était, à l'époque, une méthode non éprouvée pour fournir un accès Internet haut débit aux régions isolées. SpaceX ayant rempli la charge utile de sa fusée Falcon 9 avec des satellites Starlink chaque fois qu'elle disposait d'une capacité disponible, le nombre de satellites en orbite a rapidement augmenté. Aujourd'hui, l'entreprise dispose de loin du réseau à large bande par constellation le plus étendu, ses concurrents les plus proches proposant à peine 100 satellites en comparaison.
À l'automne 2025, Starlink comptait plus de 7 millions de clients et était en mesure de déployer son réseau Internet pratiquement partout en dehors de la Russie, de la Chine et de quelques pays d'Afrique et d'Amérique du Sud. Il a joué un rôle clé dans l'amélioration de la connectivité de l'Ukraine sur le champ de bataille et a fourni un accès haut débit à des communautés rurales à travers le monde.
Bien que Starlink dispose déjà du réseau le plus étendu, SpaceX prévoit toujours de l'étendre. Son objectif actuel est de 12 000 satellites, avec une expansion potentielle à plus de 34 000 dans les années à venir.
L'UE envisage également de développer son propre système de constellation. La Russie a prévu de tester son propre réseau en 2027, et le réseau satellite chinois Guowang ne cesse de se développer.
Ce dernier lancement de Falcon 9 est le 132e de l'année, ce qui témoigne de l'accélération récente de son rythme de lancement. Cela va de pair avec le développement de Starship, qui a jusqu'à présent fait la démonstration du déploiement de satellites Starlink factices lors de vols d'essai suborbitaux. Lorsqu'il sera capable d'atteindre l'orbite de manière sûre et fiable, il pourra commencer à larguer des quantités beaucoup plus importantes de satellites, accélérant encore davantage l'expansion de Starlink.
Elon Musk contrôle désormais les deux tiers des satellites
SpaceX a lancé le 10 000e Starlink en orbite après avoir livré avec succès un autre lot de 56 satellites le dimanche 19 octobre 2025. Selon les données du traqueur de satellites à but non lucratif Celestrak, cette étape importante signifie que le patron de SpaceX, Elon Musk, contrôle désormais les deux tiers de tous les satellites actifs.
Au 20 octobre, 8 562 des 12 955 satellites actifs en orbite basse, soit un peu plus de 66 %, font partie de la constellation Starlink de SpaceX. 1 500 autres satellites Starlink sont soit inactifs, soit ne sont plus en orbite.
La domination de SpaceX a suscité des inquiétudes quant au pouvoir exercé par l'homme le plus riche du monde grâce à son contrôle du réseau Starlink. En 2023, Elon Musk a déclaré qu'il disposait « de plus de données économiques mondiales en temps réel dans sa tête que quiconque auparavant » grâce à son contrôle de Tesla, SpaceX et X.
Le concurrent le plus proche de SpaceX en termes de taille de constellation est actuellement OneWeb, qui compte 651 satellites en service, mais plusieurs projets chinois visent à mettre en orbite plus de 10 000 satellites d'ici les années 2030.
La société d'Elon Musk espère porter la constellation Starlink à 42 000 satellites, mais n'a actuellement l'autorisation d'en lancer que 12 000. Le dernier lancement Starlink a également égalé le précédent record annuel de SpaceX de 132 lancements Falcon 9, et des dizaines d'autres lancements sont encore prévus avant la fin de 2025.
Les satellites Starlink, qui transmettent l'internet haut débit vers la Terre, sont conçus pour durer environ cinq ans, après quoi ils effectuent une mise à feu contrôlée de leurs propulseurs pour rentrer dans l'atmosphère et se consumer complètement. Des vidéos montrant des débris de Starlink se consumer dans le ciel nocturne ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. L'astronome Jonathan McDowell a enregistré une moyenne d'un à deux satellites SpaceX désorbités chaque jour en 2025.
Le Dr Jonathan McDowell, qui travaille au Centre Harvard-Smithsonian pour l'astrophysique aux États-Unis, a déclaré que ce chiffre passera à environ cinq par jour à mesure que SpaceX continuera à développer sa constellation. Bien que les désorbitations ne présentent aucun risque pour les personnes au sol, Jonathan McDowell a averti que les polluants issus des combustions pourraient potentiellement endommager l'atmosphère et contribuer au réchauffement climatique.
« Même à l'ère des méga-constellations, on ne sait pas encore vraiment si ces effets seront suffisamment importants pour poser un réel problème », a-t-il déclaré, « mais on ne peut pas affirmer qu'ils ne le seront pas ».
Bien que Starlink connaisse actuellement un succès fulgurant, ses chiffres pourraient cependant faire s'effondrer la valorisation de SpaceX. Les experts estiment en effet que les problèmes de capacité, la perte régulière de satellites et la concurrence croissante compromettent les ambitions d'Elon Musk d'utiliser les revenus générés par Starlink pour financer son projet de colonisation de Mars. Selon les analystes, le potentiel de Starlink est moins élevé qu'il n'y paraît et de mauvaises performances financières pourraient faire chuter la valorisation de la société d'Elon Musk spécialisée dans le vol spatial.
Et vous ?
Quelle lecture faites-vous de cette situation ?
Trouvez-vous l'initiative Starlink d'Elon Musk crédible ou pertinente ?
