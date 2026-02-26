Design mignon, données massives : la stratégie émotionnelle des géants de la tech pour infiltrer vos foyers avec leurs robots est de les rendre mignons pour tenter de vous séduire

L'ingénierie de l'attendrissement

Éviter la vallée de l'étrange

Le Roomba et le prénom : l'anthropomorphisme inévitable

L'IA physique : la prochaine frontière

Le revers de la médaille : manipulation, données et dépendance

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Los Angeles, janvier 2026. Les rues sont inondées après des pluies diluviennes. Parmi les images qui circulent sur les réseaux sociaux, une scène insolite attire des millions de vues : un robot de livraison de DoorDash, pataugeant dans les eaux boueuses, peine à remonter un trottoir détrempé. La réaction des internautes ? De la compassion. « Elle fait de son mieux, les gars », commente une utilisatrice sur Instagram, le cur serré. D'autres vidéos montrent des passants aidant ces robots à franchir des obstacles, appuyant sur les boutons de passages piétons à leur place, leur souhaitant bonne route.Certains n'ont pas d'ailleurs hésité à le soulever comme cet internaute qui dit :« Dans ces commentaires, certains éprouvent plus de compassion pour un robot que pour un être humain travaillant dans des conditions extrêmes. C'est pourquoi ils les trouvent mignons. Ils les possèdent afin de pouvoir externaliser la gestion de ces engins et payer une misère à des personnes aux Philippines (et dans d'autres pays) pour les faire fonctionner à distance, alors même que les chauffeurs réclamaient des salaires et des conditions de travail décents. Ils refusent de verser aux humains des primes de risque ou une assurance maladie. Sans compter qu'il s'agit d'une forme de surveillance supplémentaire. Trouver ces engins mignons n'est pas immoral, mais cela mérite réflexion, car personne n'est à l'abri de ces tactiques de lutte des classes. »Ce phénomène n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'une stratégie industrielle minutieusement calculée : faire en sorte que les humains s'attachent émotionnellement aux robots afin d'en faciliter l'acceptation dans l'espace public. Une manipulation qui mobilise des décennies de recherche en psychologie cognitive, en neurosciences et en design industriel.Chez DoorDash, le premier robot de livraison autonome de la compagnie  baptisé Dot  n'a pas été conçu uniquement pour rouler vite. Ses ingénieurs ont consulté des études sur la perception humaine des formes avant de trancher pour un design circulaire. La science est sans appel : les humains préfèrent instinctivement les formes arrondies aux formes anguleuses, qu'ils associent inconsciemment à la douceur et à l'inoffensivité, là où les arêtes vives évoquent le danger.Les grands yeux circulaires de Dot, qui « regardent » dans la direction où il va se diriger, ne sont pas là pour des raisons fonctionnelles. Ils servent à établir un contact visuel avec les piétons, à simuler une intention, une conscience, un respect de l'autre. « Dot et les robots comme lui veulent faire partie de la famille », explique Ashu Rege, vice-président en charge de l'autonomie chez DoorDash. Une formulation qui en dit long : l'objectif explicite est de faire entrer ces machines dans le cercle des êtres auxquels on s'attache.Cette démarche suit une logique bien connue des éthologues : le kindchenschema, ou schéma infantile, théorisé par Konrad Lorenz dans les années 1940. Les traits caractéristiques des nourrissons  grosse tête, front bombé, grands yeux, membres courts  déclenchent automatiquement chez les adultes des réponses neurobiologiques de protection et d'affection. Les designers de robots ne font qu'exploiter ce mécanisme évolutif, perfectionné sur des centaines de milliers d'années, pour court-circuiter notre défiance instinctive à l'égard de machines qui, autrement, pourraient nous sembler menaçantes ou envahissantes.Le défi pour les ingénieurs est de taille : concevoir des robots suffisamment humanoïdes pour susciter l'empathie, sans tomber dans ce que le roboticien japonais Masahiro Mori a nommé en 1970 la la « vallée de l'étrange » ouen anglais. Ce phénomène bien documenté décrit la gêne, voire le malaise profond, que ressent un être humain face à un robot dont le réalisme est presque parfait mais pas tout à fait. L'imitation trop proche du vivant produit l'effet inverse de celui recherché : au lieu de l'empathie, c'est la répulsion.La stratégie dominante dans l'industrie consiste donc à rester délibérément en deçà de ce seuil : des robots clairement artificiels, mais dotés de suffisamment de traits