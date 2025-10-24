Amazon a passé des années à introduire des robots nouveaux et plus sophistiqués dans ses entrepôts, tout en insistant sur le fait qu'ils ne remplaceraient pas les travailleurs et ne prendraient pas les emplois destinés aux humains. Mais selon un récent rapport, Amazon est sur le point d'utiliser plus de robots que d'humains dans ses entrepôts, et compte désormais plus d'un million de robots qui effectuent le travail des humains dans ses entrepôts.
En 2024, Amazon employait 1,5 million de personnes et disposait plus de 750 000 robots travailleurs. C'est beaucoup, mais cela représentait une diminution de plus de 100 000 employés par rapport aux 1,6 million de travailleurs que comptait l'entreprise en 2021. Parallèlement, le nombre de robots introduits par Amazon n'a cessé d'augmenter ces dernières années. L'entreprise disposait de 520 000 robots en 2022 et de 200 000 robots en 2019.
Alors qu'Amazon introduit des centaines de milliers de robots par an, l'entreprise diminue lentement le nombre de ses employés. Un nouveau rapport du New York Times, citant des documents internes divulgués, révèle qu'Amazon espère que les robots remplaceront plus de 600 000 postes aux États-Unis.
Remplacer les humains par des robots pour faire des économies
Concrètement, l'automatisation des entrepôts permettra au géant du commerce électronique d'éviter d'embaucher plus de 600 000 personnes dans les prochaines années aux États-Unis. Et ce, même si l'entreprise prévoit de vendre deux fois plus de produits d'ici 2033. Selon le rapport, le passage de la main-d'uvre humaine au robot devrait s'opérer progressivement. Amazon prévoit d'éviter l'embauche de 160 000 travailleurs américains d'ici à 2027.
Cela permettra à l'entreprise d'économiser environ 30 cents sur chaque article expédié. Des centaines de milliers d'autres postes seront automatisés d'ici à 2033. Au final, l'équipe robotique de l'entreprise cherche à automatiser 75 % des opérations. Cependant, Amazon affirme que ces plans sont mal interprétés.
« Les documents divulgués donnent souvent une image incomplète et trompeuse de nos projets, et c'est le cas ici », a déclaré Kelly Nantel, un porte-parole d'Amazon, dans un communiqué partagé avec les médias. « Dans ce cas précis, les documents semblent refléter le point de vue d'une seule équipe et ne représentent pas notre stratégie globale de recrutement dans nos différents secteurs d'activité, ni aujourd'hui ni à l'avenir ».
Kelly Nantel a ajouté qu'Amazon prévoit d'embaucher 250 000 personnes pour la prochaine période des fêtes, mais n'a pas précisé combien de ces postes seraient permanents. Si Amazon réduit ses embauches, cela représenterait un revirement radical dans la stratégie de croissance de l'entreprise.
Selon le rapport du New York Times, cette nouvelle vague d'automatisation permettrait au géant du commerce électronique d'économiser environ 30 cents sur chaque article stocké et livré à ses clients ; Amazon devrait économiser 12,6 milliards de dollars entre 2025 et 2027. Pour rappel, en mai 2025, Amazon a annoncé la création d'un nouveau robot d'entrepôt propulsé par une IA. Il sera doté « d'un sens du toucher comparable à celui des humains ».
Certains entrepôts sont déjà presque entièrement automatisés
L'entreprise a déjà transformé certains entrepôts. Dans son installation la plus avancée, située à Shreveport, en Louisiane, les articles passent rarement entre les mains d'êtres humains une fois qu'ils ont été emballés. Au lieu de cela, un millier de robots se chargent des expéditions tout au long du reste du processus. Amazon est en mesure d'employer un quart de moins de travailleurs d'entrepôt à Shreveport que la société ne l'aurait fait sans les robots.
Avec l'ajout de nouveaux robots en 2026, Amazon prévoit d'employer deux fois moins de travailleurs à Shreveport. « Avec cette étape importante désormais en vue, nous sommes convaincus de notre capacité à aplatir la courbe d'embauche d'Amazon au cours des dix prochaines années », a écrit l'équipe de robotique, selon les documents internes divulgués. Amazon envisagerait de reproduire cette approche dans environ 40 entrepôts d'ici la fin 2027.
« Personne d'autre n'a la même motivation qu'Amazon pour trouver le moyen d'automatiser ses processus. Une fois qu'ils auront trouvé comment le faire de manière rentable, cela se répandra également chez les autres », a déclaré Daron Acemoglu, lauréat du prix Nobel d'économie l'année dernière.
Il a ajouté que si Amazon atteint son objectif d'automatisation, « l'un des plus grands employeurs des États-Unis deviendra un destructeur net d'emplois, et non plus un créateur net d'emplois ». Amazon a également commencé à moderniser d'anciens entrepôts, comme celui de Stone Mountain près d'Atlanta. Selon des documents divulgués, l'entrepôt de Stone Mountain nécessitera jusqu'à 1 200 employés de moins après son automatisation.
Amazon tente d'atténuer les critiques à l'égard de ces projets
L'adoption par Amazon de robots d'entrepôt inquiète les travailleurs humains depuis des années. Amazon réfléchirait déjà à des moyens d'atténuer les réactions négatives dans les communautés qui pourraient perdre des emplois dans les entrepôts. Par exemple, Amazon aurait envisagé de se forger une image de « bonne entreprise citoyenne » au sein de ces communautés en participant davantage à des événements tels que des défilés et Toys for Tots.
Selon les documents divulgués, Amazon se serait également demandé s'il fallait éviter des termes tels que « automatisation » et « IA » lorsqu'il était question de robotique, préférant utiliser « technologie avancée » ou « cobot » plutôt que « robot » afin de suggérer une collaboration avec les humains. Toutefois le porte-parole d'Amazon, Kelly Nantel, a déclaré aux journalistes qu'il n'existe aucune directive de l'entreprise visant à éviter ces termes.
Une autre préoccupation majeure est que les personnes de couleur seront touchées de manière disproportionnée par le manque d'emplois dans les entrepôts. Selon les analystes, les employés des entrepôts d'Amazon sont environ trois fois plus susceptibles d'être noirs que les employés américains moyens. Selon les documents divulgués, certains employés d'Amazon ont élaboré une stratégie visant à « contrôler le discours » autour de l'automatisation.
Ces derniers mettent l'accent sur les nouveaux rôles des techniciens et l'innovation afin de donner aux responsables locaux un sentiment de fierté. Le rapport n'aborde pas les projets d'Amazon concernant ses employés hors des États-Unis. Amazon a déclaré que certaines installations compteraient davantage d'employés humains après leur modernisation. Mais les analystes considèrent que cette déclaration vise à atténuer les critiques à son égard.
Udit Madan, qui dirige les opérations mondiales d'Amazon, a déclaré que l'entreprise avait utilisé les économies réalisées grâce à l'automatisation dans le passé pour créer de nouveaux emplois. Cependant, la nature de ces emplois nouvellement créés n'est pas claire et leur nombre n'est pas connu.
Amazon travaille sur une nouvelle génération de robots d'entrepôt
Amazon a développé des robots capables de relever des défis particuliers. Cela inclut des mises à jour des robots Kiva portant des noms grecs, comme Hercules, qui déplace des chariots lourds, et Pegasus, qui transporte et trie les commandes emballées. Le géant du commerce électronique a racheté le fabricant de robots Kiva en 2012. Il existe également une série de bras robotisés, notamment Robin et Sparrow, qui manipulent des articles et des colis....
