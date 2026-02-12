Apptronik lève 520 millions $ additionnels, pour un total de 935 millions $ levés afin de développer des robots humanoïdes IA. Les humains et les robots travaillant côte à côte seront-ils bientôt une réalité ?

Apptronik lève 520 millions de dollars pour développer ses robots Apollo

Apptronik s'associe à de grands noms pour construire des robots collaboratifs

Apptronik s'appuie sur son expérience pour étendre la portée d'Apollo

Apptronik clôture une série A de plus de 935 millions de dollars avec une nouvelle extension de 520 millions de dollars

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Apptronik est un spin-off du Human Centered Robotics Lab de l'université du Texas à Austin. Elle a été fondée début 2016 dans le but de créer la prochaine génération de robots qui changeront notre façon de vivre et de travailler. Apptronik a construit certains des robots les plus diversifiés, allant des exosquelettes aux torses humanoïdes, en passant par des plateformes de mobilité bipèdes et des bras robotiques uniques capables de soulever plus que leur propre poids. L'expérience et les enseignements que l'entreprise a tiré de tous ces travaux ont conduit au développement d'Apollo, le « robot humanoïde le plus avancé au monde ».La société de robotique Apptronik, basée à Austin, vient de conclure un tour de financement massif, qui porterait le montant total de sa série A à plus de 935 millions de dollars. Les investisseurs font la queue : les anciens noms, tels que Google, Mercedes-Benz, B Capital et PEAK6, sont restés à bord, tandis que de nouveaux noms, comme AT&T Ventures, John Deere et Qatar Investment Authority, se sont joints à eux. Ensemble, ils construisent Apollo, un robot humanoïde conçu pour travailler aux côtés des humains, mais pas pour les remplacer. La production et le déploiement sont sur le point de connaître un sérieux coup de pouce, et l'entreprise semble se préparer à une année 2026 très chargée.Comme l'indique le site officiel d'Apptronik, le récent tour de table de série A-X, d'un montant de 520 millions de dollars, fait suite à un tour de table de série A déjà sursouscrit de 415 millions de dollars en 2025. Cela porte le total à près d'un milliard de dollars. Selon les experts, le tour de table supplémentaire a été ouvert à un multiple de trois fois la valorisation initiale. Cela suggère que les investisseurs misent gros sur la vision d'Apptronik. La société prévoit d'utiliser ces capitaux pour accélérer la production d'Apollo et étendre son réseau de déploiements commerciaux et pilotes à l'échelle mondiale.Le financement servirait à soutenir de nouvelles installations pour la formation des robots et la collecte de données. Cela pourrait être crucial pour améliorer les performances dans des conditions réelles. L'objectif semble être d'accélérer la mise sur le marché et de faciliter l'intégration dans les secteurs qui ont vraiment besoin d'automatisation, comme la logistique et la fabrication.Apptronik ne travaille pas seul, mais a signé des accords avec des acteurs de poids, notamment Mercedes-Benz, GXO Logistics, Jabil et Google DeepMind, qui participe également au projet et contribuerait au développement de la prochaine génération de robots humanoïdes à l'aide de Gemini Robotics. La stratégie semble consister à combiner du matériel robotique avec une IA de pointe afin de créer des machines véritablement collaboratives.Jeff Cardenas, cofondateur et PDG, a déclaré que l'entreprise visait à créer des robots qui ne soient pas seulement des outils, mais des collaborateurs de confiance. Il s'agit d'un changement intéressant par rapport aux robots industriels traditionnels, qui travaillent principalement séparément des humains. Apollo est conçu pour effectuer des tâches physiquement exigeantes et répétitives, en travaillant aux côtés des humains pour transporter des composants, trier des articles, assembler des produits, etc.Le robot se concentrerait dans un premier temps sur la logistique et la fabrication. Cela semble logique. Ces secteurs sont ceux qui impliquent les processus les plus physiques et les