anthropomorphes ou zoomorphes pour susciter l'affect. Sunday Robotics, une startup californienne qui développe Memo  un robot ménager capable de charger le lave-vaisselle et de plier les chaussettes  a opté pour un design proche de Baymax, le personnage de Big Hero 6 de Disney. « Certains disent que notre design ressemble à un personnage Nintendo, ou à un humain en Lego, ce qui est un peu ce qu'on recherche », confie Fabian Fernandez-Han, responsable marketing de l'entreprise. Le message subliminal : assez robuste pour être utile, assez mignon pour ne jamais faire peur.Interaction Labs, une autre startup de Californie, a poussé la logique encore plus loin en recrutant Alec Sokolow, co-scénariste oscarisé de Toy Story, pour donner vie à Ongo, une lampe de bureau robotisée aux yeux écarquillés, qui parle d'une voix de dessin animé, bondit d'excitation et épie les épaules de l'utilisateur. Sokolow décrit lui-même Ongo comme « quelque chose entre un animal de compagnie et un concierge ». La référence à Toy Story n'est pas anodine : Pixar a justement popularisé auprès du grand public l'idée que les objets du quotidien ont une âme  et cela, les fabricants de robots le savent parfaitement.Ce que révèle cette tendance, c'est aussi une réalité anthropologique fondamentale : les humains n'ont pas besoin que les objets soient conçus pour être mignons pour s'y attacher. Des études ont montré depuis longtemps que les utilisateurs de robots aspirateurs Roomba leur donnent spontanément des prénoms, leur confectionnent des petits costumes et éprouvent de la peine lorsqu'ils sont abîmés. Ce phénomène d'anthropomorphisme spontané, décrit dès 1996 par Reeves et Nass dans leur théorie de l'équation médiatique (Media Equation), postule que nous appliquons instinctivement à toute entité artificielle les règles d'interaction sociale destinées aux humains.Les neurosciences ont confirmé ce biais : l'imagerie cérébrale montre que les zones du cerveau activées par la perception d'une souffrance humaine s'activent aussi, dans une moindre mesure, face à un robot maltraité. Nous sommes neurobiologiquement programmés pour développer de l'empathie envers tout ce qui en présente les marqueurs extérieurs  et le design mignon exploite précisément cette faille.« Les humains développent leurs propres attachements. Ils assignent du sens aux choses », résume Ellie Sanoubari, chercheuse en interaction humain-robot. Ce qu'elle ne dit pas explicitement, mais que les entreprises savent parfaitement : cet attachement est monétisable.Le Consumer Technology Association (CTA), organisateur du CES de Las Vegas, a recensé plus de 600 exposants dans le domaine de la robotique lors de l'édition 2026, dont un labrador robotique prénommé Jennie, conçu pour ressembler à un animal de soutien émotionnel. Brian Comiskey, directeur senior innovation du CTA, parle ouvertement de la « décennie de l'intelligence » et prédit que la seconde moitié des années 2020 sera définie par l'IA physique  entendez : l'IA incarnée dans des corps robotiques. Si le logiciel est désormais suffisamment puissant, le hardware rattrape son retard, et le secteur de la robotique grand public est en pleine explosion.La dynamique est claire : les robots ne se cantonneront plus aux usines ou aux entrepôts. Ils sont destinés à nos trottoirs, nos salons, nos cuisines, nos chambres d'enfants et, demain, aux chambres de nos parents âgés. Et c'est précisément là que la stratégie du design attendrissant révèle ses angles les plus problématiques.Le COMETS, le comité d'éthique du CNRS, a publié en 2024 un avis alarmant sur ce qu'il nomme le « phénomène d'attachement aux robots dits sociaux ». Son diagnostic est sans concessions : la conception délibérément affective de ces machines génère des risques réels de dépendance émotionnelle, d'addiction, de manipulation et de désocialisation, particulièrement chez les populations vulnérables  enfants, personnes âgées, individus en situation d'isolement.La chercheuse Laurence Devillers, spécialiste des robots émotionnels à la Sorbonne, pointe une autre dimension préoccupante : 80 % de ces artefacts sont féminisés  voix, prénoms, apparence  ce qui reproduit et amplifie des stéréotypes de genre profondément ancrés, transformant les robots en assistantes serviles. Au-delà du symbolique, ces machines collectent en permanence des données comportementales, émotionnelles et contextuelles sur leurs utilisateurs. Ongo, la lampe interactive, « apprend » ses utilisateurs au fil du temps. Memo, le robot ménager, observe l'organisation du foyer. Dot, le livreur de DoorDash, cartographie les habitudes de déplacement.Ellie Sanoubari le reconnaît explicitement : les mêmes risques de dépendance...