Le logiciel de conduite autonome Full Self-Driving de Tesla est entièrement basé sur des caméras. Les véhicules Tesla équipés du FSD disposent d'un système de « détection de dégradation » censé alerter les conducteurs afin qu'ils reprennent le contrôle lorsque les caméras du véhicule ne parviennent pas à voir la route suffisamment clairement pour utiliser le FSD en toute sécurité, par exemple en cas de mauvaises conditions météorologiques.
Toutefois, la détection ne fonctionnerait pas toujours. L'Agence nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA) a fait passer son enquête sur le logiciel FSD de Tesla du stade de l'évaluation préliminaire à celui d'une analyse technique approfondie, qui concerne environ 3,2 millions de véhicules.
Cette intensification fait suite à des inquiétudes selon lesquelles le FSD de Tesla pourrait ne pas détecter les dangers ou alerter les conducteurs en cas de mauvaise visibilité due à des reflets, au brouillard, à la poussière ou à d'autres obstacles en suspension dans l'air. En effet, cette étape constitue généralement la dernière phase avant que l'agence ne décide d'imposer ou non un rappel, qui pourrait être l'un des plus importants de l'histoire de Tesla.
Accidents à lorigine de cette nouvelle investigation de la NTHSA
L'enquête portant sur le système de détection de dégradation est menée par le Bureau d'enquête sur les défauts (ODI) de la NTHSA. Selon un document déposé le 18 mars auprès de la NHTSA, « le système de détection de dégradation ne parvient pas à détecter et/ou à avertir le conducteur de manière appropriée dans des conditions de visibilité réduite, telles que l'éblouissement et la présence de particules en suspension dans l'air ».
La NHTSA a identifié neuf accidents potentiellement liés à l'incapacité du FSD à détecter une visibilité réduite des caméras, dont un accident mortel et deux accidents ayant causé des blessés, et en examine six autres. Selon le rapport du régulateur, dans plusieurs cas, le logiciel de Tesla a perdu de vue ou n'a jamais détecté les véhicules qui le précédaient, émettant des avertissements seulement quelques secondes avant l'impact, voire pas du tout.
Ces incidents se sont produits dans des conditions courantes telles que l'éblouissement par le soleil, le brouillard et la poussière, mettant en évidence les failles potentielles du passage de Tesla, en 2021, à un système reposant uniquement sur des caméras. Selon une étude publiée l'été dernier par Electric Vehicle Intelligence Report (EVIR), le système FSD de Tesla est très impopulaire sur le marché et rebute plus de consommateurs qu'il n'en attire.
Cest le résultat des pratiques commerciales trompeuses de l'entreprise qui finissent par attirer les regards sur la valeur réelle de la filière du véhicule automobile dans son ensemble. Tesla a été contraint de supprimer le terme « Full Self-Driving » du nom de son système de conduite entièrement autonome en Chine, le FSD ayant déjà été taxé de publicité mensongère pour avoir laissé croire que les véhicules Tesla étaient entièrement autonomes.
Incertitudes concernant les mises à jour logicielles de Tesla
Tesla...
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