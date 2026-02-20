qui tente de faire croire à un choix stratégique délibéré
Pendant dix ans, Tesla a vendu du rêve avec deux groupe de mots : « Autopilot » et « Full Self-Driving ». Deux promesses qui n'en étaient pas vraiment, deux noms soigneusement choisis pour évoquer l'autonomie sans jamais la garantir. Jusqu'à ce que la Californie, État où le constructeur vend le plus de véhicules aux États-Unis, finisse par taper du poing sur la table. La mort officielle de la marque « Autopilot » n'est pas une décision stratégique de Tesla c'est le résultat d'une procédure administrative de cinq ans, d'une décision de justice, et d'une menace de suspension de licence qui aurait pu faire très mal.
L'histoire commence en 2021, même si les germes du problème remontent bien plus loin. À partir de mai 2021, Tesla commercialisait ses fonctionnalités ADAS (Advanced Driver Assistance System) avec les appellations « Autopilot » et « Full Self-Driving Capability , accompagnées de la phrase « Le système est conçu pour être capable d'effectuer des trajets courts et longs sans aucune action requise de la part de la personne assise au siège conducteur. » Or, les véhicules équipés de ces fonctionnalités ne pouvaient pas, à l'époque de ces publicités, et ne peuvent toujours pas aujourd'hui, fonctionner comme des véhicules autonomes.
Le California DMV ouvre alors une enquête. En novembre 2023, le DMV dépose des accusations formelles contre les licences de fabricant et de distributeur de Tesla. La réponse de Tesla est pour le moins audacieuse : le constructeur argue que le DMV avait connaissance de l'appellation « Autopilot » depuis 2014 et de « Full Self-Driving » depuis 2016, invoquant en substance une forme de prescription comme si l'ancienneté d'une pratique trompeuse constituait une défense recevable.
L'Office of Administrative Hearings de Californie tient une audience devant un juge administratif du 21 au 25 juillet 2025. Le juge rend sa décision proposée le 20 novembre 2025. La conclusion est sans appel.
La décision du juge : une « longue tradition illégale »
Le juge administratif tranche en faveur du DMV. En décembre 2025, il juge que l'utilisation du terme « Autopilot » pour décrire les fonctionnalités ADAS de Tesla est trompeuse et viole la loi californienne. La décision conclut que la convention de nommage de Tesla « s'inscrit dans une longue tradition, illégale, d'utilisation délibérée de l'ambiguïté pour induire les consommateurs en erreur. »
La sanction initiale prévue est sévère : le juge ordonne une suspension de 30 jours des licences de fabricant et de distributeur. À l'issue de son examen, le DMV adopte les conclusions du juge concernant les violations, mais réduit les pénalités : il impose immédiatement un sursis permanent à la suspension de la licence de fabricant et accorde à Tesla 60 jours pour prendre des mesures concernant son utilisation du terme « Autopilot ».
Autrement dit : Tesla conserve sa licence de fabricant mais court le risque réel de se voir interdire de vendre des véhicules en Californie pendant un mois si elle ne se conforme pas. Pour une entreprise dont la Californie représente le principal marché américain, la menace n'est pas symbolique.
La capitulation stratégique ou comment transformer une obligation en « pivot »
Tesla se plie à l'injonction. Le 17 février 2026, le DMV confirme que Tesla a pris les mesures correctives nécessaires et a cessé d'utiliser le terme trompeur « Autopilot » dans la commercialisation de ses véhicules électriques en Californie. Tesla avait précédemment modifié son utilisation du terme « Full Self-Driving » pour clarifier que la supervision du conducteur est requise, en adoptant la formulation « Full Self-Driving (Supervised) ».
Ce qui est remarquable ici, c'est la manière dont Tesla a géré cette capitulation réglementaire. Plutôt que d'afficher une simple mise en conformité, le constructeur a opéré une restructuration complète de son offre ADAS qui, vue de l'extérieur, pourrait ressembler à un choix stratégique délibéré. En réalité, le calendrier est accablant.
Tesla a tué Autopilot, basculé FSD vers un modèle d'abonnement exclusif, et respecté la date limite de conformité du DMV tout cela à la même date. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une entreprise qui restructure l'intégralité de son modèle commercial ADAS autour d'une décision réglementaire tout en essayant de faire passer cela pour un choix stratégique.
Concrètement : en janvier, Tesla a abandonné Autopilot en tant que produit autonome aux États-Unis et au Canada, passant à un modèle d'abonnement facturant 99 dollars par mois pour la fonctionnalité, tout en supprimant l'option d'achat unique à 8 000 dollars qui était proposée auparavant. La date limite de conformité du DMV au 14 février coïncidait exactement avec ce changement.
La mécanique du « washing » technologique
Il faut prendre un peu de recul pour mesurer l'ampleur du problème marketing que représente cette affaire, au-delà du simple cadre juridique californien. Tesla n'a pas juste mal choisi des noms : le constructeur a systématiquement construit une narration autour de l'autonomie à venir, en utilisant un présent ambigu pour décrire un futur hypothétique.
