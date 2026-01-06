IdentifiantMot de passe
Une famille accuse l'Autopilot et la fonction de guidage automatique de sa Tesla d'avoir fait dévier la voiture sur la trajectoire d'un camion venant en sens inverse,
Causant la mort de 4 proches

Le
Une famille accuse lAutopilot et la fonction de guidage automatique de sa Tesla d'avoir fait dévier la voiture sur la trajectoire d'un camion venant en sens inverse
Causant la mort de 4 proches

Tesla fait l'objet d'une poursuite judiciaire après un accident mortel impliquant un Model X. Quatre membres d'une même famille et leur chien ont perdu la vie dans cet accident survenu dans l'Idaho. La poursuite allègue que lAutopilot et la fonction de guidage automatique ont failli dans leur rôle de corriger la trajectoire du véhicule qui a fini par percuter un camion venant en sens inverse. Le tableau relance les questionnements en lien avec la possibilité de latteinte du stade de véhicules entièrement autonomes, cest-à-dire, le niveau 5.

Le soir du 1er septembre 2023, une tragédie s'est produite sur l'autoroute 33 dans l'Idaho lorsqu'une Tesla Model X est entrée en collision frontale avec une semi-remorque, tuant une femme, ses deux enfants, son gendre et le chien de la famille.

L'accident a entraîné la fermeture de l'autoroute 33 dans l'Idaho, où il s'est produit, pendant environ huit heures, le temps que les autorités mènent leur enquête et dégagent les lieux. Désormais, un membre de la famille qui ne se trouvait pas dans la voiture ce soir là poursuit Tesla en justice pour ce qu'il considère comme un défaut du système de maintien de voie.

Ce survivant est Nathan Blaine, dont l'épouse, Jennifer Blaine, était au volant de la Model X au moment de l'accident. Leur fille, leur fils et leur gendre ont tous péri dans l'accident, ainsi que le chien de la famille. Le conducteur de la semi-remorque n'a pas été blessé. Selon la police, la Model X aurait franchi la ligne médiane et provoqué l'accident.

Nathan Blaine estime que Tesla est en réalité responsable. Dans le cadre du procès, il affirme que le Model X était « déraisonnablement dangereux et défectueux » en raison de ce qu'il décrit comme une inefficacité de lAutopilot et de la fonction de guidage automatique. Selon la plainte, Tesla n'a pas équipé le Model X 2022 de fonctions d'aide à la conduite suffisantes et capables de maintenir le véhicule sur sa voie.



Où en est-on avec les voitures, bus et camions entièrement autonomes ?

Lautonomie des véhicules se définit selon des niveaux allant de 0 à 5. Mercedez Benz est devenue la première entreprise automobile à obtenir un certificat de conformité pour véhicules autonomes de niveau 3. Les rapports ont fait état de ce quun véhicule Waymo était équipé dun Advanded Driving Systems de niveau 4 lorsquil a écrasé un chien à San Francisco à mi-parcours de lannée 2023. Les débats portent désormais sur la possibilité de latteinte du stade de véhicules entièrement autonomes, cest-à-dire, le niveau 5.

Lautonomie des véhicules se définit selon des paliers :

  • Niveau 0 : cest lautomobiliste qui reste maître à bord ;
  • Niveau 1 : lordinateur peut intervenir pour gérer la vitesse ou la direction (régulateur de vitesse, alerte distance de sécurité) mais le conducteur garde le contrôle du véhicule ;
  • Niveau 2 : la voiture peut « se conduire » temporairement, en se garant toute seule par exemple (park assist). Le conducteur reste responsable de la conduite ;
  • Niveau 3 : le conducteur peut déléguer la conduite à lordinateur dans certaines situations comme les bouchons. La fonction embouteillage du XC 90 de Volvo illustre parfaitement ce niveau. Lordinateur peut aussi indiquer au conducteur quand il doit reprendre le véhicule en main ;
  • Niveau 4 : plus besoin du conducteur dans certains cas prédéfinis ; le véhicule dépose son conducteur, se gare seul et revient chercher son propriétaire ;
  • Niveau 5 : la voiture est totalement autonome et contrôle toutes les fonctions du véhicule. Le conducteur peut être présent ou non.



Des experts sont davis que lHomme est parti pour rester aux commandes encore longtemps dans la filière automobile

Kyle Vogt, PDG de Cruise, indique que « même dans des décennies vous nobtiendrez pas de véhicules autonomes à 100 %. » Ce dernier est davis que lassistance à distance va rester sur le long terme. Luc Julia, lun des inventeurs de lassistant vocal Siri dApple, actuel vice-président innovation de Samsung Monde, et directeur du laboratoire de recherche en IA de Samsung déclare pour sa part que « la voiture autonome nexistera jamais La charge cognitive nécessaire pour la conduite est trop importante pour la confier à une machine. Cela fonctionnera à 98 %, mais il restera toujours 2 % que seul lhumain pourra accomplir. »

Source : plainte

Et vous ?

Que pensez-vous des avancées en matière dintelligence artificielle appliquée à lautomobile ?

Le palier de véhicules autonomes à 100 % pourra-t-il être atteint ?

