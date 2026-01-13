Ce qui colle létiquette de mème sur les véhicules dits autonomes
Des vidéos montrant des camionnettes de livraison sans conducteur en Chine se frayant un chemin à travers des chantiers routiers, des rues accidentées et des obstacles sont devenues virales sur Internet, transformant ces véhicules autonomes en une sorte de mème. Elles apparaissent dans un contexte de doutes quant à la possibilité de latteinte de la pleine autonomie des véhicules.
Les vidéos montrent plusieurs exemples de camionnettes de livraison sans conducteur coincées sur des routes endommagées, roulant sur du béton frais (malgré les tentatives des ouvriers pour les en empêcher), peinant sur des surfaces inégales et continuant même à rouler avec une moto coincée sous un passage de roue.
Dans chaque clip, le véhicule semble continuer à rouler malgré l'obstacle. Les images ont fait lobjet de large diffusion sur les réseaux sociaux, accompagnées de légendes humoristiques indiquant que « rien ne les arrête », les spectateurs soulignant l'incapacité apparente des fourgonnettes à réagir à des situations imprévues.
Les véhicules que l'on voit dans les vidéos font partie du réseau de livraison autonome en pleine expansion en Chine. Les grandes entreprises de logistique ont déployé des camionnettes autonomes dans les villes et les zones rurales dans le cadre de leurs efforts pour automatiser les livraisons.
Ces camionnettes sont généralement utilisées sur des itinéraires fixes entre les centres de livraison et les points de dépôt de quartier, roulant souvent à faible vitesse et surveillés à distance par des opérateurs humains.
La plupart des véhicules s'appuient sur des caméras, des radars et des itinéraires pré-cartographiés plutôt que sur des systèmes de conduite entièrement autonomes. Les opérateurs peuvent intervenir à distance si le fourgon rencontre un problème, mais les vidéos virales suggèrent que certaines situations entraînent encore des erreurs ou des retards.
Des experts sont davis que lHomme est parti pour rester aux commandes encore longtemps dans la filière automobile
Kyle Vogt, PDG de Cruise, indique que « même dans des décennies vous nobtiendrez pas de véhicules autonomes à 100 %. » Ce dernier est davis que lassistance à distance va rester sur le long terme. Luc Julia, lun des inventeurs de lassistant vocal Siri dApple, actuel vice-président innovation de Samsung Monde, et directeur du laboratoire de recherche en IA de Samsung déclare pour sa part que « la voiture autonome nexistera jamais La charge cognitive nécessaire pour la conduite est trop importante pour la confier à une machine. Cela fonctionnera à 98 %, mais il restera toujours 2 % que seul lhumain pourra accomplir. »
Lautonomie des véhicules se définit selon des niveaux allant de 0 à 5. Mercedez Benz est devenue la première entreprise automobile à obtenir un certificat de conformité pour véhicules autonomes de niveau 3. Les rapports ont fait état de ce quun véhicule Waymo était équipé dun Advanded Driving Systems de niveau 4 lorsquil a écrasé un chien à San Francisco à mi-parcours de lannée 2023. Les débats portent désormais sur la possibilité de latteinte du stade de véhicules entièrement autonomes, cest-à-dire, le niveau 5.
Lautonomie des véhicules se définit selon des paliers :
- Niveau 0 : cest lautomobiliste qui reste maître à bord ;
- Niveau 1 : lordinateur peut intervenir pour gérer la vitesse ou la direction (régulateur de vitesse, alerte distance de sécurité) mais le conducteur garde le contrôle du véhicule ;
- Niveau 2 : la voiture peut « se conduire » temporairement, en se garant toute seule par exemple (park assist). Le conducteur reste responsable de la conduite ;
- Niveau 3 : le conducteur peut déléguer la conduite à lordinateur dans certaines situations comme les bouchons. La fonction embouteillage du XC 90 de Volvo illustre parfaitement ce niveau. Lordinateur peut aussi indiquer au conducteur quand il doit reprendre le véhicule en main ;
- Niveau 4 : plus besoin du conducteur dans certains cas prédéfinis ; le véhicule dépose son conducteur, se gare seul et revient chercher son propriétaire ;
- Niveau 5 : la voiture est totalement autonome et contrôle toutes les fonctions du véhicule. Le conducteur peut être présent ou non.
Et vous ?
Que pensez-vous des avancées en matière de véhicules sans conducteurs ? Partagez-vous les avis selon lesquels l'humain est parti pour rester encore longtemps aux commandes ?
Quelles sont les approches techniques susceptibles de faire atteindre aux véhicules du palier de pleine autonomie ?