« Autopilot » est un terme issu de l'aviation, où il désigne un système capable de piloter un appareil sans intervention humaine continue sur des phases définies du vol. L'appliquer à un système ADAS de niveau 2 qui requiert que le conducteur garde les mains sur le volant et reste attentif en permanence constitue une dissonance cognitive délibérément entretenue. De même, « Full Self-Driving » (conduite entièrement autonome) est une affirmation d'état, non une promesse de roadmap.
Ce type de stratégie, que l'on pourrait appeler le « capability washing » par analogie avec le greenwashing, consiste à utiliser des termes évoquant des capacités futures ou idéales pour vendre des produits aux capacités actuelles bien plus limitées. Elle est particulièrement répandue dans les secteurs technologiques à forte composante d'IA et d'automatisation, où l'écart entre le discours marketing et la réalité technique peut être considérable.
Le juge a écrit dans sa décision : « Un consommateur raisonnable penserait probablement qu'un véhicule doté de Full Self-Driving Capability peut voyager en toute sécurité sans l'attention constante et totale d'un conducteur humain. Cette croyance est fausse tant sur le plan technologique que juridique ce qui rend le nom Full Self-Driving Capability trompeur. »
Les implications pour l'industrie et la réglementation de l'IA embarquée
Cette affaire dépasse le simple cas Tesla. Elle pose une question fondamentale qui va devenir de plus en plus centrale à mesure que les systèmes d'IA embarquée dans les véhicules et plus largement dans tous les produits technologiques gagnent en sophistication : jusqu'où peut-on aller dans une dénomination aspirationnelle sans basculer dans la tromperie ?
La frontière est d'autant plus délicate à tracer que l'industrie automobile tout entière a adopté des terminologies similaires. « ProPilot » chez Nissan, « Super Cruise » chez General Motors, « Pilot Assist » chez Volvo tous ces noms évoquent une forme d'assistance avancée qui pourrait être mal comprise par des consommateurs non avertis. La différence, dans le cas Tesla, est que le marketing allait explicitement jusqu'à suggérer une autonomie complète sur des trajets entiers, sans action du conducteur.
La décision californienne pourrait donc faire jurisprudence. D'autres régulateurs, aux États-Unis comme en Europe, observent attentivement l'issue de cette procédure. En Europe, le règlement sur l'IA et les directives sur la protection des consommateurs offrent déjà un cadre potentiellement plus contraignant pour ce type de pratiques. Si d'autres États américains emboîtent le pas à la Californie ce que l'histoire récente de la réglementation automobile suggère comme probable l'ensemble de l'industrie du véhicule connecté va devoir revoir ses copies en matière de communication sur les capacités de ses systèmes ADAS.
Et maintenant ?
Tesla se retrouve dans une position ambiguë. D'un côté, la mise en conformité californienne lui permet d'éviter l'interruption de ses ventes dans son plus grand marché et de clore un dossier judiciaire embarrassant. De l'autre, le passage au modèle d'abonnement à 99 dollars par mois pour FSD Supervised soulève de nouvelles questions : ce changement de modèle économique, présenté comme une évolution naturelle de la stratégie produit, est-il vraiment dicté par des considérations commerciales, ou est-il le symptôme d'une entreprise qui restructure ses revenus à la hâte pour compenser la perte d'une source de revenus unique à 8 000 dollars par véhicule ?
Par ailleurs, une question juridique plus large demeure ouverte. La reconnaissance officielle que le marketing de Tesla était trompeur ouvre potentiellement la voie à des recours collectifs de la part de consommateurs ayant acheté leurs véhicules sur la foi de ces affirmations. Le fait que Tesla ait commercialisé des fonctionnalités d'assistance à la conduite sous des noms impliquant une pleine autonomie, et qu'il ait fallu une action réglementaire et une décision de justice pour forcer le constructeur à s'arrêter, ne sera pas facilement oublié.
Quant au nom « Autopilot » lui-même, il aura eu une longue vie environ dix ans au compteur pour une promesse qui, techniquement et légalement, n'aurait peut-être jamais dû être formulée de cette façon.
Source : DMW de Californie
Et vous ?
Les noms de fonctionnalités ADAS comme « Autopilot » ou « Full Self-Driving » sont-ils le signe d'une tromperie délibérée, ou simplement d'un marketing aspirationnel que les consommateurs auraient dû savoir décoder ?
La décision californienne va-t-elle créer un précédent qui forcera toute l'industrie automobile et plus largement les éditeurs de logiciels d'IA à revoir leurs dénominations produit ?
Le passage de Tesla à un abonnement mensuel à 99 dollars est-il une opportunité ou un piège pour les utilisateurs : payez-vous vraiment pour une technologie qui progresse, ou financez-vous simplement la conformité réglementaire d'une entreprise ?
D'autres secteurs technologiques (assistants vocaux, IA générative, robotique) ne sont-ils pas en train de commettre les mêmes erreurs de « capability washing » que Tesla, avec des risques peut-être encore plus grands pour les utilisateurs ?
