La Chine déploie des robots policiers dans les villes afin de promouvoir l'usage des humanoïdes dans la vie quotidienne. Ces ensembles équipés de caméras et d'écrans patrouillent de manière autonome sur les trottoirs et aux carrefours. Ils peuvent interagir avec le public, diffuser des messages et même diriger la circulation, transformant ainsi la science-fiction en réalité quotidienne. Linitiative similaire à dautres à léchelle mondiale ravive la controverse autour daspects comme les atteintes à la vie privée.
Les ingénieurs et dirigeants de la filière robotique reconnaissent que bien que des progrès significatifs aient été réalisés, la transition de prototypes à des robots utilitaires est plus longue que prévue par les investisseurs. Le fait est que les concepteurs de robots reconnaissent désormais que le battage médiatique en la matière devance la réalité. Cest ce qui ressort dun récent exposé de Rodney Brooks, cofondateur diRobot, dans lequel il indique que lune des erreurs les plus importantes de la filière de la robotique est de faire une fixation sur la forme humaine. Et cest justement lun des griefs que des observateurs relèvent à propos de ces robots policiers lancés en Chine. Davis dinternautes, la forme humaine nest pas nécessaire pour un ensemble qui joue à peu près le rôle de feux de signalisation.
Les robots policiers : une solution de maintien de lordre qui divise
L'introduction de cette technologie policière suscite l'inquiétude de certains défenseurs des droits de lHomme qui s'interrogent sur le respect de la vie privée et sur le budget, et qui craignent que les populations ne veuillent pas vivre dans des villes patrouillées par des robots.
En juin 2023, la Legal Aid Society a demandé au département des enquêtes de la ville de New York d'enquêter sur le déploiement des technologies de surveillance, estimant qu'elles violaient la loi sur le contrôle des technologies de surveillance par la police (Police Oversight of Surveillance Technology Act). Dans un communiqué de presse, la Legal Aid Society a indiqué que le public ne voulait surtout pas des Digidogs, une technologie qu'elle a qualifiée de « robot dystopique ».
Le 11 avril 2023, la police de New York a annoncé de nouvelles technologies de surveillance qu'elle commencerait à utiliser immédiatement, notamment un robot de sécurité autonome K5, le DigiDog robotique de Boston Dynamics et les pistolets de repérage GPS StarChase. D'autres technologies comprennent également une technologie de numérisation des empreintes digitales qui permettra aux agents de la police de New York de numériser les empreintes digitales directement à partir de leur téléphone portable et une nouvelle technologie de « réalité augmentée » disponible sur les téléphones de certains agents de la police de New York qui leur permettra de « mieux visualiser les données [contenues dans le système de connaissance du domaine] », un vaste réseau urbain de capteurs, de bases de données, d'appareils, de logiciels et d'infrastructures que la police utilise pour ses enquêtes.
Selon la Legal Aid Society, ces technologies n'ont fait l'objet d'aucune nouvelle politique en matière d'impact et d'utilisation, et le délai obligatoire de 45 jours accordé au public pour formuler des avis n'a pas été respecté. Dans le cas précis du DigiDog, les New-Yorkais ont déjà rejeté cette technologie. « La police de New York l'a achetée et rendue en 2021 après l'avoir utilisée pour cibler et terrifier des personnes dans des logements sociaux. Le public ne veut clairement pas de ce robot dystopique », déclare la Legal Aid Society. La police de New York tente de contourner les étapes requises par la loi afin de l'ajouter à son arsenal de surveillance sans l'avis de la communauté. « La police de New York a introduit cinq nouvelles technologies en 2023, en violation flagrante de la loi POST », a déclaré Shane Ferro, avocat de l'unité de criminalistique numérique de la Legal Aid Society.
Depuis des décennies, limaginaire collectif nourrit lidée que lavenir des robots passe nécessairement par des formes humaines. Les démonstrations de Boston Dynamics, Tesla Optimus ou encore Figure AI entretiennent cette vision dun futur où des androïdes accompliraient toutes les tâches humaines.
Lhumanoïde séduit lil, rassure linvestisseur et capte lattention des médias, mais il masque un gouffre technique. Dans un entrepôt, une usine ou une maison, les environnements sont chaotiques, remplis dimprévus. Ce que lon montre lors dune démo calibrée ne tient pas lorsquon confronte la machine à la complexité réelle. Le décalage entre le rêve et lusage pratique est abyssal.
À linverse de ses concurrents, Brooks mise sur la sobriété. Sa société Robust.AI développe des robots collaboratifs conçus pour lindustrie logistique. Plutôt que dimaginer un humanoïde manipulant des cartons, ses ingénieurs ont conçu des chariots intelligents capables de suivre les opérateurs, de réduire leurs déplacements et de fluidifier les flux de travail.
Ces robots ne remplacent pas lhumain : ils le secondent. Brooks insiste : la valeur économique dun robot ne réside pas dans sa ressemblance avec lHomme, mais dans sa capacité à soulager, accélérer et simplifier des tâches précises.
Or, ce type dinnovation est souvent jugé « ennuyeux » par les investisseurs, habitués aux promesses spectaculaires. Pourtant, le marché de la logistique mondiale se chiffre en trillions de dollars, et cest là que la robotique peut changer la donne, loin des chimères dun majordome métallique universel.
Lentreprise West Japan Railways par exemple utilise un robot humanoïde géant pour entretenir les voies ferrées et effectuer d'autres tâches critiques. Son opérateur, assis dans un cockpit sur le camion, voit à travers les yeux du robot grâce à des caméras et actionne à distance ses puissants membres et mains. Avec une portée verticale de 12 mètres, la machine peut utiliser divers accessoires afin de porter des objets pesant jusqu'à 40 kg, tenir un pinceau pour peindre ou utiliser une tronçonneuse.
Et vous ?
Le succès de produits « modestes » comme le Roomba ne prouve-t-il pas que linnovation repose davantage sur la simplicité que sur le spectaculaire ?
Les géants de la Tech, qui investissent massivement dans les humanoïdes, sont-ils dans une stratégie de communication plutôt que de véritable rentabilité industrielle ?
Lapproche de Rodney Brooks, axée sur des solutions discrètes mais concrètes, peut-elle séduire à long terme des marchés dominés par lattrait du sensationnel ?
