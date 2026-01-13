IdentifiantMot de passe
Les camionnettes de livraison sans conducteur font le buzz en Chine en raison du chaos qu'elles sèment sur les routes : « Rien ne les arrête »
Ce qui colle l'étiquette de mème sur les véhicules dits autonomes

Le , par Patrick Ruiz
4 commentaires

Les camionnettes de livraison sans conducteur font le buzz en Chine en raison du chaos quelles sèment sur les routes : « Rien ne les arrête »
Ce qui colle létiquette de mème sur les véhicules dits autonomes

Des vidéos montrant des camionnettes de livraison sans conducteur en Chine se frayant un chemin à travers des chantiers routiers, des rues accidentées et des obstacles sont devenues virales sur Internet, transformant ces véhicules autonomes en une sorte de mème. Elles apparaissent dans un contexte de doutes quant à la possibilité de latteinte de la pleine autonomie des véhicules.

Les vidéos montrent plusieurs exemples de camionnettes de livraison sans conducteur coincées sur des routes endommagées, roulant sur du béton frais (malgré les tentatives des ouvriers pour les en empêcher), peinant sur des surfaces inégales et continuant même à rouler avec une moto coincée sous un passage de roue.

Dans chaque clip, le véhicule semble continuer à rouler malgré l'obstacle. Les images ont fait lobjet de large diffusion sur les réseaux sociaux, accompagnées de légendes humoristiques indiquant que « rien ne les arrête », les spectateurs soulignant l'incapacité apparente des fourgonnettes à réagir à des situations imprévues.

Les véhicules que l'on voit dans les vidéos font partie du réseau de livraison autonome en pleine expansion en Chine. Les grandes entreprises de logistique ont déployé des camionnettes autonomes dans les villes et les zones rurales dans le cadre de leurs efforts pour automatiser les livraisons.

Ces camionnettes sont généralement utilisées sur des itinéraires fixes entre les centres de livraison et les points de dépôt de quartier, roulant souvent à faible vitesse et surveillés à distance par des opérateurs humains.

La plupart des véhicules s'appuient sur des caméras, des radars et des itinéraires pré-cartographiés plutôt que sur des systèmes de conduite entièrement autonomes. Les opérateurs peuvent intervenir à distance si le fourgon rencontre un problème, mais les vidéos virales suggèrent que certaines situations entraînent encore des erreurs ou des retards.


Des experts sont davis que lHomme est parti pour rester aux commandes encore longtemps dans la filière automobile

Kyle Vogt, PDG de Cruise, indique que « même dans des décennies vous nobtiendrez pas de véhicules autonomes à 100 %. » Ce dernier est davis que lassistance à distance va rester sur le long terme. Luc Julia, lun des inventeurs de lassistant vocal Siri dApple, actuel vice-président innovation de Samsung Monde, et directeur du laboratoire de recherche en IA de Samsung déclare pour sa part que « la voiture autonome nexistera jamais La charge cognitive nécessaire pour la conduite est trop importante pour la confier à une machine. Cela fonctionnera à 98 %, mais il restera toujours 2 % que seul lhumain pourra accomplir. »

Lautonomie des véhicules se définit selon des niveaux allant de 0 à 5. Mercedez Benz est devenue la première entreprise automobile à obtenir un certificat de conformité pour véhicules autonomes de niveau 3. Les rapports ont fait état de ce quun véhicule Waymo était équipé dun Advanded Driving Systems de niveau 4 lorsquil a écrasé un chien à San Francisco à mi-parcours de lannée 2023. Les débats portent désormais sur la possibilité de latteinte du stade de véhicules entièrement autonomes, cest-à-dire, le niveau 5.

Lautonomie des véhicules se définit selon des paliers :

  • Niveau 0 : cest lautomobiliste qui reste maître à bord ;
  • Niveau 1 : lordinateur peut intervenir pour gérer la vitesse ou la direction (régulateur de vitesse, alerte distance de sécurité) mais le conducteur garde le contrôle du véhicule ;
  • Niveau 2 : la voiture peut « se conduire » temporairement, en se garant toute seule par exemple (park assist). Le conducteur reste responsable de la conduite ;
  • Niveau 3 : le conducteur peut déléguer la conduite à lordinateur dans certaines situations comme les bouchons. La fonction embouteillage du XC 90 de Volvo illustre parfaitement ce niveau. Lordinateur peut aussi indiquer au conducteur quand il doit reprendre le véhicule en main ;
  • Niveau 4 : plus besoin du conducteur dans certains cas prédéfinis ; le véhicule dépose son conducteur, se gare seul et revient chercher son propriétaire ;
  • Niveau 5 : la voiture est totalement autonome et contrôle toutes les fonctions du véhicule. Le conducteur peut être présent ou non.


