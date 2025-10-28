Envoyé par Critique Envoyé par





Tout système de niveau 2 à peu près compétent devrait : détecter que le conducteur est endormi/ne réagit pas/est distrait ; attirer l'attention du conducteur à l'aide de signaux visuels et sonores, puis le « secouer » pour le réveiller à l'aide de manuvres de freinage. Si tout cela échoue, immobiliser la voiture en toute sécurité avec les feux de détresse allumés et lancer un appel SOS d'urgence avec la localisation GPS et la description de la situation envoyées aux premiers secours.



Aucun système de niveau 2 ne devrait JAMAIS se désactiver si le conducteur ne réagit pas.



Et même avec le système de niveau 2 désactivé, cet accident ne devrait JAMAIS se produire, car un système de prévention des collisions frontales (totalement indépendant et toujours actif) doit toujours être capable de détecter une voiture devant et de s'arrêter avant de la percuter (au moins jusqu'à une différence de vitesse de 90 km/h, y compris les voitures à l'arrêt, au-delà de laquelle le freinage d'urgence doit être utilisé pour réduire autant que possible la vitesse d'impact).



Tesla est le résultat d'un système conçu pour impressionner et non pour privilégier la sécurité.



