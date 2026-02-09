Waymo admet ce que Tesla cache : ses véhicules autonomes font appel à des opérateurs humains basés aux Philippines. « Robotaxis », la plus grande arnaque sémantique de la décennie Tech ?

5 1

Ce qu'il y a de sidérant est que l'on a des exemples tous les jours qui prouvent que l'IA relève de la farce (voir de l'escroquerie), mais des gogos continuent à y "investir" des milliards...Le plus drôle est que google n'a rien inventé: Au 18ème siècle a été présenté le "Turc, joueur d'échec", un automate qui jouait aux échecs et gagnait la plupart de ses parties jouées contre des humains. Il a été présenté aussi bien dans les cours royales européennes qu'aux USA...Le "Turc joueur d'échec" se présentait sous la forme d'un meuble dans lequel on pouvait voir le mécanisme en oeuvre avec sur le meuble un mannequin ayant l'aspect d'un turc de la période ottomane et bien sûr le mécanisme se mettait en mouvement quand le "Turc" déplaçait une pièce de l'échiquier....Il a fallu attendre 1820 (plus d'un demi-siècle) pour découvrir la supercherie: Derrière le mécanisme, il y avait une cache dans le meuble où se tenait le vrai joueur... Un être humain de petite taille bien réel qui n'avait rien d'un automate... L'IA du 18ème siècle!