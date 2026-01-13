La Chine dépose auprès de l'UIT des documents concernant des mégaconstellations totalisant près de 200 000 satellites, alors que la concurrence pour l'accès à l'orbite terrestre basse s'intensifie

La Chine a soumis à l'Union internationale des télécommunications (UIT) des plans pour des mégaconstellations qui comptent près de 200 000 satellites, soulignant ainsi son ambition de s'assurer des créneaux orbitaux et des fréquences radio alors que la concurrence s'intensifie dans l'orbite terrestre basse. Les demandes concernent plus d'une douzaine de constellations proposées, dont deux systèmes de plus de 96 000 satellites chacun. Des instituts de recherche chinois, des opérateurs soutenus par l'État, des groupes de télécommunications et des entreprises commerciales figurent parmi les candidats, ce qui reflète une stratégie coordonnée et à long terme pour un déploiement orbital à grande échelle.
Cette initiative sinscrit dans une stratégie déjà amorcée par Pékin face à la montée en puissance de Starlink. Dès 2023, la Chine a considéré la constellation dElon Musk comme une menace militaire, et évoqué le déploiement dun réseau concurrent de près de 13 000 satellites en orbite basse pour contrer Starlink. Linitiative sinscrit dans un contexte de concurrence accrue, alors que lUnion européenne développe également un projet similaire dans le même but.
L'Union internationale des télécommunications (UIT) est une agence spécialisée des Nations Unies chargée de nombreuses questions liées aux technologies de l'information et de la communication. Elle a été créée le 17 mai 1865 sous le nom d'Union télégraphique internationale, la première organisation internationale officielle et permanente. L'organisation est bien antérieure à l'ONU, ce qui en fait la plus ancienne agence des Nations Unies. Doreen Bogdan-Martin est la secrétaire générale de l'UIT, la première femme à occuper ce poste.
La Chine a récemment déposé auprès de l'UIT des plans pour plus de 200 000 satellites, signalant ainsi une volonté décisive de s'assurer des créneaux orbitaux et des fréquences radio alors que la concurrence s'intensifie entre les grandes puissances pour l'accès à l'orbite terrestre basse.
Selon les documents publiés sur le site web de l'UIT, la Chine a soumis des demandes couvrant plus d'une douzaine de constellations de satellites, avec des systèmes individuels dont la taille varie de quelques dizaines à près de 100 000 satellites.
Les demandes pour les deux plus grandes constellations, CTC-1 et CTC-2, comprenant chacune 96 714 satellites, ont été déposées par l'Institut Radio Spectrum Utilization and Technological Innovation. Cet institut, un organisme de R&D nouvellement créé qui se concentre sur l'innovation et la commercialisation du spectre radioélectrique, représentait plus de 95 % du total.
Parmi les autres organismes ayant déposé des demandes, on trouve le groupe China Satellite Network, soutenu par l'État, Shanghai Yuanxin Satellite Technology, les géants des télécommunications China Mobile et China Telecom, ainsi que les entreprises spatiales commerciales GalaxySpace, Guodian Gaoke Space Technology et Spacety.
« Cette initiative témoigne de la détermination et de la capacité de la Chine à mener à bien un déploiement systématique à grande échelle en orbite terrestre basse », a déclaré Ding Botao, directeur adjoint de la recherche en information à l'Académie des sciences sociales de Shanghai.
Il est à noter que plusieurs pays ont également déposé des informations relatives à des réseaux satellitaires comprenant des constellations de plus de 100 000 satellites.
Un expert du centre national chinois de réglementation des radiocommunications a déclaré que la soumission d'informations à l'UIT est la première étape pour les opérateurs de satellites du monde entier dans le déploiement de systèmes satellitaires, car l'utilisation des fréquences et des ressources orbitales des satellites nécessite une série de procédures qui doivent être effectuées deux à sept ans avant le lancement des satellites.
La Chine a toujours respecté les réglementations radio de l'UIT, a déclaré l'expert du centre de réglementation, ajoutant que le processus de développement, depuis les dépôts internationaux jusqu'aux lancements de satellites et au déploiement des applications, est généralement long, l'échelle réelle du déploiement et les paramètres techniques faisant souvent l'objet d'une optimisation et d'ajustements dynamiques dans les dernières étapes.
Cette montée en puissance des ambitions orbitales chinoises s'est déjà traduite par des déploiements concrets. En mai 2025, Pékin a lancé les douze premiers satellites dune constellation spatiale dédiée au cloud computing basé sur lintelligence artificielle. À terme, ce réseau, qui devrait comprendre 2 800 satellites capables de traiter des données directement en orbite grâce à des liaisons intersatellites, pourrait rivaliser avec certains des supercalculateurs terrestres les plus puissants.
