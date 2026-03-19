Ce qui ravive le débat sur la pertinence de remplacer lhumain par la machine
Un agent de sécurité classique coûte 150 000 dollars lan et a droit à des congés. Un robot-chien coûte entre 165 000 et 300 000 dollars à l'achat et fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans congés maladie, sans avantages sociaux et sans heures supplémentaires. Tous calculs faits, ces machines quadrupèdes peuvent être rentabilisées en 18 mois. En parallèle, l'essor des infrastructures d'intelligence artificielle engendre la création de milliers d'hectares d'installations nécessitant une surveillance constante. Le tableau ravive le débat sur les tentatives de remplacement des humains par des machines dans divers secteurs dactivité.
Avec 5000 centres de données déjà en service aux États-Unis et 1000 autres en cours de construction, les entreprises de robotique tiennent une opportunité à saisir. L'Amérique du Nord est en train de construire 35 gigawatts de nouvelle capacité de centres de données pour répondre à l'engouement pour l'informatique de l'IA, ce qui crée une demande sans précédent pour des solutions de sécurité capables de s'adapter à la complexité croissante des installations.
Robot dogs are standing guard for tech companies, patrolling the massive data centers across the country that power AI operations. https://t.co/RfldPYRIkX pic.twitter.com/9uk98MBNLH— FORTUNE (@FortuneMagazine) March 17, 2026
Les usines et les zones à risque pour les humains comptent parmi les cas les plus pertinents de mise à contribution des robots
Les robots sont devenus des alliés précieux dans la gestion des sites nucléaires contaminés. A Fukushima Daiichi au Japon, la société Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), exploitante de la centrale nucléaire, met à contribution un bras robotique pour des tests de ramassage des débris de combustible nucléaire fondu. Ce cas dutilisation dun robot en lieu et place des humains est parmi les plus pertinents compte tenu de la dangerosité des émissions radioactives. Les chiens robots font aussi lobjet de mise à contribution dans le cas des centrales nucléaires pour les besoins de mesure de niveaux de radioactivité.
Dans un cas comme dans lautre, les robots effectuent des patrouilles sur des itinéraires prédéfinis, surveillent les équipements à la recherche d'anomalies et génèrent des registres d'incidents horodatés dont la cohérence serait impossible à égaler par des humains.
A robot dog used by Dubai Civil Defense to assist firefighters in high-risk fire zones.— Science girl (@sciencegirl) March 17, 2026
pic.twitter.com/b7Cv4E2a4n
Ce sont les tentatives dutilisation des robots dans des filières comme celles des relations amoureuses qui soulèvent le plus de débats contradictoires
À Shenzhen, Starpery Technology, un important producteur de poupées sexuelles, est dans le processus de formation de ses produits grâce à lintelligence artificielle. Ces poupées sexuelles aux capacités inédites - disponibles en version masculine ou féminine - seront bientôt commercialisées. La cible : les humains déçus par leur expérience des interactions avec des partenaires réels de sexe opposé.
« Nous développons une poupée sexuelle de nouvelle génération capable d'interagir vocalement et physiquement avec les utilisateurs, dont les prototypes sont attendus pour le mois d'août de cette année.
Il reste des défis technologiques à relever, notamment pour parvenir à une interaction humaine réaliste.
Si un simple dialogue est facile, la création de réponses interactives nécessite le développement de modèles complexes par des sociétés de logiciels spécialisées.
La nouvelle génération de poupées sexuelles, alimentées par des modèles d'IA et équipées de capteurs, peut réagir à la fois par des mouvements et par la parole, ce qui améliore considérablement l'expérience de l'utilisateur en mettant l'accent sur la connexion émotionnelle plutôt que sur les capacités de conversation de base », indiquent les responsables de lentreprise.
L'entreprise, qui s'est concentrée sur le marché extérieur de la Chine, inclut désormais le marché chinois comme cible. Bien que la société chinoise soit largement conservatrice et réticente à aborder de tels le pays abrite le plus grand marché de poupées sexuelles, dépassant les ventes combinées des États-Unis, du Japon et de l'Allemagne.
La feuille de route de Starpery comprend le développement de robots capables d'effectuer des tâches ménagères, d'aider les personnes handicapées et de fournir des soins aux personnes âgées. D'ici à 2030, ces robots pourraient protéger les personnes des tâches dangereuses, selon le plan de l'entreprise.
Et vous ?
Que pensez-vous de la mise à contribution des robots dans la société ? Quels sont selon vous les cas dutilisation les plus pertinents ?
Voir aussi :
Un expert en IA affirme que les bébés virtuels seront monnaie courante pour les couples à l'avenir, ajoutant que le métavers devrait permettre de réduire les dépenses liées à un vrai bébé
Elon Musk approche des chercheurs en IA pour créer son propre chatbot rival pour le monde entier, il semble que tous les géants de la technologie s'aventurent à lancer leurs chatbots respectifs
Fortnite est peut-être un jeu virtuel, mais ses effets sont si réels et dangereux que les enfants consultent des médecins pour briser son emprise
Xiaoice, le chatbot de Microsoft doté d'intelligence émotionnelle, séduit des millions d'hommes célibataires en Chine, il enregistre également leurs désirs et leurs émotions les plus intimes
Vous avez lu gratuitement 959 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.