Et vous ?

Que pensez-vous des avancées en matière de véhicules sans conducteurs ? Partagez-vous les avis selon lesquels l'humain est parti pour rester encore longtemps aux commandes ?

Quelles sont les approches techniques susceptibles de faire atteindre aux véhicules du palier de pleine autonomie ?

4 commentaires
popo
Le 13/01/2026 à 9:26
Je ne suis pas le dernier à dire haut et fort que les Tesla sont des cercueils ambulants qu'il faut retirer de la circulation.
Il en va de même pour ces camionnettes de la mort....
2  1 
marsupial
Le 13/01/2026 à 10:38
Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
Il y a des hallucinations ou ce genre de truc, mais si les constructeurs automobiles continuent dinvertir massivement dans la recherche et le développement, dans 20, 30 ans, la conduite autonome sera peut-être au point.
Comme les datacenters dans l'espace ? Les centrales inertielles permettent déjà de se repérer dans l'espace et cela coûterait peut-être aussi cher de les intégrer dans les véhicules autonomes qu'un GPS mais cela ne changerait rien au problème dès lors que l'on les commande avec un cerveau défectueux. On fait déjà des drones autonomes mais pas avec de l'IA générative mais un moteur d'asservissements.

Chaque accident fournit des informations utiles pour améliorer le système.
Depuis le temps que c'est en Beta et qu'il y a des accidents, ce devrait être au point. La Chine en est déjà au niveau 4 : appeler sa voiture est tout à fait commun là-bas.
0  0 
Ryu2000
Le 13/01/2026 à 10:59
Citation Envoyé par marsupial Voir le message
Comme les datacenters dans l'espace ?
Ouais, il y a des entreprises qu'investissent énormément là dedans, ça fonctionnera peut-être. En tout cas, elles y croient. (Project Suncatcher de Google)
Il me semble qu'il est prévu que des prototypes soient envoyé en 2027.
Les gars se disent qu'il y a du soleil et qu'il fait froid, donc il y a peut-être moyen d'en tirer profit.

Les milliardaires ne se trompent pas 100% des fois, parfois ils ont raison sur un point, peut-être que Jeff Bezos a raison pour l'histoire des datacenters dans l'espace.

Au pire on s'en fout, laissez les entreprises comme Amazon ou Google envoyer des satellites dans l'espace, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas notre problème...
Datacenters ou pas, il y aura de plus en plus de satellites en orbite. (ils finissent par retomber, donc on en envoi régulièrement)
Si seulement l'UE pouvait stopper son projet "IRIS²" ce serait vraiment cool.

Citation Envoyé par marsupial Voir le message
dès lors que l'on les commande avec un cerveau défectueux
Dans chaque projet de conduite autonome, il y a un logiciel différent, si ça se trouve parfois il utilise autre chose que l'IA générative.
0  0 
Ryu2000
Le 13/01/2026 à 10:03
Citation Envoyé par Patrick Ruiz Voir le message
La plupart des véhicules s'appuient sur des caméras, des radars et des itinéraires pré-cartographiés plutôt que sur des systèmes de conduite entièrement autonomes. Les opérateurs peuvent intervenir à distance si le fourgon rencontre un problème, mais les vidéos virales suggèrent que certaines situations entraînent encore des erreurs ou des retards.
Je pense qu'avec les bons capteurs, les véhicules autonomes finiront par faire mieux que l'humain.
Le logiciel aura accès à plus d'informations et il pourra les traiter extrêmement rapidement.
Le système sait ce qu'il se passe à 360°, avec les radars il peut "voir" des objets que l'humain ne peut pas.
Il y a des hallucinations ou ce genre de truc, mais si les constructeurs automobiles continuent dinvertir massivement dans la recherche et le développement, dans 20, 30 ans, la conduite autonome sera peut-être au point.

Chaque accident fournit des informations utiles pour améliorer le système.
Ça va être compliqué quand il y aura beaucoup de neige et que plus aucun marquage au sol ne sera visible.

Citation Envoyé par popo Voir le message
les Tesla
C'est le Niveau 2 de l'autonomie, en gros les Tesla peuvent se garer toute seule, c'est tout.

Tesla Autopilot - Fonctionnalités de conduite
L'Autopilot de Tesla est classé au niveau 2 selon les six niveaux SAE (0 à 5) d'automatisation de conduite de véhicules[145]. À ce niveau le véhicule peut se mouvoir en autonomie partielle dans les deux dimensions de conduite et le conducteur prend le rôle de surveillant. Le conducteur reste toujours constamment responsable des manuvres aussi automatisées soient-elles et peut ou doit intervenir à tout moment pour interrompre une manuvre risquée
Le conducteur est totalement est responsable.
0  2 

 