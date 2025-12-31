« La pertinence des robots réside dabord dans leur capacité à seconder lHomme », daprès Brooks
Les ingénieurs et dirigeants de la filière robotique reconnaissent que bien que des progrès significatifs aient été réalisés, la transition de prototypes à des robots utilitaires est plus longue que prévue par les investisseurs. Le fait est que les concepteurs de robots reconnaissent désormais que le battage médiatique en la matière devance la réalité. Cest ce qui ressort dun récent exposé de Rodney Brooks, cofondateur diRobot, dans lequel il indique que lune des erreurs les plus importantes de la filière de la robotique est de faire une fixation sur la forme humaine.
Depuis des décennies, limaginaire collectif nourrit lidée que lavenir des robots passe nécessairement par des formes humaines. Les démonstrations de Boston Dynamics, Tesla Optimus ou encore Figure AI entretiennent cette vision dun futur où des androïdes accompliraient toutes les tâches humaines. Pour Brooks, cest une erreur fondamentale.
Lhumanoïde séduit lil, rassure linvestisseur et capte lattention des médias, mais il masque un gouffre technique. Dans un entrepôt, une usine ou une maison, les environnements sont chaotiques, remplis dimprévus. Ce que lon montre lors dune démo calibrée ne tient pas lorsquon confronte la machine à la complexité réelle. Le décalage entre le rêve et lusage pratique est abyssal.
À linverse de ses concurrents, Brooks mise sur la sobriété. Sa société Robust.AI développe des robots collaboratifs conçus pour lindustrie logistique. Plutôt que dimaginer un humanoïde manipulant des cartons, ses ingénieurs ont conçu des chariots intelligents capables de suivre les opérateurs, de réduire leurs déplacements et de fluidifier les flux de travail.
Ces robots ne remplacent pas lhumain : ils le secondent. Brooks insiste : la valeur économique dun robot ne réside pas dans sa ressemblance avec lHomme, mais dans sa capacité à soulager, accélérer et simplifier des tâches précises.
Or, ce type dinnovation est souvent jugé « ennuyeux » par les investisseurs, habitués aux promesses spectaculaires. Pourtant, le marché de la logistique mondiale se chiffre en trillions de dollars, et cest là que la robotique peut changer la donne, loin des chimères dun majordome métallique universel.
Lentreprise West Japan Railways par exemple utilise un robot humanoïde géant pour entretenir les voies ferrées et effectuer d'autres tâches critiques. Son opérateur, assis dans un cockpit sur le camion, voit à travers les yeux du robot grâce à des caméras et actionne à distance ses puissants membres et mains. Avec une portée verticale de 12 mètres, la machine peut utiliser divers accessoires afin de porter des objets pesant jusqu'à 40 kg, tenir un pinceau pour peindre ou utiliser une tronçonneuse.
Ce sont surtout les tentatives de mise au rebut total des humains au profit de la machine qui continuent à mener les constructeurs de robots droit dans des murs
La technologie des caisses dites automatiques devait révolutionner le shopping. Mais, tant pour les consommateurs que pour les commerçants, elle na pas tenu ses promesses comme lillustre le cas McDonalds.
« Ça na rien apporté de ce quelle promettait », souligne Christopher Andrews, professeur associé et président de sociologie à luniversité Drew, aux États-Unis, et auteur de The Overworked Consumer: Self-Checkouts, Supermarkets, and the Do-It-Yourself Economy. « Les magasins voyaient cela comme la nouvelle frontière. Sils pouvaient faire croire au consommateur que [la caisse automatique] était un moyen préférable de faire ses courses, alors ils pourraient réduire les coûts de main-duvre. Mais ils se rendent compte que les gens ont besoin daide pour le faire, ou quils vont voler des choses. Ils ont fini par se rendre compte quils ne font pas déconomies, ils perdent de largent ».
De nombreuses entreprises de vente au détail ont investi des millions - voire des milliards - de dollars dans la technologie des caisses automatiques, qui, selon Andrews, a été développée pour la première fois dans les années 1980, et a commencé à apparaître dans les magasins dans les années 1990. Elles ne sont pas exactement bon marché à installer dans les magasins : certains experts estiment quun système de quatre bornes peut coûter six chiffres. Malgré le coût pour les installer, de nombreux détaillants font marche arrière sur la technologie. Target, par exemple, limite le nombre darticles que les clients des caisses automatiques peuvent acheter en une seule fois. Walmart a supprimé certaines bornes de caisse automatique dans certains magasins pour dissuader les vols. Au Royaume-Uni, la chaîne de supermarchés Booths a également réduit le nombre de bornes de libre-service dans ses magasins, car les clients disent quelles sont lentes et peu fiables. Dollar General, lune des entreprises de vente au détail qui connaît la plus forte croissance aux États-Unis, revoit également sa stratégie.
En 2022, la chaîne de magasins à prix réduit a misé fortement sur la technologie des caisses automatiques - il nest pas rare de voir un ou deux employés seulement soccuper dun magasin entier de Dollar General dans certaines régions. Mais la société a annoncé en janvier 2024 quelle allait réduire le nombre de caisses automatiques dans ses magasins, après avoir constaté que les clients préféraient interagir avec un caissier humain. « Nous avons appris que nos clients apprécient vraiment le contact humain », a déclaré Todd Vasos, le PDG de Dollar General, lors dune conférence téléphonique avec les analystes.
Source : Rodney Brooks
Et vous ?
Le succès de produits « modestes » comme le Roomba ne prouve-t-il pas que linnovation repose davantage sur la simplicité que sur le spectaculaire ?
Les géants de la Tech, qui investissent massivement dans les humanoïdes, sont-ils dans une stratégie de communication plutôt que de véritable rentabilité industrielle ?
Lapproche de Rodney Brooks, axée sur des solutions discrètes mais concrètes, peut-elle séduire à long terme des marchés dominés par lattrait du sensationnel ?
