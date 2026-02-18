Depuis son lancement en juin 2025, le service de robotaxi de Tesla opère dans le périmètre d'Austin, au Texas, avec une flotte de Model Y équipées du système de conduite autonome (ADS) de l'entreprise. En janvier 2026, Tesla a transmis cinq nouveaux rapports d'accidents à la NHTSA, couvrant des incidents survenus en décembre 2025 et janvier 2026. Ces cinq événements portent le total cumulé à 14 accidents depuis l'ouverture du service, soit une progression constante qui ne montre aucun signe d'amélioration.
Les incidents les plus récents illustrent une variété de situations problématiques : une collision avec un objet fixe à 27 km/h en ligne droite, un choc avec un bus alors que le véhicule Tesla était immobilisé, une collision à faible vitesse avec un poids lourd, et deux incidents distincts où le véhicule autonome a reculé dans des obstacles un poteau ou arbre à environ 1,6 km/h, un objet fixe à 3,2 km/h. Ces vitesses basses ne doivent pas induire en erreur : elles révèlent des défaillances systémiques dans la gestion de situations pourtant basiques, comme la marche arrière ou la détection d'objets statiques.
Les chiffres qui condamnent Tesla par ses propres métriques
Le bilan actuel représente environ un accident toutes les 57 000 miles (environ 91 700 km) sur une flotte ayant parcouru approximativement 800 000 miles depuis le début du service. Ce chiffre prend une dimension particulièrement ironique lorsqu'on le compare aux données publiées par Tesla elle-même dans son Vehicle Safety Report, qui indique qu'un conducteur américain moyen subit un accident mineur environ tous les 229 000 miles et une collision majeure tous les 699 000 miles.
Par le biais de ses propres benchmarks, la flotte robotaxi de Tesla est impliquée dans des accidents environ quatre fois plus souvent que ce que la société cite comme normal pour un conducteur humain moyen lors d'une collision mineure. Si l'on retient les statistiques de la NHTSA sur les accidents reportés à la police une collision tous les 500 000 miles environ le ratio grimpe à huit ou neuf fois la fréquence humaine.
Ce qui rend ce constat encore plus accablant est souvent négligé dans le débat public : chacun de ces miles a été parcouru avec un moniteur de sécurité entraîné à bord, capable d'intervenir à tout moment. Ces véhicules ne sont donc pas des systèmes pleinement autonomes opérant sans filet. Il y a un être humain dans la voiture dont l'unique mission est de prévenir les accidents. Le taux d'accident observé est donc un plancher optimiste, et non un plafond : sans ces interventions humaines non comptabilisées, le bilan réel serait probablement bien plus lourd.
Une hospitalisation cachée cinq mois durant
Parmi les révélations les plus troublantes figure la mise à jour discrète d'un rapport d'accident datant de juillet 2025. Tesla avait initialement classé cet incident une collision en tournant à droite contre un SUV à environ 3,2 km/h comme relevant uniquement de « dommages matériels ». En décembre 2025, soit cinq mois plus tard, la société a soumis une troisième version du rapport, reclassifiant la gravité des blessures en « Mineur avec hospitalisation ». Cela signifie qu'une personne impliquée dans un accident d'un robotaxi Tesla a nécessité des soins hospitaliers, une information que Tesla n'a jamais rendue publique de son propre chef.
Cette révision tardive, enfouie dans une mise à jour de base de données réglementaire, illustre un problème de transparence qui dépasse la simple question des performances techniques. Elle soulève des interrogations légitimes sur la qualité et la sincérité du reporting de Tesla envers le régulateur fédéral.
L'opacité comme stratégie : Tesla seul contre tous
Sur ce point, la comparaison avec les autres opérateurs de véhicules autonomes est brutale. Chaque rapport de crash Tesla dans la base de données NHTSA est intégralement rédigé avec la même mention : « [REDACTED, MAY CONTAIN CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION] ». Les narratifs complets qui décrivent les circonstances exactes de l'accident, le comportement du système, les éventuelles tentatives d'intervention du moniteur sont systématiquement masqués.
