Une vidéo montrant des drones Shahed de fabrication russe qui se désagrègent en vol avant d'atteindre leurs cibles suscite un débat sur la qualité de larmement russe et leur utilisation comme armes de guerre

Une observation minutieuse de ladite vidéo permet de comprendre qu'il s'agit non pas de drones Shahed de fabrication russe qui se désagrègent en plein vol avant datteindre leurs cibles, mais de sequences d'interception de ces derniers par des drones ukrainiens Sting. Elle suscite un débat sur la qualité de larmement russe. En effet, des médias pro-américains se font déjà le relais de linformation selon laquelle des clones russes des drones Shahed 136 iraniens sont des « déchets volants. » Cest un positionnement qui fait lobjet de controverse quand on sait que les mêmes drones sont utilisés par la Russie dans le cadre de frappes contre lUkraine. Plusieurs pays ont intensifié leurs efforts afin de développer et dintégrer des drones kamikazes au sein de leurs arsenaux. Cela met en évidence la manière dont une technologie bon marché peut être détournée et convertie en un dispositif létal à fort pouvoir destructeur.
La vidéo met en scène non pas des drones Shahed 136 de fabrication russe qui se désagrègent comme rapporté par des médias pro-américains, mais des séquences dinterception de ces derniers par des drones ukrainiens Sting.
Watching the combat work of the 23rd NGU Brigade with interceptor STING from Wild Hornets in great quality 🚀— Wild Hornets (@wilendhornets) April 15, 2026
Every successful interception in the sky means one less explosion among civilians. pic.twitter.com/kAcAnDvbzL
Ce dernier va même jusquà mettre lemphase sur le fait que la mise en pause de la vidéo permet de constater que ces drones présentent toutes sortes de défauts de fabrication, quIl semble manquer divers panneaux de carrosserie, des câbles sont apparents, les extrémités des ailes sont déformées, et l'un des drones présentés a un carénage avant complètement détaché. En gros, que les drones Shahed 136 de fabrication russe sont de qualité douteuse. Ce positionnement na pas manqué dêtre traité de propagandiste par certains internautes.
Are you turning into fucking woke political propaganda losers like Ars, Wired, and all the rest.— TradFidiGuy (@TradFidiGuy) April 19, 2026
Subs will drop you like a bad fucking habit just like the rest of them.
LIA et les drones sont désormais détournés de leur usage initial et convertis en armes destructrices par plusieurs pays
Le 28 février, les États-Unis ont lancé l'opération « Epic Fury » contre l'Iran. La Task Force Scorpion Strike (TFSS), première escadrille de drones à usage unique de l'armée américaine basée au Moyen-Orient, a été engagée dans les premières heures de l'opération. La Task Force Scorpion Strike a été annoncée en décembre 2025, lorsqu'il a été annoncé qu'elle avait été formée avec un escadron de drones LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System).
Selon un rapport de CNN, les drones LUCAS ont été développés après que des techniciens des forces américaines ont procédé à une ingénierie inverse d'un drone Shahed 136 iranien, capturé par les États-Unis il y a quelques années. Chaque drone LUCAS coûterait environ 35 000 dollars, ce qui le rend nettement moins cher que d'autres armes américaines longue portée comme les missiles Tomahawk, dont le prix unitaire avoisine 1,3 million de dollars.
Le tableau soulève des inquiétudes liées à la militarisation de l'IA et d'autres technologies
Eric Schmidt est un homme d'affaires américain avec une fortune personnelle estimée à plus de 35,5 milliards de dollars. Il a dirigé Google de 2001 à 2011 et est également connu pour avoir des positions très controversées sur la technologie, notamment l'IA. En août 2024, par exemple, s'adressant à des étudiants, Eric Schmidt les a invités à ne pas avoir peur de voler les données dont ils ont besoin pour entraîner leurs grands modèles de langage.
Il a présidé la National Security Commission on Artificial Intelligence (NSCAI) du gouvernement américain, une organisation qui conseille le président et le Congrès sur les questions de sécurité nationale et de défense relatives à l'IA. « Le coût de l'autonomie diminue si rapidement que la guerre des drones, qui est l'avenir des conflits, permettra de se débarrasser des chars, de l'artillerie et des mortiers », a prédit à l'époque l'ancien patron de Google.
Pourtant, dans un passé très récent, en juillet 2022, il déclarait que « l'IA est aussi puissante et destructrice que la bombe atomique et réclamait une sorte de traité de dissuasion similaire à celui appliqué pour l'utilisation des armes nucléaires ». Le milliardaire avait en effet demandé à ce que l'IA soit davantage en phase avec les croyances et le comportement des personnes qu'elle sert et avait fait une allégorie de l'IA et des armes nucléaires.
Aujourd'hui, il travaille à militariser l'IA. Il a aussi laissé entendre que « les progrès de l'IA sont plus importants que la préservation du climat ». Il estime que nous devrions nous lancer à fond dans la construction de centres de données d'IA, car « de toute façon, nous n'atteindrons jamais nos objectifs climatiques ».
Les appels à linterdiction des armes autonomes létales demeurent dactualité
L'introduction de drones contrôlés par l'IA annonce un changement de paradigme dans la guerre aérienne, combinant l'innovation technologique et l'agilité stratégique. Cependant, elle soulève des préoccupations. Des experts appellent à l'interdiction des armes autonomes létales. Mais leur appel reste jusque-là sans réponse et les tentatives visant à élaborer des normes pour réglementer ces développements sur le plan mondial ont été infructueuses.
Un rapport de 2023 a révélé que les scientifiques du Pentagone discutent de la création de super-soldats cybernétiques qui ne ressentent rien lorsqu'ils tuent, ce qui rapproche davantage d'un monde où Skynet ne relèverait plus de la science-fiction. Le super-soldat du Pentagone est décrit comme le soldat du futur et sera inondé de stimulants antidouleur, amélioré avec des implants cérébraux, du sang synthétique et d'autres équipements technologiques.
D'autres grandes puissances militaires, telles que la Chine et la Russie, auraient déjà leurs propres programmes de recherche dans le domaine des armes autonomes létales. Selon les experts, les conflits du futur seront essentiellement technologiques, car l'IA est en train de changer le visage de la guerre. Toutefois, alors que les poches de tensions se multiplient, les risques pour l'humanité sont encore inconnus et font l'objet de très peu de débats publics.
Et vous ?
Une vidéo montrant des drones Shahed de fabrication russe qui se désagrègent en vol avant datteindre leur cible est-elle suffisante pour qualifier larmement russe de douteux ?
Que pensez-vous de l'usage croissant de drones kamikazes sur les théâtres d'opérations ?
Doit-on laisser une machine pilotée par l'IA trancher sur des questions de vie ou de mort ?
Voir aussi :
Sous la coque des drones américains, l'empreinte chinoise : les États-Unis ne parviennent pas à en fabriquer sans composants chinois. Les droits de douane de Trump pourraient empirer la situation
L'armée de l'air américaine va introduire 1 000 drones contrôlés par l'IA pour améliorer ses capacités de combat aérien et réduire les coûts des avions militaires standard pilotés par des soldats
L'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, estime que l'armée américaine devrait abandonner les chars d'assaut au profit des drones pilotés par l'IA, après avoir fondé une startup qui fabrique des drones kamikazes
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