plus répétitifs. Apollo pourrait libérer les travailleurs humains pour qu'ils se consacrent à des tâches plus stratégiques. Selon les experts, une fois sa fiabilité prouvée dans ces secteurs, son expansion dans le commerce de détail, les soins de santé et, à terme, le domicile semble probable. L'ambition est clairement grande. Et elle pourrait ne pas être loin d'être réalisée.Apptronik existe depuis près d'une décennie et s'appuie sur des travaux antérieurs, notamment le robot Valkyrie de la NASA. Apollo est l'aboutissement de 15 robots précédents. Près de 300 employés contribueraient à sa conception, à ses tests et à son déploiement. L'entreprise a vu le jour au Human Centered Robotics Lab de l'université du Texas à Austin, ce qui semble tout à fait approprié pour une entreprise spécialisée dans les robots qui travaillent en étroite collaboration avec les humains.Le 11 février dernier, Apptronik a annoncé une levée de fonds de série A-X d'une valeur de 520 millions de dollars, portant le total de la série A à plus de 935 millions de dollars. L'annonce d'Apptronik est présentée ci-dessous :La société de robotique basée sur l'IA Apptronik a annoncé une levée de fonds de série A-X de 520 millions de dollars, avec la participation d'investisseurs existants tels que B Capital, Google, Mercedes-Benz et PEAK6, ainsi que de nouveaux investisseurs tels que AT&T Ventures, John Deere et Qatar Investment Authority (QIA). Ce tour de financement de série A-X fait suite à une levée de fonds initiale de série A de 415 millions de dollars en 2025, qui a été sursouscrite, portant le total de la série A d'Apptronik à plus de 935 millions de dollars et le capital total levé à près d'un milliard de dollars. Après l'annonce initiale de la série A, Apptronik a continué à susciter un intérêt considérable de la part des investisseurs, ce qui a conduit la société à ouvrir la nouvelle extension de sa série A à un multiple de 3 fois la valorisation de la série A, soulignant la forte confiance des investisseurs dans la vision d'Apptronik pour des robots alimentés par l'IA qui assistent les personnes dans tous les aspects de leur vie.Grâce à ces nouveaux capitaux, Apptronik va accélérer la production de son robot humanoïde primé, Apollo, et étendre son réseau mondial de déploiements commerciaux et pilotes. Cet investissement permettra d'accélérer la mise sur le marché et permettra à Apptronik d'investir dans des projets nécessaires pour répondre aux besoins de ses nombreux clients dans les secteurs de la vente au détail, de la fabrication et de la logistique, notamment la construction d'installations de pointe pour la formation des robots et la collecte de données. Ce financement alimentera également l'innovation continue dans la conception pionnière par l'entreprise de robots centrés sur l'humain, ouvrant la voie à son nouveau robot très attendu qui devrait faire ses débuts en 2026.Apptronik a conclu des partenariats avec certaines des plus grandes marques mondiales, notamment Mercedes-Benz, GXO Logistics et Jabil. Apptronik a également conclu un partenariat stratégique de premier plan avec Google DeepMind afin de développer la prochaine génération de robots humanoïdes, optimisés par Gemini Robotics.« L'investissement réalisé aujourd'hui témoigne d'une grande confiance dans notre mission qui consiste à fournir des robots humanoïdes conçus pour travailler aux côtés des humains, non seulement comme des outils, mais aussi comme des collaborateurs de confiance », a déclaré Jeff Cardenas, cofondateur et PDG d'Apptronik. « Avec le soutien de nos investisseurs de longue date et de nos partenaires stratégiques, nous sommes prêts à dévoiler la toute dernière version d'Apollo et à maximiser l'impact de l'IA incarnée dans tous les secteurs. Ensemble, nous transformons les flux de travail, réinventons les usines et écrivons un nouveau chapitre pour la prochaine génération de robots humanoïdes conçus et construits pour favoriser un progrès social significatif. »« Apptronik établit la norme en matière d'IA incarnée à grande échelle », a déclaré Howard Morgan, président et associé général de B Capital. « À ce moment charnière, nous sommes fiers d'intensifier notre...