Tesla est, selon les données disponibles, le seul opérateur ADS à procéder ainsi de manière aussi systématique. Waymo, Zoox, Aurora, Nuro : tous fournissent des descriptions narratives complètes de chaque incident. Un rapport type de Waymo issu du même jeu de données décrit par exemple : « Le véhicule Waymo circulait vers le nord sur N. 16th Street dans la voie de gauche quand il a ralenti et s'est arrêté pour céder le passage à un piéton qui avait commencé à traverser. » Ce niveau de détail permet une évaluation indépendante de la responsabilité du système, de la réactivité du moniteur et des axes d'amélioration.
Sans ces narratifs, il est impossible de déterminer si le système autonome de Tesla était en faute, si le moniteur a failli à son rôle, ou si les accidents étaient inévitables. Tesla demande une confiance aveugle tout en rendant toute vérification impossible une posture difficilement défendable pour une technologie déployée sur la voie publique.
L'abîme Waymo : une autre vision de l'autonomie
Le contraste avec Waymo (filiale d'Alphabet) est saisissant, et pas uniquement sur le plan de la transparence. Waymo a accumulé plus de 127 millions de miles entièrement sans conducteur, et des recherches indépendantes montrent que ses véhicules réduisent les accidents causant des blessures de 80 % et les accidents causant des blessures graves de 91 % par rapport aux conducteurs humains. À Austin même, Waymo rapporte 51 incidents dans la même base de données NHTSA, mais sa flotte a parcouru un nombre de miles incomparablement supérieur à celle de Tesla dans la ville.
Waymo tire sa robustesse d'une architecture multi-capteurs combinant LiDAR, radar et caméras, offrant une redondance que le système caméra-uniquement de Tesla ne peut pas garantir. Cette différence architecturale est au cur du débat technique sur l'approche de Tesla. Elon Musk a longtemps défendu l'idée que le LiDAR était une « béquille » inutile et coûteuse, arguant que la vision artificielle seule suffisait à reproduire les capacités d'un conducteur humain. Les données d'Austin remettent sérieusement en question ce postulat.
Un autre facteur aggravant : le service robotaxi de Tesla tend à limiter son fonctionnement ou à s'arrêter en cas de pluie ou de mauvaises conditions météorologiques à Austin (les capteurs, basés sur la vision, peuvent être perturbés par une faible visibilité, ce qui conduit le système à suspendre le service par précaution). Austin enregistre en moyenne plus de 80 jours de pluie par an. Le système vision-only de Tesla repose sur huit caméras pour naviguer (Tesla a décidé de renoncer au LiDAR et de s'appuyer entièrement sur la vision par ordinateur). La pluie, le brouillard et les reflets solaires obstruent ces caméras, dégradant la capacité du système à fonctionner en sécurité. NHTSA a spécifiquement demandé à Tesla comment il entendait opérer dans des conditions de faible visibilité et Tesla a demandé à l'agence de dissimuler sa réponse.
Un déploiement qui défie la logique réglementaire
Tesla a commencé à proposer des courses sans moniteur de sécurité à Austin fin janvier 2026, soit juste après avoir enregistré quatre accidents dans la première moitié du mois. Cette décision, prise alors que les métriques de sécurité continuent de se détériorer, interpelle les observateurs du secteur. Si les véhicules supervisés affichent un taux d'accident plusieurs fois supérieur à la moyenne humaine, qu'en sera-t-il des opérations pleinement non supervisées ?
Elon Musk a récemment admis que Tesla avait besoin de 10 milliards de miles de données pour une « conduite autonome non supervisée sûre » un seuil que la flotte n'atteindra pas avant juillet 2026 au plus tôt. Cette déclaration, faite par Musk lui-même, entre en contradiction directe avec le déploiement commercial déjà en cours sans moniteur.
Sur le plan boursier, les révélations...
